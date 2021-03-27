Космический Чен и заветная квота. Россияне не добыли медалей на ЧМ, но решили свою задачу

Американский фигурист Натан Чен стал победителем чемпионата мира-2021 в Стокгольме. Спортсмен из США шел третьим после короткой программы, но в произвольной исполнил пять четверных прыжков и в третий раз завоевал золото ЧМ. Серебро досталось японцу Юме Кагияме, а бронза — его соотечественнику Юзуру Ханю. Российский фигурист Михаил Коляда занял пятое место, дебютант ЧМ Евгений Семененко расположился на 8-й строчке.

17-летний россиянин Семененко покорил уверенностью

Автор «Чемпионата» Алексей Адамов вспоминает о задаче российских фигуристов по завоеванию полной квоты на ОИ-2022 и хвалит дебютанта мирового первенства Евгения Семененко.

«Перед началом произвольной программы у мужчин большинство болельщиков держали в уме число 13. Именно его не должна была превышать сумма мест Евгения Семененко и Михаила Коляды, чтобы на Олимпиаде в Пекине у России было максимальное представительство в мужском одиночном катании.

После короткой программы эта сумма составляла 14, и нашим парням было необходимо улучшать позиции. Прежде всего, Семененко, потому что ждать от Коляды гарантированного попадания в медали было очень тяжело. И Женя не повёл! 17-летний ученик Алексея Мишина чётко, уверенно и красиво ответил всем, кто называл его участие в чемпионате мира ошибкой.

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В отличие от чемпионата России, где Женя пошёл на риск и не попал в десятку, в Стокгольме он ограничился двумя четверными. Зато какими! Четверной тулуп и четверной сальхов в начале программы получились изумительными! Как и всё остальное, что творил на льду Семененко. Да, за некоторые элементы приходилось бороться, но это лишь добавляло подвигу Евгения значимости и драматизма.

Дебютант чемпионата мира не только закрепился в десятке лучших фигуристов планеты, но вскоре и опередил стоявших выше француза Кевина Аймоза и корейца Джун Хван Ча. А это означало, что для выполнения главной задачи Коляде нужно было не опуститься ниже пятого места».

Евгений Семененко Российский фигурист Рад, доволен, что все запланированное получилось. Будем работать дальше. Над всем, чем можно, второй оценкой, заходы, усложнять прыжковый контент, идти вперед. Над четверным риттбергером в последнее время не работали, решили его здесь не делать, риск не был оправдан. Это прыжок высшей сложности, к нему нужна специальная подготовка. Старался ни о чем не думать, настраивался на прокаты, а там как будет. Считаю, все, что могу на данный момент, я сделал

Все решили 1,77 балла

Обозреватель «Советского Спорта» Лев Тигай огорчен тем, что Коляде не удалось безупречно откатать произвольную программу и побороться за медаль, хотя этого и хватило за заветного пятого места.

«Хотя у Михаила еще была надежда на "журавля в небе" — личную медаль. Увы, к его прокату сия заманчивая птица уже упорхнула далеко к облакам — это Сема Уно, приземлив четыре прыжка в четыре оборота, задрал отметку лидерства под 280 баллов. А ведь после Коляды оставались еще Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю.

Начал Коляда здорово — каскадом "4+3" и столь же безупречным отдельным четверным тулупом. О том, что больше суперпрыжков у него не будет и от сальхова они с Мишиным решили отказаться, стало известно еще в полдень, из обновленной заявки. Но ведь надо было еще доделать выдающуюся программу "Нуреев" до последнего такта…

Михаил Коляда globallookpress.com

К сожалению, под конец Коляда все-таки задергался. Как-то скованно выпрыгнул на тройной аксель и упал. Плюс чуть позже схлопотал неправильное ребро на флипе, чего за ним прежде не водилось. Эти ошибки стоили Михаилу десяти с половиной баллов, с которыми он точно опережал бы Уно и сохранял шансы на пьедестал, но… В реальности вопрос перед объявлением оценок стоял по-другому: обыграет ли Коляда канадца Кигана Мессинга? Это гарантировало ему место в пятерке сильнейших, а России давало максимальную олимпийскую квоту.

Есть! Они это сделали! Два фигуриста и их 80-летний учитель-мэтр. Получив за "Нуреева" гроссмейстерские компоненты "90 плюс", Коляда на 0,31 улучшил личный рекорд в произвольной программе и выиграл-таки у Мессинга. Всего 1,77 балла, но выиграл! Теперь надо лишь закрепить тройную квоту на специальном турнире серии "челленджер" в конце года (любой российский фигурист кроме Коляды и Семененко должен попасть там в топ-6) и все — едем в Пекин втроем».

Михаил Коляда Российский фигурист Для себя лично на чемпионате мира ставил цель хорошо поработать, как бы это странно ни звучало. Больше добавить нечего. Волнения не испытывал. Мне произвольная программа очень нравится, насчет следующего сезона будем думать, Алексей Николаевич Мишин очень мудрый наставник, я ему доверяю.

Космический результат Нейтана Чена

Корреспондентка Sport24 Анастасия Логинова восхищается американским теннисистом, который сумел совершить в произвольной программе рывок, принесший ему третье золото чемпионатов мира.

«После вчерашней ошибки в короткой Нейтан Чен пошел на стандартный контент в произвольной. Стандартный он только для Чена, конечно же. Всем остальным исполнение пяти четверных пока только снится. Но с ПП он справился безупречно, и это несмотря на высочайшую сложность. Казалось, он даже не устал после проката. 222,03 балла — просто космический результат. Хотя своему личному рекорду Нейтан проиграл порядка двух баллов. 320,88 балла — и третье чемпионство мира подряд увозит американец.

