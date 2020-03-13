ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пустой стадион в МенхенгладбахеСпорт vs коронавирус. Хроника 13 марта
  • 14:21
    • АПЛ официально остановлена из-за коронавируса
  • 13:23
    • УЕФА официально остановил Лигу чемпионов и Лигу Европы
  • 13:45
    • КДК отменил удаления Карпова и Кверквелии
  • 13:13
    • Лига 1 приостановлена из-за коронавируса
  • 11:04
    • «Ак Барс» и «Салават» сыграют без зрителей из-за коронавируса
    Все новости спорта

    АПЛ официально остановлена из-за коронавируса

    Футбол Футбол Англии АПЛ Кубок Лиги Кубок Англии Суперкубок Англии Чемпионшип Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Матчи английской Премьер-лиги официально отложены до 4 апреля, сообщает официальный сайт турнира.

    Карантин продлится минимум до 4 апреля
    Карантин продлится минимум до 4 апреля

    Также остановлено проведение поединков Чемпионшипа.

    Решение было принято на заседании акционеров АПЛ из-за пандемии коронавируса.

  • УЕФА официально остановил Лигу чемпионов и Лигу Европы
  • Читайте по теме

    • «В первую очередь, мы все желаем скорейшего выздоровления Микелю Артете, Каллуму Хадсон-Одои и всем, кого затронул коронавирус. В этой беспрецедентной ситуации Премьер-лига находится в тесной связи с клубами, правительством, Федерацией футбола Англии и руководством Чемпиошнипа.

    Мы беспокоимся о здоровье футболистов, персонала и болельщиков. Премьер-лига в целях безопасности приняла решение перенести все матчи, запланированные до 4 апреля, в том числе и игры академий», — заявил исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • План Симеоне сработал. «Атлетико» выстоял на «Энфилде»
  • Вчера в 13:35
    •
  • Прогноз
  • «Фулхэм» — «Брентфорд»
  • 1.73
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ахмат» и «Динамо» сыграют на «больше»?
  • «Ахмат» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Фулхэм» — «Брентфорд»: обе забьют?
  • «Фулхэм» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Обе команды поборются за очки
  • «Фортуна» — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромыхЧемпионская гонка в Испании построена не на доминировании, а на упадке лидеров Примеры 11/03/2020 в 21:190
  • 01:46
    • Главный тренер «Арсенала» заразился коронавирусом
  • 01:37
    • Чемпионат Франции приостановлен из-за коронавируса
  • 01:01
    • «Байер» обыграл «Рейнджерс» в Глазго
    Футболисты «Сочи» Футбол Кокорин сделал дубль за «Сочи» и вывел команду из зоны вылетаСМИ — о разгромной победе «Сочи» над «Оренбургом» Вчера в 13:490
  • Экспресс дня

  • Выиграет ли «Зенит» первую игру в РПЛ после перерыва?
  • 3.05
    •
  • 13:54
    • Гендиректор «Леганеса» заболел коронавирусом
  • 11:51
    • «Ювентус» планирует купить защитника «Лилля»
  • 11:35
    • УЕФА может отменить отборочный матч Евро-2020 Грузия — Белоруссия
    «Лос-Анджелес» — «Оттава» Хоккей НХЛ. «Лос-Анджелес» продлил победную серию, «Сан-Хосе» проиграл четвертую игру подрядОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 марта Вчера в 08:380
  • 00:52
    • УЕФА может изменить формат еврокубков из-за коронавируса
  • 23:46
    • ФИФА переносит мартовские отборочные матчи к ЧМ-2022
  • 22:49
    • «МЮ» разгромил ЛАСК в 1/8 финала Лиги Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Фортуна — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Уотфорд — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кельн — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие