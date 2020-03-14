Все турниры в Европе могут приостановить до сентября

Коронавирус уничтожает спорт
globallookpress.com
По информации издания, в Англии уже признали, что решение проводить матчи со зрителями было ошибочным.
Многие футбольные чемпионаты были приостановлены до начала апреля, но источник считает нелепой мысль о том, что через месяц можно будет возобновить соревнования.
В скором времени УЕФА проведет встречу с представителями своих ассоциаций, чтобы выработать план по дальнейшим действиям.
Ожидается, что союз отложит чемпионат Европы, приостановит Лигу чемпионов и предложит остановить футбольные матчи по всему континенту. 0