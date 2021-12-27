Золотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду

С 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по фигурному катанию, где разыгрываются путевки на ЧЕ-2021 и Олимпиаду в Пекине. И если у женщин весь пьедестал ожидаемо заняли ученицы Этери Тутберидзе, в других видах не обошлось без сюрпризов.

Кондратюк вырвал у Коляды золото

Российское мужское катание хоть и не поставляет медали в копилку страны в таких количествах, как другие виды, зато является у нас самым конкурентным и непредсказуемым видом, что лишний раз подтвердил прошедший чемпионат России.

То, что строить какие-то прогнозы бессмысленно, стало ясно уже после короткой программы. Лидер, хоть и поневоле, сборной России Михаил Коляда вновь не обошелся без кофуза и более-менее успешно выполнив сложные элементы, сделал «бабочку» на акселе -самом стабильном элементе в своей короткой. Это отбросило его сразу на пятое место, и перспективы попасть в тройку на чемпионат Европы стали туманны.

Впрочем, ошибались в короткой все, и поэтому разрыв между первым местом, на которое взобрался Евгений Семененко, и восьмым составлял всего семь баллов, которые можно было отыграть одним успешно выполненным элементом ультра-си. В итоге так и вышло.

Евгений Семененко globallookpress.com

В произвольной сорванный аксель — «Бабочка» в завершающей части программы стоил Семененко пьедестала — он стал лишь четвертым. На третью строчку взобрался с восьмого места Андрей Мозалев, которому не помешало даже падение с тройного акселя.

Михаил Коляда после неудачи в короткой программе сумел сжать зубы и отработать произвольную намного успешнее, хотя и не без ошибок. Строенный четверной тулуп стоил Михаилу золота — он всего на полбалла отстал от шедшего вторым после короткой программы Марка Кондратюка, который успешно выполнил три четвертных, став чемпионом России.

Марк Кондратюк globallookpress.com

В последний турнира обнаружилось, что в состав сборной России на чемпионат Европы попал Евгений Семененко — вместо занявшего третье место Андрея Мозалева. Да, традиционно третья путевка определяется по решению тренерского совета, но в данном случае разница между двумя спортсменами неразличима невооруженным взглядом — обоим по 18 лет и оба примерно одного класса.

Мозалев в 2020 выиграл юниорский ЧМ, зато Семененко пробился на взрослый, где правда стал лишь 8-м и с тех пор считается более опытным и стабильным. Спортивные СМИ видят в этом компенсацию тренеру Семененко Алексею Мишину за непопадание в сборную его воспитанницы Елизаветы Туктамышевой. Так это или нет, но в итоге Семененко остался лишь запасным.

Дмитрий Алиев globallookpress.com

Еще можно отметить лишь девятое место Дмитрия Алиева, который еще недавно считался главной надеждой России, но травмы и перенесенный коронавирус не прошли для чемпиона Европы даром.

Мужчины. Итоговое положение

1. Марк Кондратюк — 284,37

2. Михаил Коляда — 283,70

3. Андрей Мозалев — 278,28

4. Евгений Семененко — 274,28

5. Петр Гуменник — 267,45

6. Александр Самарин — 264,73

7. Алексей Ерохов — 261,48

8. Глеб Лутфуллин — 251,53

9. Дмитрий Алиев — 251,40

10. Макар Игнатов — 250,77

11. Владислав Дикиджи — 250,17

12. Артем Ковалев — 249,07

13. Артур Даниелян — 248,35

14. Илья Яблоков — 243,71

15. Роман Савосин — 225,40

16. Кирилл Сарновский — 221,92

17. Андрей Анисимов — 213,08

18. Егор Рухин — 184,95

Скандалы и драмы в танцах на льду

В соревнованиях танцевальных пар поначалу все было ожидаемо — после ритм-танца чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов забрались на недосягаемую высоту, за ними на почтительном расстоянии расположились чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин.

Неожиданной интригой стало третье место, на котором оказалась пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Если кто не знает, то Диана — дочь самого успешного тренера одиночниц Этери Тутберидзе, а Глеб — сын актера Бориса Смолкина.

Дэвис со Смолкиным исполнили ритм-танец с личным рекордом 83,99 балла. Это не вызвало удивления — на национальных соревнованиях судьи чаще всего не скупятся на оценки, иногда даже слишком — в танцах и парном катании победители получили баллы выше мировых рекордов.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин globallookpress.com

Удивление вызвало то, что после Дианы и Глеба щедрость судей внезапно улетучилась и все последующие пары никак не могли преодолеть планку в 80 баллов. Когда Тиффани Загорски и Джоанатан Гуррейро, которым прочили третье место, увидели оценку 79,36 балла, трибуны уже вовсю негодовали, улюлюкали и кричали «Мало!».

