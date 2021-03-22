Заслуженная победа «Лестера». «МЮ» перепутал четвертьфинал Кубка Англии с товарищеской игрой

«МЮ» вышел не с тем настроем
Автор Manchester Evening News Сэмюэл Лакхерст в своем тексте о поражении «МЮ» от «Лестера» отметил настрой, с которым команда Оле-Гуннара Сульшера вышла на эту игру.
«Манчестер Юнайтед отнесся к четвертьфиналу Кубка Англии как к товарищескому матчу, тренерские решения были абсолютно загадочными.
Появление в стартовом составе Поля Погба и Донни ван де Бека, которые были заменены после часа игры, намекало на то, что "МЮ" собрался играть в предсезонном матче, но никак не в четвертьфинале кубка. Сульшер прекрасно понимал, что ждет его команду в игре с "Лестером", но все равно недооценил соперника».
Leicester City advance to their first #EmiratesFACup semi-final since 1982 after beating Manchester United at the King Power Stadium! pic.twitter.com/9pJ5arB6FF— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 21, 2021
Ротация состава навредила «МЮ»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Нэвилл в своей колонке для Sky Sports тоже не скрывает, что его удивил состав команды на матч с «Лестером». По сравнению с игрой в Милане Сульшер сделал пять замен.
«Я удивлен тем, что команда вышла на игру не в оптимальном составе. Удивлен постоянной ротацией состава, тем более сейчас, когда был реальный шанс выйти в полуфинал. Тем более там пришлось бы сыграть против "Саутгемптона". А "МЮ", я уверен, надо обязательно выиграть трофей под руководством Сульшера.
Завоевание трофея — первоочередная задача. И теперь у "МЮ" остался такой шанс только в Лиге Европы. Матч с "Лестером" стал большой упущенной возможность.
Я немного деморализован, поскольку был уверен, что это действительно отличный шанс для успешного завершения сезона. Тем более наступает момент, когда необходимо превзойти "Манчестер Сити" в решающем матче турнира. "МЮ" мог сделать это в случае выхода в финал, но теперь такую возможность, скорее всего получит "Тоттенхэм".
Между тем, я по-прежнему считаю, что "МЮ" — вторая лучшая команда Англии. Если в АПЛ "МЮ" финиширует ниже второго места, это станет огромным разочарованием».
Заслуженная победа «Лестера»
Ведущий обозреватель BBC Фил Макналти отметил ключевую роль нападающего «Лестера» Келечи Ихеаначо и полузащитника Юри Тилеманса.
«Лестер впервые за 39 лет вышел в полуфинал Кубка Англии, одержав абсолютно заслуженную победу над "Манчестер Юнайтед".
Теперь команда Брендана Роджерса сыграет против "Саутгемптона". В другом полуфинале встретятся "Манчестер Сити" и "Челси".
"Лестер" был более энергичной и позитивной командой на фоне бесцветного "МЮ". Сульшер явно ошибся, оставив в запасе Бруну Фернандеша и Люка Шоу.
Героем "Лестера" стал нападающий Келечи Ихеаначо, который сделал дубль. В девяти последних матчах у него девять голов.
Из-за травм за "Лестер" не смогли сыграть Джеймс Мэддисон и Харви Барнс, а также Джеймс Джастин, но даже такие проблемы не стали критичными в игре с кошмарным "МЮ".
Ключевую роль сыграли Ихеаначо и Тилеманс, они были самыми влиятельными игроками "Лестера" в этом матче.
"Лестер" находится в очень выгодном положении в топ-4 АПЛ, и теперь у него еще впереди полуфинал Кубка Англии. Сезон потенциально обещает стать незабываемым».
G⚽️⚽️⚽️d morning! 😁 pic.twitter.com/ERng2x6ETa— Leicester City (@LCFC) March 22, 2021
Выиграл тот, кто больше этого хотел
К такому выводу пришел автор The Guardian Дэвид Хитнер, который не увидел в игре «Манчестер Юнайтед» большого желания выиграть.
«Говоря простым языком, "Лестер", казалось, хотел этого больше. Команда Брендана Роджерса активно прессинговала и не позволяла "Юнайтед" играть в свой футбол. Как только мяч оказывался у игроков "Лестера", они тут же создавали остроту. В некоторых эпизодах "МЮ" было очень непросто.
Звездой "Лестера" в этот день был Ихеаначо, хотя выделять его было бы не совсем справедливо. На каждом участке поля играли герои в синей форме, которые в полном составе защищались.
Замены Сульшера повлияли на игру, но все усилия "МЮ" уничтожил второй гол Ихеаначо. На 88-й минуте Фернандеш классно пробил со штрафного, Шмейхель совершил невероятный сэйв, но кроме этого, по сути, больше нечего вспомнить».