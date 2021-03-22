Хорватский кандидат. ЦСКА меняет тренера на бывшего игрока

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА. Специалист и московский клуб по обоюдному желанию расторгли контракт, который заканчивался после этого сезона. Гончаренко проработал в армейском клубе 4,5 года. За это время ЦСКА под его руководством провел 166 матчей. С белорусским специалистом армейцы выиграли Суперкубок России-2018 и дважды серебряные медали РПЛ-2016/17, 2017/18

Гончаренко хотели уволить перед Новым годом

Автор «Спорта день за днем» Андрей Нойманн вспоминает, что армейцы были готовы расстаться с белорусским специалистом в декабре, но после разгромной победы над «Ростовом» в последнем матче года оставили во главе команды.

«У ЦСКА в тот момент по сути было два пути: пойти в очередную перестройку со сменой главного тренера и, возможно, новыми дорогостоящими трансферами после уже проведенной летней закупки на 30 млн евро, либо постараться выжать максимум из нынешней ситуации.

Команда ушла на перерыв на втором месте, впереди брезжил хороший шанс зацепиться за Лигу чемпионов, где в случае выхода в групповой этап можно неплохо заработать. Потенциальные 20 млн евро в условиях поглощения ВЭБом и барской закупки летом 2020-го явно были бы не лишними. Как для нового руководства клуба, так и для Евгения Гинера, который в перспективе наверняка хотел бы вернуть себе абсолютное руководство клубом.

Календарь и таблица РПЛ

В итоге Максим Орешкин, еще и года не председательствующий в совете директоров ЦСКА, решил не рисковать. Известно, что именно у пришедшего с ВЭБом начальника Гончаренко сам просил отставку, но получил отказ. Возможно, не скрывавший своих клубных предпочтений Орешкин поступил как ностальгирующий по временам "семейного клуба" армеец и решил избежать резкой смены курса»

Виктор Гончаренко Экс-наставник ЦСКА Для меня было честью работать в таком великом клубе как ПФК ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце. Выражаю благодарность руководству, всему тренерскому и административному штабу, сотрудникам клуба, игрокам. Также хочется сказать отдельное спасибо нашим болельщикам, которые всегда поддерживают команду от первой до последней минуты. Помню мою ростовую фигуру и баннеры с цитатами на фанатской трибуне, когда меня дисквалифицировали на несколько матчей, было очень приятно. ЦСКА всегда будет первым!

Гинер больше не главный?

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов делает из увольнения Виктора Гончаренко вывод, что славная эпоха правления в ЦСКА босса клуба Евгения Гинера постепенно подходит к концу.

«Нет, многолетний президент армейцев по-прежнему на своей должности. Но смотришь на то, как красно-синие выбирают нового тренера, а главное на то — кто им с большой вероятностью должен стать уже в ближайшие дни,и становится понятно, что не гинеровское это решение. Не его стиль. Это уже правит новая рука. Максима Орешкина, помощника президента РФ, главы совета директоров ПФК ЦСКА. По нашей информации, на увольнении Виктора Гончаренко он настаивал еще накануне нового года. Но Гинер в тот момент решение заблокировал, взял на себя ответственность и предоставил белорусу полный карт-бланш. Чем это обернулось, мы все сегодня наблюдаем.

ЦСКА вышел из зимы разобранным, предстал таким же полуфабрикатом, каким был все последние годы при Гончаренко. После четырех февральско-мартовских туров потерял шансы не только на золото, но и предельно осложнил себе борьбу за Лигу чемпионов, отставая от второго места уже на 4 очка. Если положение не удастся исправить, что вполне реально, это обернется потерей денег для клуба, который перед сезоном и по его ходу потратил на новичков не один десяток миллионов евро. А потому аргументов в защиту тренера, который к этому привел, у президента просто не осталось. При этом нового человека выбирал уже не он.

Виктор Гончаренко globallookpress.com

Переход власти в ЦСКА до этого момента был только юридический. Орешкин по рангу стоит выше Гинера с момента своего прихода в клуб. Потому как представляет ту структуру, которая обеспечивает финансовое благополучие красно-синим. Но на деле, по словам того же Максима Станиславовича, футбольное управление все это время оставалось за Евгением Ленноровичем. Никто не подвергал и не подвергает сомнению его огромный и успешный опыт руководящей работы. Однако в случае с Гончаренко Гинер промахнулся, это следует признать. Потерял, как говорят, чуйку или были для этого иные причины, не знаем и не будем гадать. Но не увидел того, что было на поверхности для многих. Для всех, кто не понимал, за какие заслуги Виктору Михайловичу так много прощают при хроническом отсутствии результата и поставленной игры».

