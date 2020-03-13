Спорт vs коронавирус. Хроника 13 марта

12 марта 2020 года стал поворотным днем для мирового спорта. В этот день было отменено огромное количество турниров из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Очаги новых случаев заболевания разгорелись сразу в нескольких странах Европы. Следим за событиями 13 марта.

Хроника дня

04:55 «Челси» подтвердил коронавирус у полузащитника Хадсона-Одои. Команда отправится на карантин, матч «Астон Вилла» — «Челси», похоже, не состоится.

02:40 Отменен первый этап «Формулы-1» — Гран-при Австралии.

02:30 Из-за коронавируса у наставника «Арсенала» Артеты отложен матч АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал».

Микель Артета globallookpress.com

01:53 НХЛ официально остановила матчи на неопределенный срок. «Наша цель — снова играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю», цитируем Гэри Беттмэна.

Коронавирус в спорте

01:46 Подтвержден коронавирус у главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты. Сезон в АПЛ пока не остановлен, но теперь, скорее всего, это произойдет.

01:37 Федерация футбола Франции на фоне пандемии коронавируса объявила о приостановке всех своих турниров. С 13 марта и на неопределенный срок.

00:52 УЕФА может изменить формат заключительных стадий еврокубков, чтобы попытаться вписаться в рамки сезона. Возможно, нас ждет мини-турнир.

Что случилось

12 марта 2020 года, на следующий день после того, как ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса, были отменены: НБА, Евролига и Еврокубок в баскетболе, чемпионаты Испании, Португалии, Голландии и Хорватии по футболу и МЛС, перенесены два матча в Лиге чемпионов.

Под вопросом проведение Евро-2020, хотя еще накануне чиновники УЕФА говорили об отсутствии причин для переноса турнира.

Оргкомитет Олимпиады в Токио задумался о переносе соревнований на 2022 год. 0