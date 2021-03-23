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    Стокгольм принимает фигуристов. На ЧМ-2021 будут разыграны олимпийские путевки

    Превью мирового первенства по фигурному катанию

    Прочие Фигурное катание
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    Анна ЩербаковаСтокгольм принимает фигуристов. На ЧМ-2021 будут разыграны олимпийские путевки «Рейнджерс» продлили безвыигрышную серию «Баффало» до 14-ти матчейНХЛ. «Рейнджерс» выиграли у «Баффало», Панарин набрал три очка, «Вегас» разгромил «Сент-Луис» Никола ВлашичТрансферный дайджест. 16-22 марта
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    Анна Щербакова
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    Анна Щербакова
    С 24 по 27 марта в шведском Стокгольме пройдет соревновательная часть чемпионата мира по фигурному катанию. Это мировое первенство смело можно назвать долгожданным, поскольку прошлогоднее было отменено из-за пандемии коронавируса.
    ЧМ-2021 станет особенным еще и потому, что на нем будут разыграны путевки на Олимпийские игры. Женщины и мужчины смогут побороться максимум за 24 из 30 путевок, пары — за 16 из 19, а танцоры — за 19 из 23.

    Сборная России выступит на первенстве под эмблемой Федерации фигурного катания на коньках России. Это связано решением Спортивного арбитражного суда (CAS), после которого российским спортсменам нельзя выступать под флагом и с гимном России до 16 декабря 2022 года.

    Королевы четверных прыжков

    Александра Трусова

    Самым интригующим для российских болельщиков обещает стать женское одиночное катание, где выступят королевы четверных прыжков Анна Щербакова и Александра Трусова, для которых этот чемпионат мира станет дебютным.

    В арсенале этих молодых фигуристок есть несколько четверных прыжков: лутц и флип у Щербаковой, лутц, флип, сальхов и тулуп у Трусовой. Первый и пока единственный четверной прыжок на чемпионате мира в 2019 году выполнила Елизавета Турсынбаева из Казахстана.

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    • Главной претенденткой на золото считается Щербакова, которая в декабре завоевала свой третий подряд титул на чемпионате России. Трусова также достойно смотрелась на национальных соревнованиях.

    Впервые с 2015 года на мировую арену вернется Елизавета Туктамышева, которая шесть лет назад выиграла чемпионаты мира и Европы. Ее главным оружием в Швеции должен стать тройной аксель.

    Российское доминирование попробует разрушить японка Рика Кихира. Двукратная чемпионка турнира четырех континентов также добавила в свой репертуар четверной сальхов и имеет еще один козырь — тройной аксель.

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    Также можно опасаться американку Брэди Теннелл, вернувшую себе титул сильнейшей в своей стране в январе. Двукратный призер чемпионатов мира Сатоко Мияхара и чемпионка NHK Trophy- 2020 Каори Сакамото тоже способны побороться за призовые места.

    В ожидании эпичной дуэли

    Михаил Коляда

    В мужском катании ждем эпической дуэли между двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю и двукратным чемпионом мира из США Нейтаном Ченом.

    Ханю в этом сезоне выступил лишь на одном турнире, когда в декабре приехал на национальный чемпионат, где завоевал свой пятый титул.

    Чен победил на Гран-при и стал чемпионом США, доказав на этих соревнованиях, что он все еще находится на пике формы.

    Кто же может бросить вызов этим двум гигантам? В первую очередь букмекеры выделяют серебряного призера Олимпийских игр 2018 года японца Сема Уно и бронзового призера чемпионата мира 2019 года Винсента Чжоу из США, который не участвовал в соревнованиях в прошлом сезоне.

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    • То же самое касается и бронзового призера чемпионата мира 2018 года Михаила Коляды, который пропустил прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, зато вернулся в нынешней кампании, в которой выиграл все соревнования, в которых участвовал — чемпионат России, Кубок Ростелекома и Challenge Cup в Гааге.

    Также от России на чемпионате мира выступит Евгений Семененко. 17-летний фигурист в феврале 2021 года неожиданно для специалистов и болельщиков добился лучшего для себя достижения в карьере, победив в финале Кубка России в Москве, благодаря чему отобрался на мировое первенство.

    Россия против Китая

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов

    Соревнования спортивных пар обещают пройти под знаменем борьбы за медали между россиянами и китайцами.

    Главными претендентами на золото считаются двукратные и действующие чемпионы мира из Китая Суй Вэньцзин / Хань Цун. Они не выступали с тех пор, как стали лучшими на турнире четырех континентов в 2020 году, но у них есть опыт, позволяющий им быстро набрать оптимальную форму.

    Однако китайцам стоит опасаться двукратных серебряных призеров чемпионатов мира Евгению Тарасову / Владимира Морозова и действующих чемпионов Европы Александру Бойкову / Дмитрия Козловского.

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    • Обе пары показали отличные результаты по ходу сезона. Тарасова / Морозов выиграли чемпионат России, а Бойкова / Козловский завоевали золото на Кубке Ростелекома.

    Бронзовые призеры финала Гран-при-2019 Анастасия Мишина / Александр Галлямов дебютируют на чемпионате мира, но с ними нужно считаться. Как, впрочем, и с двукратными призерами турнира четырех континентов Пэн Чэн / Цзинь Ян.

    Также можно выделить канадцев Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро, но им может навредить факт отмены всех турниров в Канаде.

    Кто займет место Пападакис и Сизерона?

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    Поскольку четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду французы Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон пропустят мировое первенство в этом году, в Стокгольме мы получим новоиспеченных чемпионов.

    Борьба обещает быть жаркой, поскольку лучшие пары в танцах на льду, как правило, разделяют всего несколько баллов. Главными фаворитами считаются серебряные призеры чемпионата мира-2019 Виктория Синицина / Никита Кацалапов из России, двукратные призеры чемпионатов мира Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью из США, а также двукратные призеры чемпионатов мира Мэдисон Чок / Эван Бейтс, также представляющие США.

    Синицина / Кацалапов выиграли Кубок Ростелекома, после чего пропустили чемпионат России из-за болезни. Чемпионы Европы 2020 года вернулись в строй к февральскому Кубку России, где были абсолютно лучшими.

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    • Хаббелл / Донохью завоевали золото на Skate America и национальном первенстве. Чок / Бейтс не участвовали на Skate America, зато на чемпионате США в январе выглядели хорошо, заняв второе место.

    Неоднократные призеры чемпионатов Европы по фигурному катанию Александра Степанова / Иван Букин вплотную подошли к мировому пьедесталу в 2019 году и на этот раз нацелены завоевать медаль. Реальные шансы на подиум также имеют канадцы Пайпер Гиллес / Поль Пуарье и итальянцы Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри.

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