Виктор Онопко Бывший тренер ЦСКА Мне ни грустно, ни весело. Главное, чтобы Виктор Михайлович был здоров, чтобы в семье было все хорошо. Я думал, что он доработает до конца сезона, как минимум. Это было бы логично во всех отношениях. Он прошел сборы, сделали много перемен, все должно было пойти на пользу, новые игроки, помощники, аналитики. Заложили много вещей, которые должны были помочь команде. Не знаю, что происходило внутри. Возможно, что-то подтолкнуло руководство, может, сам Гончаренко захотел. Период работы с ним запомнится разным. Но было бы логично дать ему довести сезон.

Два серебра, выход в 1/4 Л и Суперкубок

Корреспондентка «Чемпионата» Полина Куимова вспоминает достижения Гончаренко во главе ЦСКА, и его единственный трофей.

«Гончаренко пришёл в середине сезона-2016/2017, и до конца чемпионата команда под его руководством проиграла всего в одном матче — со "Спартаком" — и заняла второе место. Следующий сезон ЦСКА снова закончил на второй строчке, не дотянув до первой всего два очка. На этом медали при Гончаренко закончились: летом 2018 года команда обновилась и омолодилась, и как итог — первое за десять лет четвёртое место. А потом ещё одно.

В сезоне-2017/2018 ЦСКА занял третье место в группе ЛЧ и вышел в евровесну. В 1/16 финала команда Гончаренко прошла "Црвену Звезду", а в 1/8 — нервно и громко обошла "Лион", обыграв французский клуб на их поле 3:2. Дальше 1/4, к сожалению, прорваться не удалось: ЦСКА бился с "Арсеналом", но лондонский клуб оказался сильнее.

Все футбольные трансферы

В 2018-м ЦСКА получил право биться за Суперкубок из-за "Тосно", который тогда взял Кубок России, но потом прекратил своё существование. В итоге в Нижнем Новгороде Гончаренко обыграл Сёмина и выиграл первый и единственный трофей с ЦСКА».

Геннадий Орлов Журналист «Зенит» не только выиграл очную дуэль у главного, как казалось в январе, конкурента, но и, судя по всему, инициировал кадровые перемены в стане армейцев. Да, для руководства ЦСКА поражение от «Зенита» стало последней каплей в решении тренерской проблемы. Можно сказать, «Зенит» «помог» ЦСКА отправить Гончаренко в отставку. Да, петербуржцы решали — и решили! — в Москве свои собственные задачи, однако и первых лиц армейского клуба можно понять. Они пережили демарш Гончаренко, когда он улетел в Беларусь после 0:4, но сейчас чаша терпения истекла.

Гончаренко громил «Реал»

Обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак вспоминает топ-7 матчей Гончаренко в ЦСКА, особо выделяя победу со счетом 3:0 над «Реалом» в Мадриде.

«Главная победа Гончаренко в ЦСКА. Пусть она не принесла команде даже третьего места в группе, зато подарила всемирную известность. Ни разу к тому моменту "Реал" не проигрывал в Лиге чемпионов на своем поле столь крупно.

По игре хозяева поражения не заслуживали. Напротив, видимо, где-то прогневали фортуну, потому что то Акинфееву удавалось невероятное спасение, то самим испанцам не хватало точности. Но это проблемы соперника — Чалов, Георгий Щенников и Сигурдссон его не простили, а Федор запомнился еще и изящным пасом пяточкой на Марио Фернандеса в эпизоде со вторым голом.

Виктор Гончаренко globallookpress.com

Тем не менее, дважды обыграв "королевский клуб" (в Москве единственный мяч забил Никола Влашич), красно-синие не только не вышли из группы, но даже проиграли "Виктории Пльзень" борьбу за третью строчку. С этого началась серия еврокубковых провалов — за две последующие еврокубковые кампании армейцы одержали только одну победу, и тоже на испанской земле — 1:0 с "Эспаньолом" (и тоже в заключительном туре)».

