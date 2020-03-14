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    ФИФА разрешила игрокам не приезжать в сборные

    Футбол ФИФА Товарищеские матчиКоронавирус в спорте
    ФИФА выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с пандемией коронавируса.

    В Европу пришел коронавирус
    В Европу пришел коронавирус

    Организация рекомендовала отложить все матчи сборных, намеченные на март и апрель, а также разрешила футболистам не приезжать в расположение национальных команд.

    «В свете текущей ситуации с коронавирусом, совет ФИФА решил, что общие футбольные правила, обязывающие клубы отпускать игроков на матчи сборных, не будут применяться в международную паузу в марте-апреле. Ситуация быстро развивается во всем мире, различные государственные органы уже ввели ограничения на поездки.

    ФИФА понимает, что проведение матчей в нынешних обстоятельствах может не только представлять потенциальный риск для здоровья игроков (и широкой общественности), но и, скорее всего, может поставить под угрозу спортивную целостность таких матчей, поскольку некоторые команды будут лишены своих лучших кадров, а другие, возможно, нет.

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    • Поэтому, чтобы избежать любых ненужных рисков для здоровья, а также в связи с возможной спортивной несправедливостью, мы рекомендуем отложить все международные матчи, ранее запланированные на март и апрель, до тех пор, пока они не смогут проводиться в безопасной и надежной обстановке для игроков и зрителей», — говорится в сообщении. 0

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