Мне нравится кататься первым — отказался, и можно смотреть, как остальные мучаются. Этери Георгиевна смотрела от бортика? Вообще неинтересно, там много людей, мои родители тоже с трибуны смотрели. Удивились ли мы оценкам на Кубке Варшавы? Да, удивились. Конечно. После ритм-танца понятно было, что всем ставят щедро. Даже не очень интересно, какие оценки, я сейчас не помню, что нам поставили. Это не лукавство. Нет, я не читаю, что о нас пишут. Нет времени. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители, мы блатные. Глеб Смолкин

Произвольный танец только добавил драмы — все началось с того, что Никита Кацалапов получил травму на тренировке и вместе с Синицыной был вынужден сняться с турнира. Это не прибавит спортсменам хорошего настроения, но не скажется на их перспективах — нет сомнений, что они поедут и на чемпионат Европы, и на Олимпийские игры (третью пару выбирает тренерский совет).

На этом все проблемы не закончились — Тиффани Загорски, перенесшая осенью менингит, просто упала посреди танца, и хотя спортсмены с трудом докатали программу, на выходе со льда девушку пришлось приводить в чувство с помощью нашатыря, а с арены ее унесли на руках.

Александра Степанова и Иван Букин globallookpress.com

В итоге в отсутствие лучшей пары страны чемпионами России стали Степанова и Букин, а второе место и путевку на чемпионат Европы и Олимпийские игры выиграли Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Возможно, учитывая все обстоятельства, им удалось бы этого добиться и без сомнительного судейства в ритм-танце, но теперь все будут обсуждать не состояние здоровья Кацалапова и Загорски, а то, каким образом дочь Тутберидзе из не хватающей звёзд с неба юниорки внезапно превратилась в серебряного призёра чемпионата страны и участницу Олимпиады.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин globallookpress.com

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин впервые завоевали медали чемпионата России и, вероятно, станут первыми запасными на чемпионат Европы. А может быть, поедут на этот турнир, если травма Никиты Кацалапова все же не позволит им с Синицыной выступить на турнире.

Танцы на льду. Итоговое положение

1. Александра Степанова — Иван Букин — 223,37

2. Диана Дэвис — Глеб Смолкин — 207,70

3. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 195,75

4. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 195,65

5. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный — 187,19

6. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин — 185,72

7. Арина Ушакова — Максим Некрасов — 180,23

8. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 179,50

9. Елизавета Пасечник — Дмитрий Блинов — 166,48

10. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 163,29

11. Влада Павленина — Александр Алексанян — 154,24

12. Ангелина Лазарева — Максим Прокофьев — 152,49

13. Ксения Ермакова — Владислав Пантелеев — 112,17

Олимпийская интрига в парах

В парном катании главные действующие лица были известны заранее, вопрос был лишь в том, как они расположатся на пьедестале. После короткой программы первыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, но Александра Бойкова и Дмитрий Козловский проиграли им меньше балла.

А вот опытные Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступали довольно расслабленно и даже серьезная ошибка на поддержке, отбросившая их на третье место, не выбила их из этого состояния. Что очень разозлило одного из их шести тренеров Максима Транькова, который высказал им свое недовольство так же экспрессивно, как и непечатно.

Это, возможно, помогло — несмотря на сорванный каскад и плохое приземление с выброса Тарасова/Морозов все равно заняли третье место, хотя отрыв от Павлюченко/Ходыкина оказался минимальным. И если бы четвертая пара страны была почище, то подопечные Этери Тутберидзе могли пролететь мимо чемпионата Европы.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов globallookpress.com

Мишина и Галлямов, которые два года подряд, не сумев справиться с волнением, занимали на чемпионатах России четвертые места, на этот раз не дрогнули и по итогам произвольной по технике обошли Бойкову/Козловского, гарантировав себе первое место.

Теперь тренерам сборной России придется поломать голову, кого ставить на командный олимпийский турнир. Раньше планировалось ставить Тарасову/Морозова и Мишина/Галлямова, но теперь решение могут пересмотреть.

