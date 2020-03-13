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    ИИХФ рекомендовали отменить ЧМ-2020 из-за коронавируса

    Хоккей Чемпионат мира по хоккеюКоронавирус в спорте
    Международная федерация хоккея (ИИХФ) получила рекомендацию отменить чемпионат мира 2020 года, передает AP.

    ИИХФ рекомендовали отменить ЧМ-2020 из-за коронавируса
    ИИХФ рекомендовали отменить ЧМ-2020 из-за коронавируса

    Рекомендация появилась после того, как президент США Дональд Трамп ввел ограничения на поездки из Европы. Традиционно хоккеисты из НХЛ составляют значительную часть составов национальных сборных, являясь их лидерами.

    Сообщается, что рекомендация будет учтена членами ИИХФ во время голосования о дальнейшем статусе турнира.

    Напомним, мировое первенство должно пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

    Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тысяч. 0

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