Василий Уткин Журналист Нет, ребята, Олич в ЦСКА — это пранк, зашедший слишком далеко. То есть, в принципе — у каждого может получиться. Мало ли. Нельзя исключить даже того, что среди жителей Песчанки, протестовавших против разрастания стадиона ЦСКА до нынешних масштабов, есть потенциальный тренер, который нахлобучит всю Европу. Но с любых разумных позиций Олич — это фуфел. Просто нет ни одного аргумента выбрать Ивицу. Полагаю, деловые люди сделают выводы о том, что ВЭБ вкладывается в активы примерно как в Олича, то есть, в моем понимании — как на сплите против валета в блэкджеке. То есть это азартная игра.

«Лицо попроще» и разборки с Тедеско

Корреспондентка Sport24 Алина Матинян вспоминает не самое приятное поведение Гончаренко во главе ЦСКА.

«В матче с "Динамо", проигрывая дома 0:2, Гончаренко на 58-й минуте решил заменить нападающего Ахмеда Мусу. Нигериец не стал жать руку главному тренеру, на что тот очень эмоционально отреагировал: "Ты, ###, будешь сидеть ### тут до конца жизни, понял, ###? ### совсем, что ли?"

Спич Гончаренко разошелся по сети моментально, но конфликта между тренером и игроком удалось избежать. "С Мусой вчера нормально пообщались. И если он будет завтра готов, то сыграет. Мои эмоции не будут влиять на это решение", — сказал Гончаренко перед следующим матчем.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Кубковое дерби 4 марта 2020 года, которое еще до пандемии успели сыграть при полных трибунах, запомнилось не только количеством забитых мячей, но и скандалами. Сначала в подтрибунном помещении чуть не подрались Артем Ребров и Вадим Карпов. Затем после победы "Спартака" (3:2) Тедеско довольно эмоционально побежал пожать руку Гончаренко. Тот от рукопожатия отказался. Доменико в ответ хотел приобнять оппонента, но тот лишь отмахнулся и оттолкнул немца.

Виктор Гончаренко globallookpress.com

10 ноября 2019 года в перерыве гостевого матча с "Сочи", проигрывая 1:2, Гончаренко разразился мощным спичем в адрес арбитра Васильева из-за судейства в первом тайме. В частности — из-за поставленного в ворота ЦСКА пенальти. "Товарищ судья, когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще делайте. Хорошо? Потому что вы сейчас научились прекрасно отвечать, так вы принимайте критику, которая вам тоже говорится. Потому что вы с такими лицами отвечаете, что ***. У нас один только рефери ФИФА, чтоб вы знали. А команд сколько играют в еврокубках, и вы о них ноги вытираете!" — сказал Гончаренко.

В итоге КДК дисквалифицировал Гончаренко на два матча: один реально, другой условно с испытательным сроком до конца сезона, а также оштрафовал на 100 тысяч рублей».

Томислов Дуймович Экс-игрок «Локомотива» Олич был правой рукой тренера сборной Хорватии Златко Далича. Знаю, что Ивица оставался очень вовлечён: Далич советовался с ним по всем заменам и вообще часто обращался. Не было такого, что Далич всё делал сам, а Олич просто сидел на скамейке. Ивица был погружён в процесс, много контактировал с футболистами, поддерживал связь между ними и тренерами. А ещё лично посещал матчи кандидатов в сборную, потому что тактически грамотный специалист. Он, конечно, мог что-то посоветовать Манджукичу, потому что сам был отличным нападающим, но в сборной Олич работал со всеми игроками. Был первым ассистентом тренера, но рассчитывает однажды начать тренировать самостоятельно. Дай бог, это будет в ЦСКА.

Возвращение Олича

Редакция Sport24 вспоминает биографию бывшего игрока ЦСКА Ивицы Олича, который, скорее всего, сменит Гончаренко у руля армейского клуба.

«ЦСКА купил хорватского форварда у загребского "Динамо" за 5 млн евро. Деньги немалые для того времени, но Ивица сполна окупил свой трансфер. За четыре года с ЦСКА (2003-2007) он трижды выиграл чемпионат России, дважды стал обладателем Кубка и Суперкубка России, и, конечно же, поднял над головой Кубок УЕФА. В январе 2007 года Олич ушел из ЦСКА в "Гамбург". Позже хорват признался, что расставание для него оказалось болезненным. Однако сидеть на скамейке из-за того, что Валерий Газзаев предпочитает ему Жо и Вагнера, он не хотел.

