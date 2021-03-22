Заслуженная победа «Лестера». «МЮ» перепутал четвертьфинал Кубка Англии с товарищеской игрой

«Манчестер Юнайтед» сразу же после выхода в четвертьфинал Лиги Европы провалил матч с «Лестером» в четвертьфинале Кубка Англии. Команда Оле-Гуннара Сульшера проиграла «лисам» со счетом 1:3 и завершила выступление в турнире. Ну а мы узнали, почему так получилось.

«МЮ» вышел не с тем настроем

Автор Manchester Evening News Сэмюэл Лакхерст в своем тексте о поражении «МЮ» от «Лестера» отметил настрой, с которым команда Оле-Гуннара Сульшера вышла на эту игру.

«Манчестер Юнайтед отнесся к четвертьфиналу Кубка Англии как к товарищескому матчу, тренерские решения были абсолютно загадочными.

Появление в стартовом составе Поля Погба и Донни ван де Бека, которые были заменены после часа игры, намекало на то, что "МЮ" собрался играть в предсезонном матче, но никак не в четвертьфинале кубка. Сульшер прекрасно понимал, что ждет его команду в игре с "Лестером", но все равно недооценил соперника».

Leicester City advance to their first #EmiratesFACup semi-final since 1982 after beating Manchester United at the King Power Stadium! pic.twitter.com/9pJ5arB6FF — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 21, 2021

Ротация состава навредила «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Нэвилл в своей колонке для Sky Sports тоже не скрывает, что его удивил состав команды на матч с «Лестером». По сравнению с игрой в Милане Сульшер сделал пять замен.

«Я удивлен тем, что команда вышла на игру не в оптимальном составе. Удивлен постоянной ротацией состава, тем более сейчас, когда был реальный шанс выйти в полуфинал. Тем более там пришлось бы сыграть против "Саутгемптона". А "МЮ", я уверен, надо обязательно выиграть трофей под руководством Сульшера.

Завоевание трофея — первоочередная задача. И теперь у "МЮ" остался такой шанс только в Лиге Европы. Матч с "Лестером" стал большой упущенной возможность.

Я немного деморализован, поскольку был уверен, что это действительно отличный шанс для успешного завершения сезона. Тем более наступает момент, когда необходимо превзойти "Манчестер Сити" в решающем матче турнира. "МЮ" мог сделать это в случае выхода в финал, но теперь такую возможность, скорее всего получит "Тоттенхэм".

Между тем, я по-прежнему считаю, что "МЮ" — вторая лучшая команда Англии. Если в АПЛ "МЮ" финиширует ниже второго места, это станет огромным разочарованием».

В наших действиях не было искры, хотя это понятно. Команда играла отлично на протяжении 3-4 месяцев. Мы выступали каждые три дня и выдали отличную серию. Просто накопилась усталость от всех этих матчей и перелетов. Мы много сил оставили в Милане, и сегодня нам не хватало уверенности, энергии. Мы хотели хорошо начать матч, иногда за счет этого можно получить дополнительный адреналин, дополнительную уверенность в себе. У нас слишком много футболистов, проведших слишком много игр, в то же время слишком многие играли слишком мало. Мы не справились с жестким соперником. Когда мы побеждаем, то делаем это вместе. Когда проигрываем — проигрываем вместе. Мы не тычем пальцами друг в друга и не виним — второй гол здорово удался сопернику, но будь у нас чуть больше энергии, мы могли его догнать и не дать так легко воспользоваться центральной зоной. Нам надо сосредоточиться на АПЛ и Лиге Европы. Да, мы бы хотели сыграть на «Уэмбли», но теперь надо сосредоточиться на том, что у нас осталось. У нас хорошее положение в чемпионате, и мы хотим его улучшить. Конечно, легко не будет, ведь позади «Лестер». Также мы хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы. Оле-Гуннар Сульшер, главный тренер «МЮ»

Заслуженная победа «Лестера»

Ведущий обозреватель BBC Фил Макналти отметил ключевую роль нападающего «Лестера» Келечи Ихеаначо и полузащитника Юри Тилеманса.

«Лестер впервые за 39 лет вышел в полуфинал Кубка Англии, одержав абсолютно заслуженную победу над "Манчестер Юнайтед".

Теперь команда Брендана Роджерса сыграет против "Саутгемптона". В другом полуфинале встретятся "Манчестер Сити" и "Челси".

"Лестер" был более энергичной и позитивной командой на фоне бесцветного "МЮ". Сульшер явно ошибся, оставив в запасе Бруну Фернандеша и Люка Шоу.

Героем "Лестера" стал нападающий Келечи Ихеаначо, который сделал дубль. В девяти последних матчах у него девять голов.

Из-за травм за "Лестер" не смогли сыграть Джеймс Мэддисон и Харви Барнс, а также Джеймс Джастин, но даже такие проблемы не стали критичными в игре с кошмарным "МЮ".

Ключевую роль сыграли Ихеаначо и Тилеманс, они были самыми влиятельными игроками "Лестера" в этом матче.

"Лестер" находится в очень выгодном положении в топ-4 АПЛ, и теперь у него еще впереди полуфинал Кубка Англии. Сезон потенциально обещает стать незабываемым».

Я, разумеется, в восторге. Это было отличное командное выступление. Мы сыграли идеально в каждом компоненте. Мы были достаточно храбры, чтобы играть открыто против одной из лучших команд Европы. Я очень рад за игроков, мы полностью заслужили этот результат. Келечи Ихеаначо всегда помогает команде. Может, он не был так уверен в себе, но он усердно работает каждый день и выкладывается. Сейчас вы видите, насколько выросла его уверенность. Он на пике. Чтобы обыграть «МЮ» со счетом 3:1, надо сыграть идеально в каждом компоненте — именно это нам и удалось. Я говорил игрокам, что до того, чтобы занять место в истории, им осталось 3 матча, теперь — два. Мы делаем шаги в верном направлении, мы очень амбициозны. Мы наслаждаемся испытанием Брендан Роджерс, главный тренер «Лестера»

Выиграл тот, кто больше этого хотел

К такому выводу пришел автор The Guardian Дэвид Хитнер, который не увидел в игре «Манчестер Юнайтед» большого желания выиграть.

«Говоря простым языком, "Лестер", казалось, хотел этого больше. Команда Брендана Роджерса активно прессинговала и не позволяла "Юнайтед" играть в свой футбол. Как только мяч оказывался у игроков "Лестера", они тут же создавали остроту. В некоторых эпизодах "МЮ" было очень непросто.

Звездой "Лестера" в этот день был Ихеаначо, хотя выделять его было бы не совсем справедливо. На каждом участке поля играли герои в синей форме, которые в полном составе защищались.

Замены Сульшера повлияли на игру, но все усилия "МЮ" уничтожил второй гол Ихеаначо. На 88-й минуте Фернандеш классно пробил со штрафного, Шмейхель совершил невероятный сэйв, но кроме этого, по сути, больше нечего вспомнить».