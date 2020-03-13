ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Одион ИгалоМанкунианцы уничтожили австрийцев. Игало зажег «МЮ»
  • 14:21
    • АПЛ официально остановлена из-за коронавируса
  • 13:23
    • УЕФА официально остановил Лигу чемпионов и Лигу Европы
  • 16:58
    • Черчесов перенес объявление состава сборной России на 18 марта
  • 16:14
    • Формула-1 перенесла два этапа и начнет сезон в конце мая
  • 15:44
    • Футболист «Аталанты» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Черчесов перенес объявление состава сборной России на 18 марта

    Футбол Сборная России Футбол России РФСКоронавирус в спорте
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал последние события в мировом футболе, связанные с пандемией коронавируса.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Исходя из нашей стандартной практики, тренерский штаб объявлял список игроков за неделю до начала учебно-тренировочного сбора. Таким образом, изначально мы планировали это сделать в понедельник, 16 марта. Однако ситуация, сложившаяся в европейском и мировом футболе, заставляет нас произвести коррективы. Национальные федерации Швеции и Молдавии уже объявили о том, что контрольные матчи с участием сборной России пройдут 28 и 31 марта без зрителей. Каждый день мы получаем новую информацию, которая, как правило, связана с отменой или переносом отдельных матчей и целых турниров из-за распространения коронавируса.

    В связи с этим по согласованию с администрацией Российского футбольного союза мы решили дождаться итогов видеоконференции с участием УЕФА и 55 национальных ассоциаций, которая пройдёт во вторник. Состав команды на ближайший сбор планируем объявить на следующий день, 18 марта. Список игроков молодёжной сборной, которая перенесла свой сбор из Испании в Сочи, станет известен также в эти же сроки. Всю необходимую информацию о возможных изменениях в графике подготовки сборной России мы будем оперативно сообщать футболистам, клубам, болельщикам и журналистам», — цитирует главного тренера пресс-служба РФС. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • ПСЖ способен на успех в Лиге чемпионов
  • Вчера в 21:26
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Динамо»
  • 2.00
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ахмат» и «Динамо» сыграют на «больше»?
  • «Ахмат» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Фулхэм» — «Брентфорд»: обе забьют?
  • «Фулхэм» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Обе команды поборются за очки
  • «Фортуна» — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Диего Симеоне и Юрген Клопп Футбол План Симеоне сработал. «Атлетико» выстоял на «Энфилде»«Матрасники» в дополнительное время обыграли «Ливерпуль» и вышли в четвертьфинал Вчера в 13:350
  • 13:45
    • КДК отменил удаления Карпова и Кверквелии
  • 13:13
    • Лига 1 приостановлена из-за коронавируса
  • 11:04
    • «Ак Барс» и «Салават» сыграют без зрителей из-за коронавируса
    Футболисты «Сочи» Футбол Кокорин сделал дубль за «Сочи» и вывел команду из зоны вылетаСМИ — о разгромной победе «Сочи» над «Оренбургом» Вчера в 13:490
  • Экспресс дня

  • Выиграет ли «Зенит» первую игру в РПЛ после перерыва?
  • 3.05
    •
  • 16:46
    • Матч «Вердер» — «Байер» в Бундеслиге отменен
  • 16:31
    • «Тоттенхэму» интересен футболист «Лейпцига»
  • 15:58
    • «Барселона» остановила работу первой команды
    Лионель Месси Футбол Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромыхЧемпионская гонка в Испании построена не на доминировании, а на упадке лидеров Примеры 11/03/2020 в 21:190
  • 08:44
    • ИИХФ рекомендовали отменить ЧМ-2020 из-за коронавируса
  • 01:53
    • НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
  • 01:46
    • Главный тренер «Арсенала» заразился коронавирусом
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Фортуна — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Уотфорд — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кельн — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие