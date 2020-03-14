Спорт vs коронавирус. Хроника 14 марта

Хроника дня
01:20 Клубы АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом в том случае, если турнир не будет возобновлен.
00:52 ФИФА предложила отменить все матчи сборных в марте и апреле, а клубам разредила не отпускать в национальные команды своих игроков
00:05 Не самый надежный из источников — газета The Independent — сообщает, что
Что накануне
В пятницу, 13 марта, были официально отложены АПЛ и Бундеслига.
Чемпионат Германии сражался до последнего — еще с утра планировалось провести 26-й тур, но без зрителей.
Однако на фоне ухудшающейся статистики по новым случаям заражения в стране руководство лиги приняло взять паузу как минимум до 2 апреля.
Кроме того, 17 марта на совещании клубов РПЛ может быть принята аналогичная мера. По некоторой информации, будут приостановлены и игры в КХЛ. 0