Последним клубом в карьере Олича был "Мюнхен 1860". Опытный хорват поиграл немного во второй немецкой Бундеслиге и отложил бутсы — в 37 лет. После он вошел в тренерский штаб Златко Далича в сборной Хорватии, в котором работает до сих пор. "В команде много ребят, с которыми я сам играл. Поэтому, если возникают какие-то проблемы, я в курсе, и мы быстро на них реагируем. То есть я отвечаю за связь между игроками и тренерами. Иногда футболисты что-то хотят донести до тренера, но боятся, вот тогда я и включаюсь", — рассказывал о своих обязанностях в сборной Ивица.

Виктор Гончаренко globallookpress.com

Кажется, Олич вовсе и не уходил из нашего футбола. Ведь после отъезда из России и до сих пор Ивица с радостью идет на контакт с российскими журналистами: регулярно высказывается о проблемах РПЛ и комментирует новости. Например, недавно он оценивал шансы "Краснодара" в игре с загребским "Динамо", а в декабре 2020 года, когда ходили слухи об отставке Виктора Гончаренко, поддержал тренера и заявил, что причина неудач команды — в неопытности футболистов.

Удивительно, но 9 лет назад гендиректор ЦСКА Роман Бабаев говорил, что хорват обещал ему вернуться в Москву. Ивица сдержал свое слово».

Марко Налетилич Агент хавбека сборной Хорватии Луки Модрича Я знаю Олича как помощника главного тренера сборной Хорватии и слышу о нем только хорошие отзывы. Он очень предан этой работе, очень целеустремленный, профессиональный специалист. Он был таким как игрок и стал как тренер. У него прекрасная репутация в Хорватии — как человека и как профессионала. Его обожают болельщики. В сборной он вроде доброго полицейского. Это очень важный фактор для создания хорошей атмосферы в раздевалке. Игроки его любят и уважают. Как помощник он очень важен на поле и за его пределами. Ивица — правая рука нашего тренера сборной.

Чем Олич лучше Березуцкого?

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев сомневается в кандидатуре хорватского специалиста, считая что ЦСКА берет кота в мешке.

«Вот только встает вопрос: а чем Ивица лучше, скажем, Василия Березуцкого, который знает нынешнюю команду изнутри? Разве что в "Баварии" играл да был помощником не в "Витессе", а в сборной Хорватии, ставшей второй на ЧМ-2018. Но ключевое слово здесь — "помощник". Опыта самостоятельной работы главным тренером нет ни у 41-летнего хорвата, ни у 38-летнего россиянина. А какие они в действительности специалисты, можно узнать только опытным путем.

Пока о сильных и слабых сторонах Олича-тренера не знают даже эксперты по балканскому рынку, с которыми я проконсультировался. Они в один голос расхваливали Марко Николича прошлой весной, уверяя, что он точно не дрогнет под давлением трибун, а также не станет мягкой игрушкой в руках Василия Кикнадзе, как предрекали многие российские эксперты на контрасте с ершистым Семиным. И серб подтверждает эти слова.

Ивица Олич globallookpress.com

А вот Ивица для всех кот в мешке. И это понятно — об ассистенте всегда трудно судить, поскольку ключевые решения в любом случае за главным. Единственная полученная информация: Олич действительно важная фигура в штабе Златко Далича. У того есть и другие помощники, но именно Ивица — правая рука. Чувствуется, что не просто отбывает номер в сборной, а довольно активен в тренировочном процессе, проявляет амбиции стать главным».

Новый тренер — заложник ситуации

Автор Soccer.ru Станислав Горин считает, что Олич — большой риск для ЦСКА, но тренеры с опытом не хотят идти к «армейцам».

«Олич — это как Воронин, если бы его сделали главным в "Динамо". Андрей в штабе Шварца, но налаживает связи с командой. Если у Ивицы такая же функция в сборной Хорватии, где много самоуверенных ребят с эго Ловрена, то у ЦСКА проблемы, ведь необязательно Олич станет "темной лошадкой".

