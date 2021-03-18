Тедеско, оставайся! Такой «Спартак» может побороться за чемпионство

Московский «Спартак» в домашнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги разгромил «Урал» со счетом 5:1. Дубли у «красно-белых» оформили Джордан Ларссон и Александр Соболев, еще один гол забил Квинси Промес. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Сольный концерт спартаковской атаки

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов восхитился игрой «Спартака», который уже с первых минут завладел подавляющим преимуществом.

«Московский "Спартак" опять начал агрессивно, а "Урал" — нервно. Каждая подача в штрафную номинального второго голкипера гостей Ивана Коновалова порождала панику среди защитников уральцев. В результате за первые пять минут хозяева пробили пять раз! Лучший момент на первой же минуте имел Айртон, который мог забить один из самых курьёзных голов чемпионата. Мяч отлетел от кочковатого поля, ударился о ногу Коновалова и приземлился в ногах находившегося в убойной позиции бразильца. Если бы Айртон прогнозировал такое развитие событий, точно не загубил бы верный шанс.

Впрочем, по игре чувствовалось, что долго ждать гола "Спартака" не придётся. Команда Тедеско превосходила команду Юрия Матвеева во всём. План вернувшегося после дисквалификации на тренерскую скамейку немца работал эффективно: спартаковцы хорошо растягивали оборону "шмелей". К флангам для розыгрыша мяча по ситуации смещались центрхавы, форварды, "свободный художник" Квинси Промес. На 12-й минуте Ларссон открылся между линиями и открыл счёт блестящим ударом из-за штрафной. Очень странно, пассивно сыграл в этом эпизоде защитник "Урала" Игорь Калинин.

Есть вопросы к Калинину и по второму голу "Спартака" на 26-й минуте (пусть его оставили без подстраховки). Уж больно легко Промес накрутил защитника в штрафной "Урала"! Возможно, Калинин не до конца пришёл в себя от удара рукой в лицо, полученного в дебюте игры от Александра Соболева. Кстати, удивительно, что Соболев не получил хотя бы жёлтую карточку за свой фол. Как бы то ни было, Промес забил второй гол после возвращения в московский клуб. Зобнин же, вернувшись на фланг, сделал две голевые передачи за полтайма.

Юрий Матвеев Главный тренер «Урала» Предполагали, что будет мощный прессинг. Не смогли найти ключи, как из него выходить. Индивидуальное мастерство футболистов «Спартака» дало о себе знать, Промес на замахе убрал нашего защитника. Молодым тоже надо начинать, дали шанс. Что-то получилось, что-то нет. Болезненное поражение, но нельзя вешать вину на молодежь, проиграла вся команда. И я в первую очередь.

Игру можно было заканчивать после первого тайма. К перерыву "Спартак" громил "Урал" и по ударам (14:2, в створ — 7:0), и по счёту. На 45-й минуте Айртон заработал несомненный пенальти за фол Дениса Кулакова, а Александр Соболев показал своему конкуренту по сборной России Артёму Дзюбе, как бить с "точки". Спартаковская атака пела! Единственной неприятностью для "красно-белых" стала травма Алекса Крала», — отмечает Романов.

Показатель оптимизма

Журналист rusfootball.info Андрей Мордовин обратил внимание на турнирное положение «Спартака» и пришел к выводу, что у москвичей есть повод для оптимизма.

«После крупной победы над "Краснодаром" многие говорили, что "Спартак" зря столько забивал южанам — необходимо поберечь голы для других матчей. Но оказалось, что запас у "Спартака" имеется. Промес постепенно возвращает прошлую результативность, в отличной форме Джордан, положивший еще со штрафного красоту а-ля Фернандо. А встреча в сборной Швеции с богом Ибрагимовичем может еще больше воодушевить Ларссона.

Два пенальти "Спартака" реализовал Александр Соболев. И это интересно перед матчами сборной. Ведь у национальной команды основной исполнитель одиннадцатиметровых попал в ударный кризис. Вратари изучили манеру, новый удар вчера не сработал. Решится Черчесов поменять исполнителя? Или полное доверие капитану?

