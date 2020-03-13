Единая лига ВТБ остановила сезон из-за коронавируса

на официальном сайте сообщила, что приостанавливает сезон из-за коронавируса.

В Единую лигу ВТБ поступило письмо от игроков globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Ранее ФИБА объявила о приостановке всех проводимых турниров под своей эгидой с 13 марта.

«Несмотря на то, что официальных документов в Лигу не поступало, после обсуждения с клубами, а также учитывая ситуацию в европейском и мировом спорте, а особенно в баскетболе, руководство Лиги приняло решение временно приостановить сезон 2019/20», — говорится в заявлении.

Кроме того, стало известно, что в Лигу с открытым письмом обратились игроки, обеспокоенные здоровьем всех участников турнира. 0