Хочет вернуть в ЦСКА Рахимича, может взять Василия Березуцкого помощником в штабе. Но этот кандидат возник, поскольку люди из серьезных лиг с опытом точно отказались. У ЦСКА нет денег на большую зарплату для тренера. Состав молодой, скажут работать с теми, кто есть, а это авантюра.

Если оценивать издалека, то "армейцы" — перспективная банда. Когда уйдет Влашич, в твердой основе будут Фернандес и Акинфеев. Можно крутить тактикой и кадрами. Но нестабильность мешает, ведь "Зенит", а до этого "Локомотив", ставили на опыт и шли в ЛЧ. Да, скучноватые, но эффективные.

Ивица Олич globallookpress.com

Олич может добавить позитива, ведь Ганчаренко в кризисные моменты пожирает команду. Но мотивации хватит на пару месяцев. ЦСКА потерял чемпионскую уверенность, команду перестали бояться. Бабаев ставит на ностальгию в лице Олича, а Гинер поддерживает идею, ведь никогда не умел выбирать тренеров.

С Газаевым ссорились, иностранцы работали плохо, Слуцкий сам был "котом в мешке". А Ганчаренко, похоже, стал ошибкой. Команду обновили под него — дали деньги на покупки, убрали Онопко и Овчинникова. А теперь новому тренеру надо правильно выбрать 8-9 человек в основу, ведь есть системное противоречие.

ЦСКА — самая молодая команда лиги, прессингует ниже и хуже, чем "Зенит" (хотя они тринадцатые в РПЛ по возрасту). Конечно, наличие молодежи — козырь, который объединяет команды Тедеско, Слуцкого, Шварца и Ганчаренко. Но отсутствие опыта — одно из объяснений, почему эти команды играют с перепадами.

Спасать должен тренер, а Ганчаренко допустил много необязательных потерь. ЦСКА при правильной тактике точно мог обыграть "Арсенал", "Урал" и "Химки". Тогда с дополнительными семью пунктами отставал от "Зенита" на один, невзирая на очное поражение. Не забывайте, где именно клуб потерял шанс на титул».

ЦСКА рискует с назначением Олича

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин считает, что в решении армейских боссов пригласить неопытного хорвата на тренерский мостик, больше популизма, чем логики.

«Оличу повезло — в "Баварии" он работал с Луи ван Галом и многому научился у нидерландского специалиста. Одно из правил — работать на максимуме не только во время матчей, но и на тренировках. Это всегда было в характере Олича. Осталось только внедрить качество в команду. И здесь должен помочь опыт Олича в сборной. Далич признавался, что Ивица — хороший мотиватор. Но получится ли выехать на одной мотивации? И не сильнее ли в этом были бы братья Березуцкие, которые давно находятся в коллективе и знают, у кого какой обычно настрой. А в связке с Акинфеевым братья могли бы в психологическом плане прокачать команду.

В чем логика приглашения Олича со стороны руководства ЦСКА? Объединить болельщиков, которые раньше переживали неудачи, но верили в тренерскую работу, а потом устали и по ходу многих матчей предлагали уволить Гончаренко? Или сделать российский проект а-ля Зинедин Зидан — бывший игрок, любимец трибун становится лучшим тренером. Но есть и другие не очень удачные примеры, как с Андреа Пирло и "Ювентусом". Да и у Зидана был опыт работы с молодежкой мадридцев, тогда как Олич никогда не работал главным.

Ивица Олич globallookpress.com

И это самый большой минус. Нет, рано или поздно нужно доверять молодым. Но лучше это делать перед новым сезоном, чтобы команда прошла с молодым тренером сборы. А по ходу сезона, когда коллектив попал в кризис, то потребуется не только мотиватор, но и хороший тактик, способный сходу изменить армейскую игру, которая регрессирует в последних встречах. В сборной у Олича было больше времени для подготовки к соперникам, в клубе нужно врываться в работу сразу. А еще выбор игроков у Олича будет ограничен, нежели в хорватской сборной. Пока непонятно, чем Олич так понравился руководству ЦСКА, кроме своего богатого армейского прошлого».

Немецкий опыт и загребские связи

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов размышляет о том, что может Ивица Олич предложить армейскому клубу.

