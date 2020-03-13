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    Главный тренер «Арсенала» заразился коронавирусом

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета инфицирован коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба «канониров».

    Микель Артета
    Микель Артета

    Лондонский клуб объявил, что база клуба была закрыта, а сотрудники, контактировавшие с Артетой в последнее время, находятся в изоляции.

    Вся первая команда «канониров», тренерский штаб, а также значительное количество сотрудников базы будут помещены на карантин.

    Это коснется и людей из клубной академии, которую тоже закрыли в качестве меры предосторожности.

    Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране могут приостановить спортивные мероприятия в связи с распространением коронавируса.

    Ранее из-за коронавируса были приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Португалии, Франции, Голландии, Хорватии и США.

    При пустых трибунах будут проходить матчи в Германии, Польше, Грузии, Румынии и других странах. 0

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