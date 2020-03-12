Власти Великобритании готовы приостановить спортивные соревнования в стране

Борис Джонсон
globallookpress.com
«Мы рассматриваем возможность запрета крупных мероприятий. Таких, как спортивные соревнования.
Мнение ученых заключается в том, что такая мера мало повлияет на распространение вируса. Однако эта ситуация накладывает ответственность на государственные службы.
Мы следуем за наукой: сейчас нет медицинских причин для запрета таких мероприятий. Мы не говорим "нет" таким мерам, а держим их в уме.
Но очень важно правильно выбрать время для того, чтобы увеличивать наше вмешательство до предела», — заявил Джонсон ВВС.
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