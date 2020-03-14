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    Все турниры в Европе могут приостановить до сентября

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    Футбольные власти Европы, возможно, приостановят проведение всех турниров до сентября из-за коронавируса, сообщает The Independent.

    Коронавирус уничтожает спорт
    Коронавирус уничтожает спорт

    По информации издания, в Англии уже признали, что решение проводить матчи со зрителями было ошибочным.

    Многие футбольные чемпионаты были приостановлены до начала апреля, но источник считает нелепой мысль о том, что через месяц можно будет возобновить соревнования.

    В скором времени УЕФА проведет встречу с представителями своих ассоциаций, чтобы выработать план по дальнейшим действиям.

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