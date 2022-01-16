Российское доминирование. Морально-волевые одиночницы и первое европейское золото Кондратюка

С 12 по 15 января в эстонском Таллине прошел чемпионат Европы по фигурному катанию. Российские спортсмены выиграли 9 медалей из 12 возможных, включая 4 золота и 3 серебра. Не обошлось и без неожиданностей.

Новый лидер для мужской сборной?

Для российских одиночников предолимпийское континентальное первенство началось так успешно, что казалось — исполнились все мечты отечественных болельщиков.

После короткой программы первую тройку уверенно оккупировали россияне, при том, что номинальный лидер сборной Михаил Коляда на турнир не приехал из-за травмы.

Промежуточное лидерство захватил Андрей Мозалев, прыгнувший каскад четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

Отметим, что хотя Мозалев занял третье место на чемпионате России, он не вошел в первоначальную заявку на ЧЕ-2021, и попал на континентальное первенство благодаря снятию Коляды.

Вторым после короткой программы шел новоиспеченный чемпион России Марк Кондратюк, исполнивший четверной тулуп, тройной аксель и каскад четверной сальхов — тройной тулуп.

Андрей Мозалев globallookpress.com

Замкнул российскую тройку Евгений Семененко, который попал в Таллин решением тренерского совета, изначально выбравшего его вместо Мозалева, хоть он и стал на российском первенстве лишь четвертым. В Эстонии Семененко отпрыгал в короткой программе тот же набор элементов, что и Андрей.

Казалось бы, полный комплект медалей уже в кармане у российской команды, но во время произвольной программы внезапно зажгли итальянец Даниэль Грассль ( четверной флип, лутц и риттбергер) и Денис Васильев из Латвии ( квад сальхов), которые катались раньше наших ребят и получили серьезные баллы.

Нервы у юниоров-дебютантов стали сдавать и преимущество таяло как на глазах. У Семененко плохой выезд начался уже на первом четверном сальхове, далее последовали «бабочка» на сальхове, неудачный четверной тулуп и ряд ошибок по мелочам.

Евгений Семененко globallookpress.com

Евгений, как ему свойственно, боролся и «тащил» до самого конца, но в произвольной программе показал девятый результат, а в итоговом протоколе стал лишь пятым.

Мозалев также начал произвольную программу с серьезной ошибки, из-за которой четверной сальхов превратился в тройной, а по факту — и вовсе в двойной. Из-за него не был полностью засчитан каскад с ойлером. В итоге шестое место в произвольной программе и «деревянная медаль».

И пусть Андрей вновь обошел в протоколе Семененко, мимо Олимпиады он скорее всего пролетит — тренерский совет благоволит Евгению.

Единственным из россиян, кто не дрогнул, оказался Марк Кондратюк, который как обычно продемонстрировал довольно необычную по стилистике постановку, которую он откатал неидеально, с небольшими недокрутами, но без серьезных ошибок.

Четверной тулуп, тройной аксель, каскад тройной аксель — двойной тулуп, тройной риттбергер, еще один каскад четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов, четверной сальхов и напоследок каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Марк Кондратюк globallookpress.com

Это позволило Марку победить и в произвольной программе и в итоговом протоколе, где он более чем на восемь баллов опередил также шикарно и самобытно откатавшего Грассля, которому пришлось довольствоваться лишь серебром. Латвиец Васильев замкнул тройку призеров.

Если после короткой программы перспективы Михаила Коляды поехать на Олимпиаду стали несколько зыбкими, то ошибки россиян во время произвольной программы, показали, что Михаила рано списывать со счетов.

А вот место в командном олимпийском турнире он, скорее всего, потерял — заявлять на него нужно Кондратюка.

Итоговый результат

1. Марк Кондратюк (Россия) — 286,56

2. Даниэль Грассль (Италия) — 278,48

3. Денис Васильев (Латвия) — 272,08

4. Андрей Мозалев (Россия) — 265,69

5. Евгений Семененко (Россия) — 260,00

6. Морис Квителашвили (Грузия) — 253,91

7. Кевин Аймо (Франция) — 252,21

8. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 244,70

9. Габриэле Франгипани (Италия) — 238,95

10. Михал Бржезина (Чехия) — 238,38

Тутберидзе переиграла Москвину в борьбе за «командник»

Если результат короткой у мужчин в Таллине стал радостной неожиданностью, то у спортивных пар полностью российский пьедестал на короткой и произовольной программах — неизбежность.

Для ясности — ставшие четвертыми в итоговом протоколе грузины Карина Сафина и Лука Берулава со своими баллами на чемпионате России заняли бы предпоследнее 11-е место.

Неудивительно, что выигравшие чемпионат России Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали лучшими и на дебютном для себя континентальном первенстве, а короткую программу откатали с мировым рекордом — 82,36.

