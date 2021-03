Заслуженная победа «Лестера». «МЮ» перепутал четвертьфинал Кубка Англии с товарищеской игрой

Автор Manchester Evening News Сэмюэл Лакхерст в своем тексте о поражении «МЮ» от «Лестера» отметил настрой, с которым команда Оле-Гуннара Сульшера вышла на эту игру.

«Манчестер Юнайтед отнесся к четвертьфиналу Кубка Англии как к товарищескому матчу, тренерские решения были абсолютно загадочными.

Появление в стартовом составе Поля Погба и Донни ван де Бека, которые были заменены после часа игры, намекало на то, что "МЮ" собрался играть в предсезонном матче, но никак не в четвертьфинале кубка. Сульшер прекрасно понимал, что ждет его команду в игре с "Лестером", но все равно недооценил соперника».

Leicester City advance to their first #EmiratesFACup semi-final since 1982 after beating Manchester United at the King Power Stadium! pic.twitter.com/9pJ5arB6FF