Пары. Итоговое положение

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 243,74

2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 239,87

3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 228,20

4. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин — 220,18

5. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев — 213,19

6. Карина Акопова — Никита Рахманин — 210,77

7. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 195,86

8. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 195,83

9. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко — 188,90

10. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 187,94

11. Екатерина Гейниш — Илья Миронов — 176,33

12. Екатерина Петушкова — Евгений Маликов — 166,15

Недосягаемая Валиева и драма Туктамышевой

Женское одиночное катание на чемпионате России оставили на сладкое, а пикантной приправой как всегда послужили скандалы. Началось все с того, что прямо накануне чемпионата России Этери Тутбердзе провела психологическую подготовку, дав пространное интервью «Первому каналу» и в федеральном эфире без стеснения пройдясь по всем бывшим ученицам и нынешним конкурентам.

Короткая программа получилась и ожидаемой и неожиданной. Промежуточное первое место ожидаемо ушло к Камиле Валиевой, взлетевшей на недосягаемую ни для кого высоту благодаря ее космическим прыжкам и щедрости судей к участницам из «Хрустального».

Зато второй, благодаря тройному акселю, оказалась Софья Муравьева. Ученица Евгения Плющенко за последнее время проделала путь от середняка до лидера юниорской сборной и в короткой программе на 0,4 балла сумела обогнать действующую чемпионку мира Анну Щербакову. Или так всем казалось.

Софья Муравьева globallookpress.com

Уже через час Муравьева стала третьей — оказывается, судьи не указали задержку старта. Нужно ли говорить, что протест, после которого был снят балл, подан был «Хрустальным». В данном случае немного смешной кажется мелочность команды Тутберидзе — Софья по возрасту не могла вмешаться в распределение путевок в Пекин, но утереть нос Плющенко оказалось важнее.

Остальные претендентки на поездку в Пекин выступили с ошибками Александра Трусова после короткой стала пятой, а Елизавета Туктамышева — седьмой. «Последняя надежда взрослого женского катания в России» упала с трикселя, потеряв десять баллов. Шансы на успех, впрочем, оставались и у той, и у другой.

Елизавета Туктамышева globallookpress.com

Но чудеса в нашем женском катании если и случаются, то лишь для учениц Этери Тутберидзе. В произвольной программе Туктамышева выдала неидельный, но качественный прокат, потеряв 5 баллов на технике.

А вот Щербакова, даже завалив четверной флип, оказалась впереди Туктамышевой на 15 балов, что позволило ей занять третье место. Обогнала она и Софью Самоделкину, которой не помогли даже четыре прыжка ультра-си, при том что у соперницы не было ни одного.

Анна Щербакова globallookpress.com

И еще об уровне судействе — один из судей поставил Трусовой и Щербаковой по 9,75 балла за представление и интерпретацию музыки, при том, что обе спортсменки упали во время прокатов и по правилам не могли получить оценку больше 9,5. Также судьи поставили им несколько «-3» за падения, что тоже противоречит инструкциям.

Впрочем, к прокату Трусовой, несмотря на благожелательность судей, вопросов куда меньше — она была на высоте, несмотря на все надбавки. Ну а то, что конкурентов у Валиевой на турнире не было — факт неоспоримый, хотя 26 десяток за произвольную тоже вызывают недоумение.

Камила Валиева globallookpress.com

В итоге получилось, что оценки, полученной Камилой, почти хватило бы для победы в мужском одиночном катании: Валиева набрала 283,48 балла, а чемпион у мужчин Марк Кондратюк — 284,37.

С составом на ЧЕ, кстати, снова произошел казус — в качестве запасной внесли Софью Муравьеву, которая не могла поехать по возрасту. Это руководители федерации объяснили тем, что «в паспорте плохо было видно дату рождения». В итоге ее вычеркнули, но никого добавлять не стали.

Женщины. Итоговое положение

1. Камила Валиева — 283,48

2. Александра Трусова — 248,65

3. Анна Щербакова — 239,56

4. Аделия Петросян — 233,97

5. Софья Самоделкина — 233,09

6. Софья Муравьева — 230,31

7. Елизавета Туктамышева — 224,40

8. Майя Хромых — 217,18

9. Ксения Синицына — 204,61

10. Вероника Яметова — 191,37

11. Софья Самодурова — 184,26

12. Анастасия Зинина — 181,45

13. Валерия Шульская — 180,92

14. Анастасия Морозова — 180,57

15. Ксения Гущина — 171,62

16. Полина Свириденко — 166,02

17. Арина Онищенко — 163,56

18. Вероника Петеримова — 155,40