Неизвестно, какую травму получил Роман Зобнин. Матч до конца он не доиграл, его пришлось менять. Как и Алекса Крала, который выбыл еще в первом тайме. Чех только-только вернулся в основу и сразу получил новое повреждение. А ведь для схемы Тедеско Крал — сверхважный игрок. Об этом сам тренер говорил после поражения в Кубке, это Крал доказал в прошлом матче с "Динамо". От сроков их восстановления зависит очень многое.

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Нет, не задумываюсь о чемпионстве ни на секунду. До конца еще 7 матчей, в России все может случиться: любой может выиграть у любого. Таблица очень плотная. Мы работаем день за днем, тренировку за тренировкой. С «Ростовом» будет непросто. Сейчас пауза на сборные, многие уезжают и вернутся буквально перед матчем. Будет непросто готовиться к следующей встрече. На таблицу смотреть еще рано.

4 очка до "Зенита", 4 очка — отрыв от третьего места. "Спартак" перед перерывом на сборные застолбил за собой второе место. Равное количество очков от и до — как показатель для оптимизма», — считает Мордовин.

Зачем было использовать 4-4-2?

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин задался вопросом, почему «Спартак» использовал схему 4-4-2 в матчах с «Рубином» и «Динамо».

«Еще мучит вопрос: что это было в первых после рестарта сезона играх с "Динамо" и "Рубином"? Зачем отказались от того, что прекрасно работало с этим подбором футболистов, и переходили на схему 4-4-2?

Теперь ведь, если "Спартак" по итогам чемпионата не попадет в топ-2 или, скажем, отстанет от "Зенита" на одно-два очка, в воздухе останется висеть вот это "а что, если бы". Понятно, не факт, что с 3-5-2 и с Промесом в роли "десятки" обыграли бы "Рубин". Но от таких разговоров все равно никуда не деться.

Несмотря на разгром "Урала", чемпионская гонка все равно довольно умозрительна — слишком уж легкий у "Зенита" календарь на финише. Впрочем, сейчас для "Спартака" куда важнее не "-4" от "сине-бело-голубых", а "+4" от ЦСКА и "Локомотива". Титул станет чудом, подарком судьбы, а вот попадание в топ-2 — суровая необходимость.

Джордан Ларссон Нападающий «Спартака» Простых игр не бывает, в какой-то день у тебя получается, в какой-то день — нет. В этом матче у нас все получилось, мы очень хорошо играли. Нам удалось держать высокий прессинг, контролировать мяч, поддерживать неплохой ритм игры. Создали много моментов, которые реализовали. Из-за нашего высокого прессинга соперник был вынужден играть длинными передачами вперед, где наши защитники были на месте и выигрывали подборы. Поле было не очень хорошего качества, что тоже привело к ошибкам соперника. Безусловно, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы быть первыми. «Спартак» — самый большой клуб в России, и мы должны бороться за высокие места.

И в этом смысле предстоящие два тура станут для "Спартака" невероятно важными — выезд в Ростов-на-Дону и матч с "Локомотивом". Тогда как тому же ЦСКА играть с "Тамбовом" и "Ротором". И в этом смысле перерыв в чемпионате, кажется, "красно-белым" совсем не на руку», — полагает Гирин.

Конкуренция внутри команды идет на пользу

Автор «Советского спорта» Дмитрий Кузнецов поразмышлял на тему того, за счет чего «Спартак» одержал две крупные домашние победы подряд.

«Почему "Спартак" устроил два разгрома — по этому поводу есть версия. С приходом Квинси Промеса в атаке у "красно-белых" появилась нешуточная конкуренция. У нас полно клубов, которые с таким набором футболистов в нападении играли бы все равно с двумя в основе из вышеперечисленной четверки. Тедеско выпускает троих в старте, а третий — на замене. Понсе с "Уралом" не играл из-за травмы, но если был бы в строю, то кому-то пришлось бы посидеть на скамеечке до второго тайма. Игроки они все амбициозные, потому и включились на полную катушку.

Там еще борьба за лидерство пошла. Промес приехал поруководить, типа я теперь тут главная звезда. Но те ребята, что уже были до него, не готовы просто так сдавать позиции. Квинси хорош, никто не спорит. Но не лучший он в этой четверке. Соболев ему, конечно, не прямой конкурент — он большой. А вот Ларссон и Понсе должны биться за место под солнцем.

