Все турниры в Европе могут приостановить до сентября

Футбольные власти Европы, возможно, приостановят проведение всех турниров до сентября из-за коронавируса, сообщает The Independent.

По информации издания, в Англии уже признали, что решение проводить матчи со зрителями было ошибочным.

Многие футбольные чемпионаты были приостановлены до начала апреля, но источник считает нелепой мысль о том, что через месяц можно будет возобновить соревнования.

В скором времени УЕФА проведет встречу с представителями своих ассоциаций, чтобы выработать план по дальнейшим действиям.

Ожидается, что союз отложит чемпионат Европы, приостановит Лигу чемпионов и предложит остановить футбольные матчи по всему континенту. 0