Покер Иличича и новая реальность футбола. «Аталанта» в тишине прошла «Валенсию»

«Аталанта» на выезде при пустых трибунах обыграла «Валенсию» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ со счетом 4:3, а Йосип Иличич оформил покер. Итальянский клуб уверенно пробился в четвертьфинал по сумму двух встреч (8:4).

«Валенсия» создала интригу в матче, но не противостоянии

Александр Чистяков из soccer.ru — о ходе матча:

«Гол Дениса Черышева в первом матче оставил "Валенсию" в игре, пусть и с призрачными шансами на успех: нужно было забивать три мяча в ворота "Аталанты" на "Месталье" и не пропускать в ответ. С первой частью миссии футболисты испанского клуба справились, а вот справиться с атакующей мощью команды Гасперини не смогли и пропустили четыре мяча, как и в первом матче. В принципе, посыпать голову пеплом можно было уже в дебюте матча: через полторы минуты после стартового свистка Йосип Иличич заработал, а вскоре и реализовал пенальти.

Уже тут у "Валенсии" могли опуститься руки: нужно было забивать 4 гола, чтобы попасть в овертайм, а следующий пропущенный становился фатальным. До перерыва "Лос Чес" удалось сравнять счет и пропустить тот самый фатальный мяч: Диахаби снова привез пенальти, а Иличич снова превзошел мастера отражения одиннадцатиметровых Силлессена. На этом месте адекватные шансы "Валенсии" на продолжение борьбы закончились — нужно было забивать в ворота "Аталанты" 5 безответных мячей во втором тайме, и хотя удалось забить дважды подряд и выйти вперед, последнее слово все же осталось за гостями и Иличичем, который после двух пенальти дважды забил с игры».

Не абсурден ли запрет?

Александр Чистяков из soccer.ru также задает логичный вопрос касательно матча при пустых трибунах:

«Матч на "Месталье", где "Валенсии" так была нужна поддержка родных трибун после поражения 1:4 в Милане, прошел без зрителей. Впрочем, фанаты "Лос Чес" в числе нескольких тысяч человек все-таки собрались у стадиона и встретили любимую команду шумной и тесной толпой, которая заставила задуматься: а не абсурдны ли принятые меры? В чашу стадиона никого не пустили, но это не помешало людям контактировать на подступах к нему».

Причем тут Лига чемпионов?

Портал Gol.ru — об атмосфере, в которой проходил матч:

«Команды вышли на поле, зазвучал любимый гимн Лиги чемпионов. О чем думали игроки, слушая гимн и глядя на пустые кресла? На трибуне был только один фанат. Вернее, статуя известного болельщика Висенте Наварро с замечательной историей.

Статуя Висенте Наварро twitter.com/valenciacf_en

Диакаби привозил два пенальти, Иличич их забивал, а потом оформил покер, Гамейро сделал дубль, забил и юный Ферран Торрес. "Аталанта" и "Валенсия" наколотили семь голов на двоих — итальянцы выиграли 4:3. Голы праздновать было не с кем. Заводить себя с помощью трибун было бессмысленно. Мы скоро привыкнем к этим кадрам, но это будет очень нелегко. Иличичу даже не перед кем похвастаться четырьмя голами в плей-офф ЛЧ — грандиозному результату. Только если спокойно отпраздновать с партнерами. В тишине.

Фанаты за стадионом, гимн Лиги чемпионов для пустых кресел, семь голов в матче, по антуражу напоминавшем товарищеский. Очень странное ощущение и единственный вопрос в голове — причем тут вообще Лига чемпионов. По событийности матч стоит того, чтобы назвать его огненным. Но назвать так все равно не получается. Все происходящее до сих пор кажется нереальным».

Достижения Иличича

Sports.ru — о покере Йосипа Иличича и рекордах:

Йосип Иличич twitter.com/Atalanta_BC

«• Йосип Иличич — автор первого гостевого покера в плей-офф Лиги чемпионов. По 4 мяча забивали Лионель Месси (дважды), Марио Гомес и Роберт Левандовски. Но все — дома.

• Иличич — первый словенец с хет-триком в ЛЧ.

• Последним, кто забил 4 за итальянский клуб в Лиге чемпионов, был Андрей Шевченко (ноябрь 2005-го).

• В домашней игре Иличич вел себя скромно: всего 1 гол. После представления в Валенсии он третий после Месси и Криштиану Роналду, кто выбил 5+ мячей за два матча стадии плей-офф.

• Иличич в 2020 году: 11 матчей, 14 голов».

20 минут Черышева

Российский футболист проявить себя не успел, отмечает Анатолий Романов из «Чемпионата»:

«Черышев всё-таки сыграл с "Аталантой": появился на поле за 20 минут до финального свистка. Денис успел сделать несколько точных передач, включая один кросс, и помочь "Валенсии" при обороне, подстраховав… центральных защитников. На что-то большее ему просто не хватило времени, да и помощи от команды тоже. Хозяева совсем потеряли мотивацию».

«Аталанта» — больше не сюрприз

BBC — о прогрессе итальянской команды в Лиге чемпионов:

«Аталанта» появилась в Лиге чемпионов, как команда относительно неизвестного уровня, несмотря на то, что в прошлом чемпионате она опередила «Интер» и «Милан» в борьбе за третье место. И поражения в трех стартовых турах группового этапа ЛЧ, включая разгромы от загребского «Динамо» и «Манчестер Сити», не сильно поколебали представление о том, что их дебют в главном клубном турнире Европы будет коротким и деморализующим.

Игроки «Аталанты» https://twitter.com/Atalanta_BC

Однако ничья в четвертом туре с «Сити», а также победы над загребским клубом и «Шахтером» позволили «Аталанте» пробиться в плей-офф. И теперь, подобно «Байеру» (финалист ЛЧ 2002 года), «Порту» (победитель ЛЧ 2004 года), «Монако» (полуфиналист 2017 года), «Аяксу» (полуфиналист 2019 года) и «Тоттенхэму» (финалист 2019 года), «Аталанта», которая в текущем чемпионате Италии забила на 20 голов больше, чем «Ювентус» — теперь считает, что может преподнести сюрприз.

«Не хочу останавливаться. Хочу продолжать. Я получаю удовольствие. "Аталанта" больше не является сюрпризом. Мы добиваемся больших результатов и хотим продолжать. Хотим показать, что мы заслуживаем того, чтобы быть здесь. Нам весело, мы не волнуемся касательно того, против кого играем», — сказал Иличич.

Одна из самых результативных дуэлей в истории

Только дважды в двухматчевых дуэлях ЛЧ команды забивали больше голов, пишет Кирилл Бурдаков из «Спорт-Экспресса»:

«Противостояние "Аталанты" и "Валенсии" вышло одним из самых результативных в истории Лиги чемпионов. За два матча команды забили 12 голов, восемь из которых на счету бергамасков. Больше суммарно забивалось только два раза. В 2009 году "Бавария" с общим счетом 12:1 разгромила лиссабонский "Спортинг", а в 2018-м "Ливерпуль" переборол "Рому" с общим счетом 7:6». 0