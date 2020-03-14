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    «Йокерит» опроверг информацию о снятии с КХЛ

    Хоккей КХЛ Йокерит Прогнозы на КХЛ
    «Йокерит» опроверг информацию финских СМИ о том, что может сняться с плей-офф Кубка Гагарина из-за эпидемии коронавируса.

    Игроки «Йокерита»
    Игроки «Йокерита»

    «Такое решение не принято. Если оно было бы принято, то оно бы было оформлено на официальном письме и направлено в КХЛ. "Йокерит" находится на постоянной связи со всеми заинтересованными сторонами. Клуб не планирует сниматься с чемпионата.

    Это может быть либо совместное решение с лигой, либо распоряжение со стороны руководства государства. То есть либо КХЛ примет решение, либо Финляндия. Мы, повторюсь, находимся на связи со всеми и работаем совместно», — сказал менеджер по работе с клиентами финского клуба Роман Рябков в интервью «Р-Спорту».

    Ранее «Йокерит» сообщил, что будет проводить домашние матчи плей-офф без зрителей. 0

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