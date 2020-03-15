Олимпийский огонь передадут оргкомитету «Токио-2020» без зрителей

Церемония передачи олимпийского огня в Греции оргкомитету XXXII летних Олимпийских игр «Токио-2020» пройдет без зрителей, журналистов и практически без гостей, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Олимпийский комитет Греции.

Церемония пройдет 19 марта на Панафинейском стадионе в Афинах. Стадион, построенный к первым Олимпийским играм современности, известен также как Калимармаро.

«НОК решил, что церемония пройдет при пустых трибунах. Аккредитационные карты не будут действовать, поскольку важны защита общественного здоровья и выполнение всех правил, установленных греческим государством для борьбы с пандемией коронавируса.

Не будет никого. На церемонии не будет журналистов за исключением камеры, работающей по пулу, и нескольких фотографов.

Из гостей будут несколько представителей Японии, оргкомитета "Токио-2020", несколько греков.

Неизвестно, придет ли на церемонию президент Греции Катерина Сакелларопулу — приглашение у нее имеется», — сообщили в Олимпийском комитете.

Офисы Олимпийского комитета Греции с понедельника будут закрыты до нового уведомления.

Церемония зажжения олимпийского огня прошла 12 марта также без зрителей, но на нее были допущены журналисты и порядка 70 гостей.

НОК планировал провести эстафету олимпийского огня по всей Греции, но 13 марта остановил ее. 0