Спорт vs коронавирус. Хроника 14 марта

Накануне футбол потерял АПЛ, в последний момент сорвалась Бундеслига, появились слухи о паузе в РПЛ и КХЛ. Следим за развитием событий.

Хроника дня

01:20 Клубы АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом в том случае, если турнир не будет возобновлен.

Юрген Клопп globallookpress.com

00:52 ФИФА предложила отменить все матчи сборных в марте и апреле, а клубам разредила не отпускать в национальные команды своих игроков

00:05 Не самый надежный из источников — газета The Independent — сообщает, что европейский футбол может взять паузу до сентября . Однако против этого выступит большинство клубов, которые окажутся на грани разорения из-за длительного отсутствия доходов и прекращения контрактов со спонсорами.

Что накануне

В пятницу, 13 марта, были официально отложены АПЛ и Бундеслига.

Чемпионат Германии сражался до последнего — еще с утра планировалось провести 26-й тур, но без зрителей.

Однако на фоне ухудшающейся статистики по новым случаям заражения в стране руководство лиги приняло взять паузу как минимум до 2 апреля.

Кроме того, 17 марта на совещании клубов РПЛ может быть принята аналогичная мера. По некоторой информации, будут приостановлены и игры в КХЛ. 0