ЧМ по фигурному катанию. Чен завоевал золото, Синицина и Кацалапов попробуют удержать лидерство

В субботу, 27 марта, в шведском Стокгольме на чемпионате мира по фигурному катанию состоится заключительный соревновательный день. Комплекты наград будут разыграны в мужском одиночном катании и у танцоров на льду.

Мужское одиночное катание. Произвольная программа

Американский фигурист Нейтан Чен выиграл чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

В произвольной программе Чен исполнил пять четверных прыжков 222,03 балла. В сумме у него 320,88 балла, чего с лихвой хватило для золота.

Серебро досталось японцу Юме Кагияме (291,77), бронза — его соотечественнику Юдзуру Ханю (289,18), который лидировал после короткой программы.

Для себя лично на чемпионате мира ставил цель хорошо поработать, как бы это странно ни звучало. Больше добавить нечего. Волнения не испытывал. Мне произвольная программа очень нравится, насчет следующего сезона будем думать, Алексей Николаевич очень мудрый наставник, я ему доверяю. Михаил Коляда

Россиянин Михаил Коляда занял пятое место, Евгений Семененко показал восьмой результат. Этого хватило, чтобы обеспечить российской команде максимальную квоту в три человека на ОИ-2022.

Рад, доволен, что все запланированное получилось. Будем работать дальше. Над всем, чем можно, второй оценкой, заходы, усложнять прыжковый контент, идти вперед. Над четверным риттбергером в последнее время не работали, решили его здесь не делать, риск не был оправдан. Это прыжок высшей сложности, к нему нужна специальная подготовка. Старался ни о чем не думать, настраивался на прокаты, а там как будет. Считаю, все, что могу на данный момент, я сделал. Евгений Семененко

Коляда в произвольной программе сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, четверной тулуп, каскад тройной аксель+двойной тулуп, коснулся рукой льда в каскаде тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, далее упал с тройного акселя, исполнил тройной флип, тройной риттбергер. На тройном флипе судьи поставили россиянину неясное ребро.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Стокгольм, Швеция

Мужчины. Итоговое положение

1. Нейтан Чен (США) — 320,88

2. Юма Кагияма (Япония) — 291,77

3. Юдзуру Ханю (Япония) — 289,18

4. Шома Уно (Япония) — 277,44

5. Михаил Коляда (Россия) — 272,04

6. Киган Мессинг (Канада) — 270,26

7. Джейсон Браун (США) — 262,17

8. Евгений Семененко (Россия) — 258,45

9. Кевин Аймо (Франция) — 254,52

10. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 245,99

Танцевальные дуэты. Произвольный танец

Соревнования начнутся в 19:00 мск