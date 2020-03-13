Бундеслига будет остановлена после 26-го тура

приостановлен до 2 апреля, сообщает официальный сайт(НФЛ).

«Немецкая футбольная лига приняла решение приостановить Бундеслигу и вторую Бундеслигу до 2 апреля. Решение вступает в силу со следующего вторника, 17 марта. Ближайший, 26-й тур Бундеслиги и Бундеслиги 2 состоится по расписанию.

НФЛ надеется завершить футбольный сезон в Германии до наступления лета, поскольку досрочное завершение сезона может понести за собой серьезные последствия для многих клубов», — говорится в заявлении.

Das #DFL-Präsidium schlägt der Mitgliederversammlung eine Aussetzung des Spielbetriebs der #Bundesliga und 2. Bundesliga ab kommendem Dienstag bis einschließlich 2. April vor ➡️ https://t.co/ZZvu06XqeB pic.twitter.com/YtGeQOMgyQ — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 13, 2020

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