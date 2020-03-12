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    Власти Великобритании готовы приостановить спортивные соревнования в стране

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    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране могут приостановить спортивные мероприятия в связи с распространением коронавируса.

    Борис Джонсон
    Борис Джонсон

    «Мы рассматриваем возможность запрета крупных мероприятий. Таких, как спортивные соревнования.

    Мнение ученых заключается в том, что такая мера мало повлияет на распространение вируса. Однако эта ситуация накладывает ответственность на государственные службы.

    Мы следуем за наукой: сейчас нет медицинских причин для запрета таких мероприятий. Мы не говорим "нет" таким мерам, а держим их в уме.

    Но очень важно правильно выбрать время для того, чтобы увеличивать наше вмешательство до предела», — заявил Джонсон ВВС.

    Ранее стало известно, что три игрока «Лестера» были изолированы в связи с подозрением на коронавирус.

    В Великобритании зафиксировано 596 случаев заражения коронавирусом. Погибли 10 человек. 0

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