Панфилова и Рылов: Поняли, что стали парой, после того, как завоевали серебро на Гран-при в Японии

Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов катаются вместе уже 6 лет. В активе молодой пары уже есть победа на юниорском чемпионате мира и юношеских Олимпийских играх. Интервью у спортсменов, недавно перешедших в общую возрастную категорию, взял эксклюзивно для LiveSport.Ru Владислав Прусаков.

— Дмитрий Рылов: Это произошло, когда я приехал в Пермь. На протяжении трех месяцев у меня была другая партнерша, но потом она завязала с фигурным катанием. Наш тренер, Павел Сергеевич, решил попробовать меня в паре вместе с Аполлинарией. Он посмотрел на нас и сказал, чтобы мы продолжали кататься вместе.

— Аполлинария Панфилова: Нет, привыкнуть было не особо тяжело. Спустя 2 месяца мы уже полностью привыкли друг к другу в профессиональном смысле.

— Дмитрий Рылов: Наверное, мы поняли, что стали парой, после того, как заняли второе место на юниорском Гран-при в Японии. А до этого времени так серьезно не воспринимали друг друга.

Панфилова и Рылов с серебром юниорского ЧМ-2019 globallookpress.com

— Бывают ли у вас споры по поводу того под какую музыку или в каких костюмах вы выйдете на лед?

— Аполлинария Панфилова: По поводу костюмов точно нет. Как правило, их придумывает моя мама и, как правило, просто вносятся какие-либо корректировки. Но такого, чтобы спорили никогда не было. Насчет музыки разногласий тоже нет. Мы ее выбираем, а наш хореограф ее утверждает. Или же он предлагает другую музыку, которая может нам понравиться.

— В 2020-м вы завоевали золото на зимних юношеских Олимпийских играх. Насколько трудным дался переход во взрослую возрастную категорию?

— Аполлинария Панфилова: Это один из главных успехов. Я считаю, что победа на чемпионате мира среди юниоров — это тоже, значимое для нас достижение. В общем, оба эти турнира являются главными нашими успехами на данный момент.

Мы, наверное, пока еще и не поняли, что такое кататься во взрослой категории. По сути, ничего не меняется в программе, но добавляется 1 элемент. А вот на чемпионатах России в новой для нас возрастной категории мы выступали уже 4 раза. Но что такое взрослое катание еще не совсем поняли.

— Дмитрий Рылов: Мы отказались 2 раза на крупных соревнованиях. Пока что толком и не осознали всего этого.

Панфилова и Рылов на юношеской Олимпиаде в Лозанне globallookpress.com

— В фигурном катании многие спортсмены еще до совершеннолетия завоевывают медали Олимпиад и чемпионатов мира, а в 26-27 лет уже заканчивают свои карьеры. Почему так происходит?

— Дмитрий Рылов: Мы работаем на износ. Многие просто не доживают до 26-27 лет в спортивном плане. У них либо начинаются проблемы со здоровьем, либо теряется азарт и интерес. Мне кажется, что причин довольно много.

— Как часто приходится менять свою соревновательную программу?

— Аполлинария Панфилова: В большинстве случаев программы меняют каждый год. Из-за чего это происходит? Тут сложно сказать….

— Дмитрий Рылов: Наверное, из-за того, что спортсменам необходимо развиваться. Нужно находить новые образы и амплуа. Если они будут оставаться на одном месте, то уже, возможно, на подсознательном уровне не захочется двигаться дальше.

— Аполлинария Панфилова: Бывает такое, что программу оставляют и 2 года, если она получилась очень удачной и нравится всем, включая самих спортсменов, тренеров и судей.

Панфилова и Рылов с золотом юниорского ЧМ-2020 globallookpress.com

— Насколько вы разные по характеру? Бывает такое, что надоедаете друг другу и хочется отдохнуть?

— Дмитрий Рылов: Мы абсолютно разные по характеру. Но ведь профессиональная деятельность на то и профессиональная, чтобы откидывать в сторону какие-либо эмоции и принципы.

— Аполлинария Панфилова: Мне кажется, что это бывает абсолютно у всех людей. Особенно подобное проявляется в тех ситуациях, когда поругались. В таких случаях хочется завершить тренировку и уйти домой, но такое бывает крайне редко.

— Насколько сильно могут повлиять отношения в паре на результаты?

— Аполлинария Панфилова: Смотря какие отношения. Если на тренировках они плохие, то ни к чему хорошему это не приведет. Я считаю, что нужно поддерживать нейтралитет, когда находитесь на льду, а за его пределами делайте все, что угодно.

— Дмитрий Рылов: Я думаю, что даже, если есть какой-то негатив друг к другу, то на тренировках нужно отключать свои эмоции и концентрироваться только на работе.

Панфилова и Рылов на ЮЧМ-2019 globallookpress.com

— Дмитрий, в текущем сезоне вы получили травму. Как сейчас обстоят дела со здоровьем?

