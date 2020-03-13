АПЛ официально остановлена из-за коронавируса

Матчиофициально отложены до 4 апреля, сообщает официальный сайт турнира.

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Также остановлено проведение поединков Чемпионшипа.

Решение было принято на заседании акционеров АПЛ из-за пандемии коронавируса.

«В первую очередь, мы все желаем скорейшего выздоровления Микелю Артете, Каллуму Хадсон-Одои и всем, кого затронул коронавирус. В этой беспрецедентной ситуации Премьер-лига находится в тесной связи с клубами, правительством, Федерацией футбола Англии и руководством Чемпиошнипа.

Мы беспокоимся о здоровье футболистов, персонала и болельщиков. Премьер-лига в целях безопасности приняла решение перенести все матчи, запланированные до 4 апреля, в том числе и игры академий», — заявил исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс. 0