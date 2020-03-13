На совещании в РПЛ обсудят возможную приостановку турнира

Президент «Урала»поделился информацией о возможной приостановке чемпионата России в связи с распространением коронавируса.

Иванов подчеркнул, что лично он выступает за проведение первенства, но готов прислушаться к врачам.

«Есть руководители, врачи, эпидемиологи, они и должны давать советы. А как приостановить наш чемпионат? Во вторник будет совещание в РПЛ, там и будем это обсуждать.

Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса. Как футбольный клуб может призывать закрыть чемпионат? Если врачи так скажут, тогда закроем.

Нечестно, что где-то можно играть со зрителями на трибунах, а где-то нет? А что сделать? Слава богу, что где-то еще разрешают играть. Ну так случилось, что теперь сделаешь. У нас ажиотаж на билеты огромный, люди звонят, пишут…

Раз такая чума пришла на мир, то ничего не поделаешь. Но пока врачи не скажут приостановить чемпионат или в стране не объявят какое-то положение, надо играть», — приводит слова Иванова «Чемпионат». 0