«Йокерит» опроверг информацию о снятии с КХЛ

опроверг информацию финских СМИ о том, что может сняться с плей-офф Кубка Гагарина из-за эпидемии коронавируса.

«Такое решение не принято. Если оно было бы принято, то оно бы было оформлено на официальном письме и направлено в КХЛ. "Йокерит" находится на постоянной связи со всеми заинтересованными сторонами. Клуб не планирует сниматься с чемпионата.

Это может быть либо совместное решение с лигой, либо распоряжение со стороны руководства государства. То есть либо КХЛ примет решение, либо Финляндия. Мы, повторюсь, находимся на связи со всеми и работаем совместно», — сказал менеджер по работе с клиентами финского клуба Роман Рябков в интервью «Р-Спорту».

Ранее «Йокерит» сообщил, что будет проводить домашние матчи плей-офф без зрителей. 0