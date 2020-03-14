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    КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

    Хоккей КХЛ ЙокеритКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    КХЛ разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский «Йокерит» объявил, что снимается с плей-офф, сообщает официальный сайт лиги.

    Вратарь «Йокерита»
    Вратарь «Йокерита»

    Финский клуб отказался продолжать борьбу из-за ситуации с распространением коронавируса.

    «Пандемия коронавируса значительно повлияла на мировой спортивный календарь, заставив руководство многих стран, федераций и спортивных лиг отменить или сдвинуть сроки проведения крупнейших соревнований.

    В то же время КХЛ полностью осознаёт свою ответственность перед болельщиками и будет неукоснительно соблюдать указания государственных органов стран-участниц чемпионата, которые призваны обезопасить здоровье людей.

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    • Обстановка, связанная с распространением пандемии в мире, меняется с каждым часом. В связи с этим КХЛ разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами. Официальное решение будет опубликовано сразу же после его принятия», — говорится в сообщении. 0

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