«Почему выбор пал на него? Наверное, чисто по-человечески он всем устраивает руководителей клуба. Нет сомнений, что он будет принят футболистами. С Акинфеевым Ивица когда-то играл. Как и с Березуцкими, которые ныне в штабе. Чужим в ЦСКА он точно не будет.

Мы уже слышали, что с ведущими игроками в конце года советовались, что делать с тренером. Вероятно, и сейчас они замолвили слово за этот вариант. Главным лоббистом тут должен быть Никола Влашич. С Оличем он пересекался всю осень в национальной команде, за которую играет в последнее время постоянно. Его мнение — важный момент. Не факт, конечно, что армейский лидер не покинет клуб после сезона. Удачная концовка и хорошие матчи на Евро могут обеспечить ему приглашение в солидный клуб. Его и сегодня сватают в "Милан". Возрастут ли шансы на то, что с Оличем он останется в Москве? Нет. При хорошем предложении ЦСКА несомненно игрока продаст. А вот то, что приход Ивицы сможет проложить дорожку в клуб для его талантливых соотечественников, — это наверняка.

Ивица Олич globallookpress.com

ЦСКА в групповом турнире Лиги Европы почувствовал на себе, какую хорошую команду удалось слепить загребскому "Динамо". Теперь хорватов безусловно разберут по другим командам. Возможно, кто-то из Загреба переберется и в ЦСКА. Хорватский футбол сегодня на подъеме. Как и немецкий. Олич по-футбольному больше немец. На родине он поиграл немного, в России три с лишним года, в Германии — целых 12 лет.

Всё о футболе России

В Бундеслигу он в свое время сумел вписаться отлично, это доказывает переход из "Гамбурга" в "Баварию", с которой доходил до финала Лиги чемпионов. Так что рассматривать Ивицу стоит как приверженца немецкого футбола. Вполне вероятно, что именно по этой причине на него и пал сегодняшний выбор красно-синих. И именно потому не Василий Березуцкий, всю жизнь игравший только в России, главный претендент на место уходящего белоруса, а его бывший партнер».

Олич бы пригодился вместе с Гончаренко, а не вместо

Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев оптимистично настроен относительно возможного назначения хорвата на пост наставника ЦСКА.

«Мне не кажется решение назначить Олича главным тренером ЦСКА безрассудным. На самом деле, оно четко ложится в историю развития этой команды, которым занимался Виктор Гончаренко. Игорь Акинфеев косвенно обозначал, что футболисты в последнее время тяжело воспринимают идеи главного тренера. У меня появилось ощущение, что ему не удается достучаться до игроков. В современное время мало просто быть главным тренером — нужно еще наладить правильное общение с командой.

Гончаренко — тренер предыдущего поколения. Он очень любит повторять, особенно при знакомстве, что его БАТЭ хлопнул "Баварию" в Лиге чемпионов, но это было больше восьми лет назад. На таком багаже игроков не заставишь выполнять все твои указания. При этом Гончаренко остается сильным тренером, но до футболистов достучаться ему становится все сложнее и сложнее. Кстати, именно поэтому мне кажется, что Сергей Галицкий не доверит "Краснодар" белорусскому специалисту с раздутым эго. Они просто не сработаются.

Ивица Олич globallookpress.com

Если честно, то Олич намного лучше бы вписался в ЦСКА вместе с Гончаренко, а не вместо него. Ивица шикарно зарекомендовал себя в качестве ассистента Златко Далича в сборной Хорватии. Он отвечал не столько за тактику, сколько за мотивацию игроков. Олич как никто другой знает, как выработать у футболистов ментальность победителя. Юрген Клопп лишний раз доказывает, как важна в современном футболе психология. Пожалуй, именно этого не хватало ЦСКА, чтобы достигать большего результата.

Все прогнозы на футбол

Ивица Олич буквально самим собой символизирует стремление к победе. Он сыграл в финале Кубка УЕФА с переломом носа в специальной маске, да и голы за "Баварию" в Лиге чемпионов всегда были воплощением невероятной воли к победе. Практика показывает, что европейцу проще найти доверие в российских командах. У Доменико Тедеско и Сандро Шварца не было большого тренерского опыта, у Олича его вообще толком нет, но у меня стойкое ощущение, что хорватский специалист сделает ЦСКА сильнее».