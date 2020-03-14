Все игроки и сотрудники «Локомотива-Кубани» отправлены на карантин

Президент «Локомотива-Кубани»прокомментировал информацию о том, что у представителя «Калева» подтверждено заражение коронавирусом.

«Железнодорожники» сыграли с «Калевом» в гостях 12 марта.

«Сегодня Лига ВТБ официально оповестила нас, что у представителя клуба "Калев" подтвержден коронавирус. Все игроки и сотрудники "Локомотив-Кубань", которые были в Таллине на матче, отправлены на карантин.

Медицинский штаб клуба находится на постоянном контакте со всеми, кто вернулся в Краснодар. Сейчас команда на домашней самоизоляции. Самочувствие у всех нормальное, никаких симптомов заболевания не выявляется.

Мы на постоянной связи и с представителями министерства здравоохранения региона, и Роспотребнадзора. Команда и тренерский штаб проходят тестирование на наличие вируса. В ближайшие дни мы получим результаты, но пока все будут находиться на карантине», — приводит слова Ведищева официальный сайт клуба. 0