Наиль Умяров Полузащитник «Спартака» Мы разочарованы, что первый матч с «Зенитом» сыграли вничью, а второй проиграли. Сейчас бы было интересно сыграть между собой. Теперь будем надеяться только на их осечку.

Помимо этого, "Спартак" пытается побороть моральный надлом. Он точно был после декабрьской оплеухи от "Зенита" — 1:3 в Питере, после чего Тедеско заявил о том, что не продлит с клубом контракт на новый сезон. Они из зимней спячки вышли до конца не очухавшиеся, а теперь поняли, что им есть за что бороться, и стараются доказать сами себе, что не лузеры они. Что их мимолетное осеннее лидерство было не случайным», — пишет Кузнецов.

Тедеско, может останешься?

Глебу Чернявскому из sports.ru настолько понравился нынешний «Спартак», что он решил поинтересоваться у Доменико Тедеско, действительно ли он хочет уйти из клуба в конце сезона.

«По моим ощущениям, игра закончилась еще при счете 2:0, но "Спартак" очень эффектно снял лишние вопросы после пенальти Бикфалви. Удар Ларссона — это привет и Фернандо, и тренеру сборной Швеции.

Человек отлично разозлил Джордана перед "Уралом", не вызвав его в сборную. Кстати, без Фернандо со штрафными у "Спартака" все плохо. Предыдущий раз два года назад забивал Георгий Джикия с "Динамо", когда капитаном был еще Денис Глушаков.

В целом это снова отличная победа. Хорошие скорости, хорошее движение, хорошая реализация. Нам даже вернули 1998-й: именно тогда "Спартак" последний раз забивал 13 голов в трех соседних матчах.

Александр Мостовой Бывший полузащитник «Спартака» После такой игры можно и за чемпионство побороться. Ларссон — однозначно лучший в матче с «Уралом». Да и Жиго с Промесом тоже хорошо сыграли. Квинси вообще показывает класс. Он, конечно, был бы лучшим в любой форме, как если бы Халка сейчас привез «Зенит». Класс — он и есть класс. С таким составом «Спартак» как минимум должен быть в тройке. У красно-белых сейчас вообще лучшая атака в РПЛ: Ларссон, Соболев, Бакаев, Понсе, Промес — крутой состав. Что касается Тедеско, подписывать с ним новый контракт неправильно. Он ведь давал интервью, в котором четко дал понять: его обидели и он уходит. Зачем так говорить? Тем более так хитро сказал — перед перерывом, когда все плохо. Если оставят Тедеско, ничего страшного не произойдет. Если нет — тоже. «Спартак» всегда будет существовать.

И, глядя на то, как все классно получается, становится совсем грустно от того, что Тедеско уходит. Доменико, может, останешься?», — задает вопрос Чернявский.

Соболев — молодой Дзюба

Станислав Горин в своем блоге на soccer.ru уделил внимание Александру Соболеву, которого сравнил с молодым Артемом Дзюбой.

«У форвардов много общего на поле, по формату и характеристикам похожие. Но Соболев намного моложе — на целых девять лет, играет выше по схеме, у него больше энергии. И пенальти лучше реализует. В важных матчах "свежий Дзюба" вступает в дикое количество единоборств, оставляя напарникам пространство.

У Александра есть смещения на левый фланг, удобные для Артёма. Соболев тоже хорош на втором этаже, цепляется за мяч, когда "Спартак" сбивается на узнаваемую для Дзюбы игру с длинными передачами от Джикии и Жиго. Хотя есть у Соболева и индивидуальные особенности. Легче, чем коллега, падает в борьбе красивее.

Также Соболев техничнее, чем Артём был в молодости. А вот нынешний Дзюба пока лучше читает игру в качестве диспетчера. Хотя этот талант Артём открыл недавно, а Александр отыщет у себя, если Ларссон и Промес продолжат грамотно открываться в будущем. Кстати, у Соболева средняя результативность выше, чем у Дзюбы в этом сезоне, ведь сыграл лишь в 16 турах из 23», — подчеркивает Горин.