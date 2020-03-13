Роналду призвал к повышенному вниманию и заботе друг о друге

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалиипрокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире.

«Мир сейчас переживает трудный момент, требующий от нас повышенного внимания и заботы друг о друге. Сегодня я говорю не как футболист, а как сын, отец, человек, вокруг которого происходят события, затронувшие остальной мир.

Важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и властей, они помогут разобраться с ситуацией.

Забота о человеческой жизни должна быть выше любых других интересов. Хочу обратиться к тем, кто потерял близкого человека. Поддерживаю всех, кто борется с этим вирусом, например, моего товарища по команде Даниэле Ругани.

Поддерживаю невероятных людей — врачей, которые подвергают свою жизнь опасности, чтобы спасти других», — написал Роналду на своей странице в Instagram. 0