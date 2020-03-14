КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Спорт vs коронавирус. Хроника 14 марта

    Мировой спорт продолжает отступать перед коронавирусом. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике

    Футбол Коронавирус в спорте РПЛ Футбол России АПЛ Футбол Англии Чемпионшип Бундеслига Футбол Германии Примера (Ла Лига) Футбол Испании Серия A Футбол Италии Лига 1 Футбол Франции Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Лига чемпионов Лига Европы Евро-2020 Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Дитмар ХоппФанаты атакуют владельца «Хоффенхайма». В чем суть конфликта в немецком футболе? Пустой стадион в МенхенгладбахеСпорт vs коронавирус. Хроника 13 марта НеймарНеймар готов перейти на максимальные обороты. Бразилец блещет в Лиге чемпионов
  • 00:42
    • Все турниры в Европе могут приостановить до сентября
  • 00:52
    • ФИФА разрешила игрокам не приезжать в сборные
  • 23:33
    • Клубы Серии А отказались от идеи проведения плей-офф
  • 22:03
    • Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры
  • 21:22
    • «Динамо» одержало победу над «Ахматом»
  • 19:51
    • На совещании в РПЛ обсудят возможную приостановку турнира
  • 19:16
    • Бундеслига отменила 26-й тур
    Все новости спорта
    Маска на футбольном поле
    Маска на футбольном поле
  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!
    Накануне футбол потерял АПЛ, в последний момент сорвалась Бундеслига, появились слухи о паузе в РПЛ и КХЛ. Следим за развитием событий.

    Хроника дня

    01:20 Клубы АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом в том случае, если турнир не будет возобновлен.

    Юрген Клопп
    globallookpress.com

    00:52 ФИФА предложила отменить все матчи сборных в марте и апреле, а клубам разредила не отпускать в национальные команды своих игроков

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    00:05 Не самый надежный из источников — газета The Independent — сообщает, что европейский футбол может взять паузу до сентября. Однако против этого выступит большинство клубов, которые окажутся на грани разорения из-за длительного отсутствия доходов и прекращения контрактов со спонсорами.

    Что накануне

    В пятницу, 13 марта, были официально отложены АПЛ и Бундеслига.

  • Спорт vs коронавирус. Хроника 13 марта
  • Мировой спорт закрывается из-за коронавируса. Что еще отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике
  • Сегодня

    • Чемпионат Германии сражался до последнего — еще с утра планировалось провести 26-й тур, но без зрителей.

    Однако на фоне ухудшающейся статистики по новым случаям заражения в стране руководство лиги приняло взять паузу как минимум до 2 апреля.

    Кроме того, 17 марта на совещании клубов РПЛ может быть принята аналогичная мера. По некоторой информации, будут приостановлены и игры в КХЛ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Коронавирус остановил Серию A. Дальше — Евро-2020?
  • 10/03/2020 в 21:56
    •
  • Прогноз
  • «Оренбург» — «Спартак»
  • 1.65
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сердар Азмун
  • Трансферный дайджест. 3-9 марта
    • 21:05 09/03/2020     Лионель Месси
  • Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромых
    • 21:19 11/03/2020     Мартин Брейтуэйт
  • Луч надежды для «Барсы». Брейтуэйт способен возродить каталонцев
    • 13:44 08/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Одион Игало Футбол Манкунианцы уничтожили австрийцев. Игало зажег «МЮ»Одион Игало забил шедевральный гол в игре с ЛАСКом и дал начало разгромной победе своей команды Вчера в 15:030
  • 22:33
    • Головин подписал новый контракт с «Монако»
  • 21:40
    • Еще четыре игрока «Сампдории» заразились коронавирусом
  • 19:42
    • IBU отменил две эстафеты на этапе КМ в Контиолахти
    Маска на футбольном поле Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 14 мартаМировой спорт продолжает отступать перед коронавирусом. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 05:010
  • Экспресс дня

  • Выиграет ли «Зенит» первую игру в РПЛ после перерыва?
  • 3.05
    •
  • 23:18
    • Новиков очень доволен результатом и победой в Грозном
  • 23:02
    • Шалимов не видит безнадежной ситуации в «Ахмате»
  • 22:47
    • Артета чувствует себя лучше
    Футболисты «Динамо» Футбол РПЛ. «Динамо» победило в Грозном, «Спартак» в гостях у «Оренбурга»Обзор матче 22-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:340
  • 19:30
    • Херманн выиграла спринт в Контиолахти и завоевала Малый хрустальный глобус
  • 19:04
    • Панченко остался в запасе «Динамо» на матч с «Ахматом»
  • 14:21
    • АПЛ официально остановлена из-за коронавируса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Шинник — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие