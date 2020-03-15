ECHL не будет возобновлять сезон из-за коронавируса
globallookpress.com
«Решение лиги отменить оставшуюся часть сезона было нелегким, поскольку это эмоциональное время для наших игроков, тренеров, болельщиков и персонала. Но каждый новый день вызывает дополнительные опасения за безопасность людей в сообществе ECHL.
В такой обстановке, когда мы принимаем меры предосторожности совместно с властями по всему континенту для предотвращения распространения коронавируса, стало очевидно, что это разумное решение», — цитирует комиссионера лиги Райана Крелина пресс-служба ECHL.
Зарплата игроков будет выплачиваться до 16 марта, после чего в действие вступит страховка, рассчитанная до 30 июня. Таким образом, чемпион лиги не будет определен впервые за ее 32-летнюю историю. 0