ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пустой стадион в МенхенгладбахеСпорт vs коронавирус. Хроника 13 марта
  • 21:22
    • «Динамо» одержало победу над «Ахматом»
  • 19:51
    • На совещании в РПЛ обсудят возможную приостановку турнира
  • 19:16
    • Бундеслига отменила 26-й тур
  • 21:40
    • Еще четыре игрока «Сампдории» заразились коронавирусом
  • 19:42
    • IBU отменил две эстафеты на этапе КМ в Контиолахти
    Все новости спорта

    Роналду призвал к повышенному вниманию и заботе друг о друге

    Футбол Коронавирус в спорте Между тем Светская жизнь Ювентус Футбол Италии
    Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «Мир сейчас переживает трудный момент, требующий от нас повышенного внимания и заботы друг о друге. Сегодня я говорю не как футболист, а как сын, отец, человек, вокруг которого происходят события, затронувшие остальной мир.

    Важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и властей, они помогут разобраться с ситуацией.

    Забота о человеческой жизни должна быть выше любых других интересов. Хочу обратиться к тем, кто потерял близкого человека. Поддерживаю всех, кто борется с этим вирусом, например, моего товарища по команде Даниэле Ругани.

    Поддерживаю невероятных людей — врачей, которые подвергают свою жизнь опасности, чтобы спасти других», — написал Роналду на своей странице в Instagram. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Коронавирус остановил Серию A. Дальше — Евро-2020?
  • 10/03/2020 в 21:56
    •
  • Прогноз
  • «Оренбург» — «Спартак»
  • 1.65
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обгонит ли «Оренбург» спартаковцев в таблице РПЛ?
  • «Оренбург» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Прервет ли «Урал» свою серию поражений в Санкт-Петербурге?
  • «Зенит» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Ротор» продлит свою удачную серию?
  • «Шинник» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Футболисты «Динамо» Футбол РПЛ. «Динамо» победило в Грозном, «Спартак» в гостях у «Оренбурга»Обзор матче 22-го тура российской Премьер-лиги 21:340
  • 16:58
    • Черчесов перенес объявление состава сборной России на 18 марта
  • 16:14
    • Формула-1 перенесла два этапа и начнет сезон в конце мая
  • 14:21
    • АПЛ официально остановлена из-за коронавируса
    Неймар Футбол ПСЖ способен на успех в Лиге чемпионовРеакция прессы на матч ПСЖ — «Боруссия» Дортмунд Вчера в 21:260
  • Экспресс дня

  • Выиграет ли «Зенит» первую игру в РПЛ после перерыва?
  • 3.05
    •
  • 21:51
    • Роналду призвал к повышенному вниманию и заботе друг о друге
  • 20:04
    • Футболист «Нюрнберга» сдал положительный тест на коронавирус
  • 16:46
    • Матч «Вердер» — «Байер» в Бундеслиге отменен
    Диего Симеоне и Юрген Клопп Футбол План Симеоне сработал. «Атлетико» выстоял на «Энфилде»«Матрасники» в дополнительное время обыграли «Ливерпуль» и вышли в четвертьфинал Вчера в 13:350
  • 13:23
    • УЕФА официально остановил Лигу чемпионов и Лигу Европы
  • 15:44
    • Футболист «Аталанты» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • 15:28
    • Единая лига ВТБ остановила сезон из-за коронавируса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.61
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.05
  • Экспресс дня 14 марта
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Химки
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Шинник — Ротор
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие