Формула-1 перенесла два этапа и начнет сезон в конце мая

Руководствоприняло решение перенести этапы Гран-при в, сообщает пресс-служба гоночной серии.

Также было принято решение предварительно отложить старт сезона-2020 до конца мая.

Гонки в Бахрейне и Вьетнаме должны были пройти с 20 по 22 марта и с 3 по 5 апреля соответственно.

Таким образом, сезон-2020 стартует в Европе в конце мая, однако в связи с ежедневно изменяющейся ситуацией даты могут быть пересмотрены.

Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен Гран-при Австралии, который должен был проходить с 13 по 15 марта и открыть сезон-2020. 0