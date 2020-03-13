Черчесов перенес объявление состава сборной России на 18 марта

Главный тренерпрокомментировал последние события в мировом футболе, связанные с пандемией коронавируса.

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«Исходя из нашей стандартной практики, тренерский штаб объявлял список игроков за неделю до начала учебно-тренировочного сбора. Таким образом, изначально мы планировали это сделать в понедельник, 16 марта. Однако ситуация, сложившаяся в европейском и мировом футболе, заставляет нас произвести коррективы. Национальные федерации Швеции и Молдавии уже объявили о том, что контрольные матчи с участием сборной России пройдут 28 и 31 марта без зрителей. Каждый день мы получаем новую информацию, которая, как правило, связана с отменой или переносом отдельных матчей и целых турниров из-за распространения коронавируса.

В связи с этим по согласованию с администрацией Российского футбольного союза мы решили дождаться итогов видеоконференции с участием УЕФА и 55 национальных ассоциаций, которая пройдёт во вторник. Состав команды на ближайший сбор планируем объявить на следующий день, 18 марта. Список игроков молодёжной сборной, которая перенесла свой сбор из Испании в Сочи, станет известен также в эти же сроки. Всю необходимую информацию о возможных изменениях в графике подготовки сборной России мы будем оперативно сообщать футболистам, клубам, болельщикам и журналистам», — цитирует главного тренера пресс-служба РФС. 0