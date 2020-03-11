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    Покер Иличича и новая реальность футбола. «Аталанта» в тишине прошла «Валенсию»

    Обзор СМИ после выхода «Аталанты» в четвертьфинал Лиги чемпионов

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    Йосип Иличич
    Йосип Иличич
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    «Аталанта» на выезде при пустых трибунах обыграла «Валенсию» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ со счетом 4:3, а Йосип Иличич оформил покер. Итальянский клуб уверенно пробился в четвертьфинал по сумму двух встреч (8:4).

    «Валенсия» создала интригу в матче, но не противостоянии

    Александр Чистяков из soccer.ru — о ходе матча:

    «Гол Дениса Черышева в первом матче оставил "Валенсию" в игре, пусть и с призрачными шансами на успех: нужно было забивать три мяча в ворота "Аталанты" на "Месталье" и не пропускать в ответ. С первой частью миссии футболисты испанского клуба справились, а вот справиться с атакующей мощью команды Гасперини не смогли и пропустили четыре мяча, как и в первом матче. В принципе, посыпать голову пеплом можно было уже в дебюте матча: через полторы минуты после стартового свистка Йосип Иличич заработал, а вскоре и реализовал пенальти.

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    Уже тут у "Валенсии" могли опуститься руки: нужно было забивать 4 гола, чтобы попасть в овертайм, а следующий пропущенный становился фатальным. До перерыва "Лос Чес" удалось сравнять счет и пропустить тот самый фатальный мяч: Диахаби снова привез пенальти, а Иличич снова превзошел мастера отражения одиннадцатиметровых Силлессена. На этом месте адекватные шансы "Валенсии" на продолжение борьбы закончились — нужно было забивать в ворота "Аталанты" 5 безответных мячей во втором тайме, и хотя удалось забить дважды подряд и выйти вперед, последнее слово все же осталось за гостями и Иличичем, который после двух пенальти дважды забил с игры».

    Не абсурден ли запрет?

    Александр Чистяков из soccer.ru также задает логичный вопрос касательно матча при пустых трибунах:

    «Матч на "Месталье", где "Валенсии" так была нужна поддержка родных трибун после поражения 1:4 в Милане, прошел без зрителей. Впрочем, фанаты "Лос Чес" в числе нескольких тысяч человек все-таки собрались у стадиона и встретили любимую команду шумной и тесной толпой, которая заставила задуматься: а не абсурдны ли принятые меры? В чашу стадиона никого не пустили, но это не помешало людям контактировать на подступах к нему».

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    • Причем тут Лига чемпионов?

    Портал Gol.ru — об атмосфере, в которой проходил матч:

    «Команды вышли на поле, зазвучал любимый гимн Лиги чемпионов. О чем думали игроки, слушая гимн и глядя на пустые кресла? На трибуне был только один фанат. Вернее, статуя известного болельщика Висенте Наварро с замечательной историей.

    Статуя Висенте Наварро
    twitter.com/valenciacf_en

    Диакаби привозил два пенальти, Иличич их забивал, а потом оформил покер, Гамейро сделал дубль, забил и юный Ферран Торрес. "Аталанта" и "Валенсия" наколотили семь голов на двоих — итальянцы выиграли 4:3. Голы праздновать было не с кем. Заводить себя с помощью трибун было бессмысленно. Мы скоро привыкнем к этим кадрам, но это будет очень нелегко. Иличичу даже не перед кем похвастаться четырьмя голами в плей-офф ЛЧ — грандиозному результату. Только если спокойно отпраздновать с партнерами. В тишине.

    Фанаты за стадионом, гимн Лиги чемпионов для пустых кресел, семь голов в матче, по антуражу напоминавшем товарищеский. Очень странное ощущение и единственный вопрос в голове — причем тут вообще Лига чемпионов. По событийности матч стоит того, чтобы назвать его огненным. Но назвать так все равно не получается. Все происходящее до сих пор кажется нереальным».

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    • Достижения Иличича

    Sports.ru — о покере Йосипа Иличича и рекордах:

    Йосип Иличич
    twitter.com/Atalanta_BC

    «• Йосип Иличич — автор первого гостевого покера в плей-офф Лиги чемпионов. По 4 мяча забивали Лионель Месси (дважды), Марио Гомес и Роберт Левандовски. Но все — дома.

    • Иличич — первый словенец с хет-триком в ЛЧ.

    • Последним, кто забил 4 за итальянский клуб в Лиге чемпионов, был Андрей Шевченко (ноябрь 2005-го).

    • В домашней игре Иличич вел себя скромно: всего 1 гол. После представления в Валенсии он третий после Месси и Криштиану Роналду, кто выбил 5+ мячей за два матча стадии плей-офф.

    • Иличич в 2020 году: 11 матчей, 14 голов».

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    • 20 минут Черышева

    Российский футболист проявить себя не успел, отмечает Анатолий Романов из «Чемпионата»:

    «Черышев всё-таки сыграл с "Аталантой": появился на поле за 20 минут до финального свистка. Денис успел сделать несколько точных передач, включая один кросс, и помочь "Валенсии" при обороне, подстраховав… центральных защитников. На что-то большее ему просто не хватило времени, да и помощи от команды тоже. Хозяева совсем потеряли мотивацию».

    «Аталанта» — больше не сюрприз

    BBC — о прогрессе итальянской команды в Лиге чемпионов:

    «Аталанта» появилась в Лиге чемпионов, как команда относительно неизвестного уровня, несмотря на то, что в прошлом чемпионате она опередила «Интер» и «Милан» в борьбе за третье место. И поражения в трех стартовых турах группового этапа ЛЧ, включая разгромы от загребского «Динамо» и «Манчестер Сити», не сильно поколебали представление о том, что их дебют в главном клубном турнире Европы будет коротким и деморализующим.

    Игроки «Аталанты»
    https://twitter.com/Atalanta_BC

    Однако ничья в четвертом туре с «Сити», а также победы над загребским клубом и «Шахтером» позволили «Аталанте» пробиться в плей-офф. И теперь, подобно «Байеру» (финалист ЛЧ 2002 года), «Порту» (победитель ЛЧ 2004 года), «Монако» (полуфиналист 2017 года), «Аяксу» (полуфиналист 2019 года) и «Тоттенхэму» (финалист 2019 года), «Аталанта», которая в текущем чемпионате Италии забила на 20 голов больше, чем «Ювентус» — теперь считает, что может преподнести сюрприз.

    «Не хочу останавливаться. Хочу продолжать. Я получаю удовольствие. "Аталанта" больше не является сюрпризом. Мы добиваемся больших результатов и хотим продолжать. Хотим показать, что мы заслуживаем того, чтобы быть здесь. Нам весело, мы не волнуемся касательно того, против кого играем», — сказал Иличич.

    Одна из самых результативных дуэлей в истории

    Только дважды в двухматчевых дуэлях ЛЧ команды забивали больше голов, пишет Кирилл Бурдаков из «Спорт-Экспресса»:

    «Противостояние "Аталанты" и "Валенсии" вышло одним из самых результативных в истории Лиги чемпионов. За два матча команды забили 12 голов, восемь из которых на счету бергамасков. Больше суммарно забивалось только два раза. В 2009 году "Бавария" с общим счетом 12:1 разгромила лиссабонский "Спортинг", а в 2018-м "Ливерпуль" переборол "Рому" с общим счетом 7:6». 0

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