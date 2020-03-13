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    Бундеслига будет остановлена после 26-го тура

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    Чемпионат Германии по футболу приостановлен до 2 апреля, сообщает официальный сайт Немецкой футбольной лиги (НФЛ).

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    Игры 26-го тура пройдут по расписанию

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    • «Немецкая футбольная лига приняла решение приостановить Бундеслигу и вторую Бундеслигу до 2 апреля. Решение вступает в силу со следующего вторника, 17 марта. Ближайший, 26-й тур Бундеслиги и Бундеслиги 2 состоится по расписанию.

    НФЛ надеется завершить футбольный сезон в Германии до наступления лета, поскольку досрочное завершение сезона может понести за собой серьезные последствия для многих клубов», — говорится в заявлении.

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