Власти Великобритании готовы приостановить спортивные соревнования в стране

Премьер-министр Великобританиизаявил, что в стране могут приостановить спортивные мероприятия в связи с распространением коронавируса.

«Мы рассматриваем возможность запрета крупных мероприятий. Таких, как спортивные соревнования.

Мнение ученых заключается в том, что такая мера мало повлияет на распространение вируса. Однако эта ситуация накладывает ответственность на государственные службы.

Мы следуем за наукой: сейчас нет медицинских причин для запрета таких мероприятий. Мы не говорим "нет" таким мерам, а держим их в уме.

Но очень важно правильно выбрать время для того, чтобы увеличивать наше вмешательство до предела», — заявил Джонсон ВВС.

Ранее стало известно, что три игрока «Лестера» были изолированы в связи с подозрением на коронавирус.

В Великобритании зафиксировано 596 случаев заражения коронавирусом. Погибли 10 человек. 0