ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Одион ИгалоМанкунианцы уничтожили австрийцев. Игало зажег «МЮ»
  • 19:51
    • На совещании в РПЛ обсудят возможную приостановку турнира
  • 19:16
    • Бундеслига отменила 26-й тур
  • 14:21
    • АПЛ официально остановлена из-за коронавируса
  • 19:42
    • IBU отменил две эстафеты на этапе КМ в Контиолахти
  • 19:30
    • Херманн выиграла спринт в Контиолахти и завоевала Малый хрустальный глобус
    Все новости спорта

    На совещании в РПЛ обсудят возможную приостановку турнира

    Футбол РПЛ Футбол России УралКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился информацией о возможной приостановке чемпионата России в связи с распространением коронавируса.

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов

    Иванов подчеркнул, что лично он выступает за проведение первенства, но готов прислушаться к врачам.

    «Есть руководители, врачи, эпидемиологи, они и должны давать советы. А как приостановить наш чемпионат? Во вторник будет совещание в РПЛ, там и будем это обсуждать.

    Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса. Как футбольный клуб может призывать закрыть чемпионат? Если врачи так скажут, тогда закроем.

    Нечестно, что где-то можно играть со зрителями на трибунах, а где-то нет? А что сделать? Слава богу, что где-то еще разрешают играть. Ну так случилось, что теперь сделаешь. У нас ажиотаж на билеты огромный, люди звонят, пишут…

  • УЕФА обсудит проведение всех турниров 17 марта
  • Читайте по теме

    • Раз такая чума пришла на мир, то ничего не поделаешь. Но пока врачи не скажут приостановить чемпионат или в стране не объявят какое-то положение, надо играть», — приводит слова Иванова «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Кокорин сделал дубль за «Сочи» и вывел команду из зоны вылета
  • Вчера в 13:49
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Динамо»
  • 2.00
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ахмат» и «Динамо» сыграют на «больше»?
  • «Ахмат» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Прервет ли «Урал» свою серию поражений в Санкт-Петербурге?
  • «Зенит» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Ротор» продлит свою удачную серию?
  • «Шинник» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Диего Симеоне и Юрген Клопп Футбол План Симеоне сработал. «Атлетико» выстоял на «Энфилде»«Матрасники» в дополнительное время обыграли «Ливерпуль» и вышли в четвертьфинал Вчера в 13:350
  • 16:14
    • Формула-1 перенесла два этапа и начнет сезон в конце мая
  • 15:44
    • Футболист «Аталанты» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • 15:28
    • Единая лига ВТБ остановила сезон из-за коронавируса
    Лионель Месси Футбол Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромыхЧемпионская гонка в Испании построена не на доминировании, а на упадке лидеров Примеры 11/03/2020 в 21:190
  • Экспресс дня

  • Выиграет ли «Зенит» первую игру в РПЛ после перерыва?
  • 3.05
    •
  • 20:04
    • Футболист «Нюрнберга» сдал положительный тест на коронавирус
  • 16:46
    • Матч «Вердер» — «Байер» в Бундеслиге отменен
  • 16:31
    • «Тоттенхэму» интересен футболист «Лейпцига»
    Футболисты «Сочи» Футбол Кокорин сделал дубль за «Сочи» и вывел команду из зоны вылетаСМИ — о разгромной победе «Сочи» над «Оренбургом» Вчера в 13:490
  • 13:23
    • УЕФА официально остановил Лигу чемпионов и Лигу Европы
  • 13:45
    • КДК отменил удаления Карпова и Кверквелии
  • 13:13
    • Лига 1 приостановлена из-за коронавируса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.61
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.05
  • Экспресс дня 14 марта
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Химки
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Шинник — Ротор
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие