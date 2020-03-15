Молдавия может отменить контрольный матч с Россией из-за коронавируса

Молдавия с 17 марта временно закрывает наземные границы и приостанавливает авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр республики Ион Кику.

«Начиная с 00:00 17 марта временно приостановлено авиасообщение Молдавии. В это же время прекращается возможность пересечения наземной границы иностранцами», — цитирует «РИА Новости» Кику.

Напомним, 31 марта в Кишиневе должен состояться товарищеский матч между командами Молдавии и России.

Почетный президент Молдавской федерации футбола Павел Чебану сообщил, что на данный момент никаких распоряжений об ограничении въезда в страну не поступало.

«Пока планируем, что матч состоится. Мы пока не получали никаких распоряжений. Наша команда серьезно готовится к игре», — сказал Чебану.

При этом Чебану отметил, что ситуация с коронавирусом отразится на составе команды.

«Артур Ионице из "Кальяри" вряд ли приедет. Иначе ему придется сесть на карантин», — добавил он. 0