Единственным спортсменом, который теоретически мог помешать Чену забрать золото, был Юдзуру Ханю. Да, японец шел только на четыре четверных прыжка, но запас после короткой и идеальное исполнение произвольной могли поставить судей перед сложным выбором. Личный рекорд спортсмена составляет почти 323 балла, поэтому шанс побороться у него был.

Нэйтан Чен globallookpress.com

Но борьбы, к сожалению, не случилось. Очень много грязных выездов, повтор тройного акселя без каскада со снижением базы, недокрут на четверном сальхове — за такой грязный прокат было не за что ставить баллы. В том числе и за компоненты, в которых он проиграл Чену. Всего 182,20 балла — Ханю еле убежал от Коляды и проиграл не только Нейтану, но и Юме с Семой. Сенсация с его именем случилась в отрицательном ключе — с 289,18 баллами он опустился на третью строчку, проиграв Кагияме серебро».

Нэтан Чен Американский фигурист Это то, что я буду помнить всегда. Удивительно, что мы выступаем здесь, на чемпионате мира, после этого беспрецедентного года. Я в приподнятом настроении, очень счастлив. Прошло уже много времени с тех пор, как я выступал на международных соревнованиях, так что я забыл, как мысленно к ним готовиться. Так что я просто старался напоминать себе, как нам повезло, что мы здесь. Это меня успокаивало. Мы тренируемся ради таких моментов, мы живем ради таких моментов. Без них бессмысленно то, что мы делаем каждый день

Ошибки Ханю опустили его на третье мето

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Анастасия Плетнева удивляется неудачному выступлению Юдзуру Ханю на мировом первенстве.

«Дальше были: гениальный в техническом плане Нейтан Чен, откатавшийся с пятью четверными и набравший за прыжки и вращения с дорожкой больше, чем некоторые за произвольную; дебютант чемпионатов мира японец Юма Кагияма, который слегка ошибся на двух прыжках, но в целом блестяще откатавшийся; и, наконец, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. О нем даже не хочется говорить лишних слов, хотя ошибок у японца было много — впервые с 2014 года Ханю опустился ниже второго места на чемпионатах мира и стал третьим среди японцев в произвольной программе.

Как сложится в следующем сезоне, на Олимпийских играх, чемпионатах России и мира, остается только гадать. Сможет ли Юдзуру взять третье золото на Олимпиаде? Или оно наконец уйдет Нейтану Чену? Станет ли Юма Кагияма еще одним гениальным японском одиночником? Добавит ли Коляда четверных прыжков и начнет ли бороться за медали на мире? Наконец, насколько хорошо будет выступать дальше Евгений Семененко?

Юдзуру Ханю globallookpress.com

Это все будет известно только потом. Сейчас можно восторгаться прокатом Чена, переживать за Ханю, удивляться Кагияме, радоваться за Семененко и растворяться в музыке вместе с Колядой. А еще — праздновать возвращение трех квот на Олимпийские игры в Пекине».

Юдзуру Ханю Двукратный олимпийский чемпион Это был очень изнурительный прокат, раз за разом я словно терял равновесие, но старался не упасть. Пришлось немало потрудиться, чтобы программа не развалилась. Многие прыжки, шедшие друг за другом, не были чисто исполнены. Пока не знаю, когда будут следующие соревнования, но я хочу вернуться к тренировкам и сконцентрироваться на четверном акселе, чтобы уверенно исполнять его на соревнованиях. Не могу сказать, что плохо чувствовал себя еше во время разминки. Но внезапно, как только я начал прокат, мой баланс начал рушиться. Так я ощущал. Возможно, именно тренировки четверного акселя дали такой эффект, но я то и дело терял равновесие и не мог его вернуть. Возможно, ось была немного смещена. Не думаю, что это серьезная проблема. Я все же смог показать то, над чем работал на тренировках

Русские одиночники очень далеки от лидеров

Автор Sport24 Александр Петров считает, что три квоты на Олимпиаду не должны вводить в заблуждение — заветная тройка близка по местам, но никак не по уровню катания.

«Лучший российский одиночник с единственной грубой ошибкой проигрывает произвольную Ханю, который чудом не провалялся на половине прыжков. Еще раз абсолютный провал Ханю укатывает почти максимальный прокат Коляды. До Чена по технике 37 баллов. Прописью: тридцать семь.

Ладно, уберем из уравнения уникумов, возьмем дебютанта: Юма Кагияма легко убирает Мишу что в короткой, что в произвольной, на концовку которой его откровенно не хватило. Но даже с этим он везет Коляде 14 баллов за технику. Сема Уно. Три из четырех квадов на минус (еще и в нули сделал каскад 3+3) — шесть баллов в пользу японца, а по технике еще немного больше.

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То есть дебютанта Семененко мы равняем по меркам Мессинга, Брауна и Аймоза — что очень круто. Но вот дебютант Кагияма выходит после пяти квадов Чена, сделанных на GOE 2,30+ балла. Выходит и делает три своих четверных прыжка на +2,63, +3,26, +3,53. И уже для наших парней сверхзадача — это не Ханю и Чен, а вот этот самый Кагияма.

Юма Кагияма globallookpress.com

Я все это пишу не для того, чтобы испортить праздник, или сказать, что наши парни не очень — они большие молодцы, правда. Но высокие места (а две строчки в топ-8 — это высоко) не должны нам позволять обманываться.

Даже идеального нынешнего технического набора у наших парней не хватит для борьбы с рабочими прокатами японцев и американца. И эти при довольно лояльном судействе: по компонентам Коляда сделал и Уно, и Кагияму, прокатавшись практически в одни баллы с Брауном».