А дальше уже начинается политика и подковерная борьба. Второе место в итоговом протоколе заняли подопечные Этери Тутберидзе — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Пара заметно прибавила после чемпионата России, показав в короткой программе лучший прокате сезона, но допустила помарку — касание рукой партнерши на выбросе на флипе. Правда судьи предпочли этой ошибки не заметить и спортсмены получили лучшую оценку в карьере — 81,58.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов globallookpress.com

Зато Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которых тренирует не менее уважаемая Тамара Москвина, судьи не пожалели и вспомнили про ошибку на сальхове.

Да и общие оценки пар очень показательны, особенно у авторитетной российской судьи Ольги Кожемякиной, которая поставила на первое место в короткой как раз Тарасову/Морозова, причем с мировым рекордом — 83,25.

Мишина и Галлямов и Бойкова/Козловский при этом получили от россиянки восьмую из девяти сумм. Совпадение? Не думаем.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский globallookpress.com

В произвольной программе все повторилось — Мишина и Галлямов смотрелись не так хорошо, как в короткой, но этого хватило чтобы записать на свой счет два новых мировых рекорда и получить недостающий титул чемпионов Европы.

Александра Бойкова с Дмитрием Козловским исправились и с сальховом, и с остальными элементами, но им все равно не хватило баллов для того, чтобы обойти Евгению Тарасову и Владимира Морозова — только бронза.

Зато подопечные Этери Тутберидзе вновь сорвали сальхов, и вновь судьи не обратили внимание на это, закрепив итоговое второе место дуэта из «Хрустального».

Анастасия Мишина и Александр Галлямов globallookpress.com

А это с почти стопроцентной вероятностью говорит о том, что именно Евгении и Владимиру дадут в Пекине короткую программу командника.

На церемонии награждения ни пара Москвиной, ни дуэт Туберидзе не хлопали своим визави при вручении медалей.

Пары. Итоговое положение

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 239,82

2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 236,43

3. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 227,23

4. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 184,05

5. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 178,90

6. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) — 171,03

7. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 168,90

8. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 168,75

9. Лаура Баркеро — Марко Цандрон (Испания) — 168,40

10. Богдана Лукашевич — Александр Степанов (Беларусь) — 161,76

11. Мария Павлова — Балаж Надь (Венгрия) — 161,32

12. Елизавета Жукова — Мартин Бидар (Чехия) — 159,73

13. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 156,91

14. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 156,55

15. София Голиченко — Артем Даренский (Украина) — 147,61

16 Лана Петранович — Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) — 143,24

Русская рубка за золото в танцах на льду

В соревнованиях танцевальных дуэтов тоже все было довольно ожидаемо, особенно после того, как многократные чемпионы мира Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон снялись с турнира из-за риска заболеть коронавирусом.

Первое место после ритм-танца уверенно заняли с лучшим для себя результатом сезона Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Они лидировали после первого дня и на чемпионате России, но были вынуждены сняться из-за проблем со спиной у Никиты, из-за которых в этом сезоне на соревнования пара откатала произвольный танец лишь дважды (!). Поэтому им так важно было успешно выступить на предолимпийском турнире.

Второе место Александры Степановой и Ивана Букина с личным рекордом после первого дня соревнований также было предсказуемо — в отсутствие лучших дуэт выиграл в декабре чемпионат России, но и в Таллине от лидеров после ритм-танца их отделяли менее чем полтора балла. Двое судей (из Франции и Великобритании) даже поставили их на первое место.

Александра Степанова — Иван Букин globallookpress.com

И даже не слишком удачное выступление третьей российской пары не стало сюрпризом — Диана Дэвис и Глеб Смолкин на дебютном для себя чемпионате Европы арбитров не вдохновили.

Видимо, скандал после чемпионат России, где дочь Этери Тутберидзе и сына актера Смолкина буквально за уши втащили на вторую строчку, не прошел даром — рисковать своей репутацией никто не захотел.

К тому же в их выступлении были как мелкие помарки, так и серьезные недочеты. По крайней мере, за ритм-танец российский дуэт получил на десять баллов меньше, чем на домашнем турнире — этого хватило лишь на седьмую позицию.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин globallookpress.com

А тройку промежуточных лидеров, в отсутствие админресурса, замкнули проводящие сильный сезон итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри — программа, катание и хореография ставят их близко к мировым лидерам танцев на льду.

Произвольный танец Дэвис и Смолкин откатали лучше (да и судьи оттаяли), заняв пятое место, но выше седьмой итоговой строчки так и не поднялись. И если забыть про злосчастный чемпионат России, можно признать, что пара выступила очень сильно для европейского дебюта.

Испанцы Оливия Смарт и Адриан Диаз и британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, боровшиеся за бронзу, откатили произвольный танец не лучшим образом и из-за шероховатостей и неточностей стали лишь четвертыми и пятыми соответственно.

Виктория Синицина — Никита Кацалапов globallookpress.com

А третью строчку удержали Гиньяр и Фаббри, которым удался не только идеально выполненный с точки зрения элементов, но и очень эмоциональный прокат. Это вторая в карьере итальянского дуэта бронза чемпионата Европы.

