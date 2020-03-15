Спорт vs коронавирус. Хроника 15 марта

За последние сутки мощный удар получила КХЛ — «Йокерит» снялся с Кубка Гагарина. Появились новые слухи о переносе Евро-2020 и планах АПЛ и Серии А. Следим за развитием событий.

Хроника дня

00:54 На официальном сайте ПФЛ появилась информация об отмене кубкового турнира, который должен был состояться в Турции.

14 марта на состоявшемся заседании Оргкомитета Кубка ПФЛ было принято решение отменить проведение Кубка ПФЛ 2020 в турецкой Анталье.https://t.co/JzpIiPixC5 pic.twitter.com/CJd8UTER6a — Ассоциация ПФЛ (@PFL_RUSSIA) March 14, 2020

«14 марта в Анталье состоялось заседание оргкомитета Кубка ПФЛ — 2020, в котором приняли участие руководители делегаций клубов, главные тренеры и врачи команд. Несмотря на то, что на данный момент Турция не входит в составленный Роспотребнадзором перечень стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, было принято решение отменить проведение Кубка ПФЛ.

Команды, которые должны были принять участие в Кубке, продолжат тренировочные сборы в Турции в ранее определенные сроки. ПФЛ рекомендовала футбольным клубам, находящимся на сборах в Турции, соблюдать все необходимые меры предосторожности», — написано в сообщении.

Тем не менее товарищеские матчи между клубами, которые были заявлены на Кубок ПФЛ, все-таки состояться. Об этом заявил представитель пресс-службы владимирского «Торпедо» в клубном Instagram.

Что накануне

14 марта РПЛ была одной из немногих лиг Европы, где игрались матчи. Причем в Санкт-Петербурге был почти полный стадион.

Но без новых потерь не обошлось. С дальнейшего розыгрыша плей-офф КХЛ снялся финский «Йокерит». Ему предстояло в ближайшее время начать серию с питерским СКА.

Лига будет думать, как поступить в сложившейся ситуации, но по неофициальной информации пока останавливать Кубок Гагарина не планируется, хотя и матчи будут проходить без зрителей.

Евро-2020 ищут новое место в футбольном календаре. Официально о переносе еще не объявлено, но сомнений в этом мало. Но новой информации турнир может быть проведен в декабре 2020 года.

Размышляют наш дальнейшими планами в АПЛ и Серии А. Англичане наметили сбор членов лиги на начало недели, где и решат, как быть дальше. А итальянцы планируют возобновить чемпионат в мае, но строго без зрителей. 0