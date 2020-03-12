L'Equipe: УЕФА перенесет Евро-2020 на 2021 год

(УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает LʼEquipe

В четверг, 12 марта, УЕФА опубликовал заявление по поводу проведения или отмены турниров в национальных лигах, еврокубков и чемпионата Европы-2020 в связи с пандемией коронавируса.

Во вторник, 17 марта, союз проведет видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций, а также руководителями Европейской ассоциации клубов, европейских лиг и представителями ФИФПро.

По данным издания, на этой встрече УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы-2020 на 2021 год.

Чтобы перенести Евро, УЕФА придется договориться с ФИФА, которая летом 2021-го планирует провести клубный чемпионат мира.

Отметим, что Чемпионат Европы должен был пройти в июне и июле в 12 городах континента, в том числе в Санкт-Петербурге. 0