Борьба за золото была напряженной, но Александра Степанова и Иван Букин, несмотря на идеальный прокат, стали лишь вторыми.

Отставание от лидеров было минимальным, но даже пара небольших помарок у Синициной не смели остановить ее с Кацалаповым дуэт на пути к чемпионскому титулу, так хорошо было их выступление.

Шарлен Гиньяр — Марко Фабри globallookpress.com

Действующие чемпионы мира остаются лидерами сборной России, хотя немного напрягает то, что за последние два года они так и не встретились с другими претендентами за золото Олимпийских игр.

Что до Степановой и Букина, то они, учитывая состояние спины Кацалапова, которая может не потянуть четыре программы, вполне могут выступить в командном турнире на Играх в Пекине

Танцы на льду. Итоговый результат

1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 217,96

2. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 213,20

3. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 207,97

4. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 196,86

5. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 196,01

6. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 191,90

7. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 186,61

8. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 183,17

9. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция) — 178,34

10. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) — 173,99

Щербакова и Трусова показали характер, Валиева показала космос

От выступления женщин-одиночниц тоже не ожидалось никаких сюрпризов — весь пьедестал, как обычно, российский, да и порядок был примерно понятен с самого начала. Тем удивительнее оказались результаты короткой программы.

Российские девушки выступали в последней, сильнейшей разминке, которую с нетерпением ждали все — предыдущие 30 участниц, при всем к ним уважении, ничем особым не впечатлили и на борьбу за медали не претендовали.

Но и у россиянок дела сразу не заладились. Александра Трусова, у которой не так давно была тяжелая травма, упала с тройного акселя, который уже три года тщетно пытается освоить, но получается он у нее через раз. Правда, затем Александра сделала тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп, заметно поправив ситуацию.

Александра Трусова globallookpress.com

Анна Щербакова уже год с лишним испытывает проблемы со здоровьем и ни разу за сезон не откатала две программы подряд чисто. В Таллин она приехала с тейпом на ноге и проблемами даже на двойном акселе. В короткой программе Щербакова также выступила неудачно, сорвав тройной лутц в каскаде и получив низкие оценки за технику.

Впрочем, даже с такими оценками россиянки могли оккупировать тройку лидеров, если бы не одно «но» по имени Луна Хендрикс. 22-летняя бельгийка выдала идеальный прокат и сходу запрыгнула на вторую строчку, подвинув Трусову на третье место, а Щербакову и вовсе выдавив на четвертое.

Это уже не первое противостояние соперниц — еще три месяца назад на «Гран-при Италии» в Турине Хендрикс выиграла короткую программу, оставив действующую чемпионку мира после первого дня соревнований третьей.

Луна Хендрикс globallookpress.com

В этот раз стать первой Луне не удалось — Камила Валиева единственной из россиянок не оплошала, выдав космический прокат: чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Россиянка установила новый мировой рекорд в женском катании, получив за прокат 90,45 балла (51,73 за технику).

История «Гран-при Италии», кстати, окончилась для Щербаковой счастливо — произвольную программу Анна тогда откатала идеально и одержала победу, оставив Хендрикс с бронзой. Все повторилось также и в Таллине, с поправкой, конечно, на «фактор Валиевой».

Анна Щербакова globallookpress.com

Щербакова единственная из фавориток чисто откатала произвольную программу с личным рекордом, правда, с один четверным флипом, и переместилась с четвертого места на второе итоговое. Теперь на Олимпиаде она точно будет бороться за медаль.

Александра Трусова решила бороться за золото, но за блестящим флипом и сальховом последовали жесткие падения и пришлось забыть даже о второй строчке, хотя итоговой суммы хватило для бронзы.

Тем более, что Луна Хендрикс не справилась с нервами и допустила грубые ошибки. Два падения и отсутствие четверных не позволили ей включиться в борьбу за медали.

Камила Валиева globallookpress.com

А вот Камила Валиева, после идеальной короткой программы, в произвольной выдала худший для себя прокат сезона по баллам. Россиянка упала с тройного акселя, да и на ойлерном каскаде, который у нее также идет не всегда стабильно, соскочила нога.

Но даже с таким прокатом она на 0,24 балла обошла Щербакову в произвольной программе, а уж в итоговой таблице она лидировала более чем уверенно. Ну а ошибки, допущенные в Таллине, станут пищей для размышлений перед турниром в Пекине.

Женщины. Итоговый результат

1. Камила Валиева (Россия) — 259,06

2. Анна Щербакова (Россия) — 237,42

3. Александра Трусова (Россия) — 234,36

4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 207,97

5. Екатерина Куракова (Польша) — 204,73

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 196,75

7. Анастасия Губанова (Грузия) — 188,17

8. Нина Петрыкина (Эстония) — 187,07

9. Виктория Сафонова (Беларусь) — 185,41

10. Алексия Паганини (Швейцария) — 178,10

11. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 171,64

12. Леа Серна (Франция) — 171,00

13. Николь Шотт (Германия) — 170,18

14. Йозефин Тальегард (Швеция) — 164,30