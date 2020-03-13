Главный тренер «Арсенала» заразился коронавирусом

Главный тренер «Арсенала»инфицирован коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба «канониров»

Лондонский клуб объявил, что база клуба была закрыта, а сотрудники, контактировавшие с Артетой в последнее время, находятся в изоляции.

Вся первая команда «канониров», тренерский штаб, а также значительное количество сотрудников базы будут помещены на карантин.

Это коснется и людей из клубной академии, которую тоже закрыли в качестве меры предосторожности.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране могут приостановить спортивные мероприятия в связи с распространением коронавируса.

Ранее из-за коронавируса были приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Португалии, Франции, Голландии, Хорватии и США.

При пустых трибунах будут проходить матчи в Германии, Польше, Грузии, Румынии и других странах. 0