— Дмитрий Рылов: Сейчас завершается восстановление. Уже намного лучше. Мы восстановили почти что все, кроме ряда слабых элементов. Я не беру в расчет только прыжки. Над ними мы постоянно трудимся. Еще нам довольно сложно даются тодесы. Над ними еще надо поработать. А так, в принципе, все нормально.

— Аполлинария, расскажите, насколько сильно изменился процесс тренировок в отсутствие Дмитрия?

— Аполлинария Панфилова: Наверное, в первые 3 месяца я работала максимально усердно. А потом…. Невозможно было, к примеру, отрабатывать каждый день те же прыжки в отсутствии партнера. Понимаю, что это самое слабое место. Многие могут подумать, что я должна каждый день прыгать по 7 часов…. Конечно, в период травмы Дмитрия были некоторые послабления, но сейчас уже все, как прежде.

Панфилова и Рылов на ЮЧМ-2020 globallookpress.com

— Какие цели ставите перед собой в 2022 году?

— Дмитрий Рылов: Для начала хотелось бы успешно выйти на лед на какие-либо крупные соревнования или на те же прокаты. Ну и, конечно же, хотелось бы развиваться и расти.

Аполлинария Панфилова: Мы вообще себе редко ставим цели, связанные с медалями. У нас всегда только одна задача: это выходить на лед и показывать свой максимум.

— Если бы не травма, то какие были бы шансы отобраться на Олимпиаду в Пекин?

— Дмитрий Рылов: Я считаю, что если не травмы, то были бы шансы побороться, как минимум, за запас. А насчет самих путевок…. Скажу, что бороться нужно всегда.

— Аполлинария Панфилова: Есть более сильные и опытные пары, которые претендуют на путевки на Олимпиаду. А вот за запас побороться точно можно было бы.

Панфилова и Рылов на ЮЧМ-2020 globallookpress.com

— Наблюдали за Играми в Пекине?

— Аполлинария Панфилова: Да, конечно. Я наблюдаю не только за фигурным катанием, но и за другими видами спорта. Мне нравится смотреть на хоккей и некоторые лыжные дисциплины.

Дмитрий Рылов: Я тоже наблюдаю за лыжами, но и еще смотрю за шорт-треком. Хоккей, как и футбол не очень люблю. Я с детства прошел мимо игровых видов спорта.

— Что думаете по поводу допингового скандала вокруг Камилы Валиевой? Можно ли рассчитывать на то, что эта история закончится для нас удачно?

— Дмитрий Рылов: Мы надеемся, что эта ситуация разрешится удачно для нашей сборной. К Камиле не может быть никаких вопросов.

Аполлинария Панфилова: Да, я тоже так считаю.

— Как считаете, почему именно Россия опять оказалась в эпицентре внимания?

— Аполлинария Панфилова: Я считаю, что здесь не было попытки как-то надавить на Россию. Это просто стечение обстоятельств. Но это личное мое мнение.

— Дмитрий Рылов: Ходит много разных слухов про то, что это чья-то грязная игра. Но, если честно, то мне вообще не хочется это комментировать.

Панфилова и Рылов на играх в Лозанне globallookpress.com

— Расскажите, как повлияла на вас пандемия? Непривычно было выступать без болельщиков на трибунах?

— Дмитрий Рылов: Если честно, то нет. Мы также выступаем и на пермских региональных турнирах, где присутствует 2-3 болельщика. Возможно, в такие моменты просто спокойнее, но сама суть соревнований от этого не поменялась.

— Аполлинария Панфилова: В общем, она никак не повлияла. Мы в пандемию точно также тренировались. Какое-то время это было дома, и мы занимались ОФП.

— В Пермском краю хорошие условия для занятия фигурным катанием?

— Аполлинария Панфилова: Да, я считаю, что у нас одни из лучших условий в России — в Пермском краю очень много льда. Также у нас достаточное количество спортзалов для ОФП и хореографии и есть хорошее финансирование. В общем, условия отличные.

Панфилова и Рылов globallookpress.com

— У многих фигуристов подписчиков в соцсетях больше, чем у футболистов сборной России. Как думаете, почему так?

— Аполлинария Панфилова: Я думаю так потому, что у нас много болельщиков со всего мира. Взять, к примеру, Евгению Медведеву и Алину Загитову — у них по миллиону подписчиков в Instagram. И в их числе люди со всего мира. Там есть подписчики не только из России, но и из Японии, Китая и многих других стран.

— Расскажите, какие у вас есть хобби и увлечения?

— Аполлинария Панфилова: Я очень люблю готовить.

— Дмитрий Рылов: Я увлекаюсь музыкой. Кстати, скоро выходит мой альбом. После того, как сделали операцию, стал много читать. Я и раньше этим занимался. Однако в первые 2 месяца после операции мне было тяжело что-либо делать и поэтому много читал. И до сих пор мне это нравится.