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    Все игроки и сотрудники «Локомотива-Кубани» отправлены на карантин

    Баскетбол Локомотив-Кубань Лига ВТБКоронавирус в спорте
    Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев прокомментировал информацию о том, что у представителя «Калева» подтверждено заражение коронавирусом.

    Андрей Ведищев
    Андрей Ведищев

    «Железнодорожники» сыграли с «Калевом» в гостях 12 марта.

    «Сегодня Лига ВТБ официально оповестила нас, что у представителя клуба "Калев" подтвержден коронавирус. Все игроки и сотрудники "Локомотив-Кубань", которые были в Таллине на матче, отправлены на карантин.

    Медицинский штаб клуба находится на постоянном контакте со всеми, кто вернулся в Краснодар. Сейчас команда на домашней самоизоляции. Самочувствие у всех нормальное, никаких симптомов заболевания не выявляется.

    Мы на постоянной связи и с представителями министерства здравоохранения региона, и Роспотребнадзора. Команда и тренерский штаб проходят тестирование на наличие вируса. В ближайшие дни мы получим результаты, но пока все будут находиться на карантине», — приводит слова Ведищева официальный сайт клуба. 0

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