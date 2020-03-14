«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финскийотказался от участия в плей-офф КХЛ в связи с распространением коронавируса.

В 1/4 финала Кубка Гагарина клуб из Хельсинки должен был сыграть со СКА.

«Исключительные времена требуют исключительных решений. Здоровье и благосостояние людей и общества имеют первостепенное значение, поэтому "Йокерит" хочет взять на себя ответственность по этому вопросу.

Мы приняли это тщательно взвешенное решение с докторами команды и игроками, и вместе пришли к такому заключению. Это очень сложное, но необходимое решение», — сказал президент и генеральный менеджер клуба Яри Курри, слова которого приводит официальный сайт «Йокерита». 0