Трансферный дайджест. 9-15 марта

Криштиану Роналду

«Ювентус», нападающий, 36 лет

Сразу после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов в сети возникла волна слухов о возможном уходе Криштиану Роналду.

Очевидно, что главным претендентом на португальца сразу же стал мадридский «Реал». Журналисты El Chiringuito написали, что агент форварда Жорже Мендеш обсудил со «сливочными» возможность перехода своего клиента.

Андреа Пирло Главный тренер «Ювентуса» Роналду в порядке. Естественно, он, как и все остальные, разочарован. Он хорошо тренировался и восстановился. Это естественно, что после вылета появляются слухи, поскольку он важнейший игрок в мире наряду с Месси. Роналду всегда хорошо играл за «Ювентус», забил 90 с лишним голов и более чем доказал свою состоятельность. Проект, начавшийся в последние годы, подразумевал пополнение состава игроками с определенной историей за плечами. Невозможно создать команду только из молодых игроков.

По данным AS, сам Роналду очень хочет вернуться в «Реал». Форвард намерен еще раз выиграть Лигу чемпионов и полагает, что «Реал» — самый подходящий клуб для реализации этой цели.

В то же время отмечается, что «Ювентус» не будет препятствовать возвращению Роналду в «Реал», если мадридцы проявят заинтересованность в такой сделке.

Возвращение Роналду было бы интересным ходом со стороны «Реала», но мадридцы, как нам кажется, еще сомневаются в правильности заключения дорогостоящего контракта с возрастным игроком. Скорее всего, этим летом они сделают ставку на подписание Килиана Мбаппе и Давида Алабы.

Наш прогноз: «Ювентус».

Серхио Агуэро

«Манчестер Сити», нападающий, 32 года

Серхио Агуэро globallookpress.com

Где пишут о Роналду, там же пишут и о Лионеле Месси, хотя трансферные новости в большей части касались аргентинца косвенно.

Дело в том, что новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта якобы собрался переманить Серхио Агуэро и тем самым убедить Лео остаться в каталонском клубе, пишет TyC Sports.

А вот по информации AS, Лапорта и вовсе договорился с 32-летним аргентинцем о переходе. Контракт будет рассчитан до 2023 года.

Почему же предварительный договор с Агуэро еще не подписан? Потому что на сегодняшний день Лапорта официально не вступил в должность президента.

Не стоит забывать и о таком варианте, при котором Агуэро и Месси могут воссоединиться в «Манчестер Сити». ESPN напоминает, что для Месси переход в «Сити», который тренирует Пеп Гвардиола, весьма вероятен. Он не отказался от этой идеи.

Сложно сказать, где в итоге окажутся эти футболисты, но если говорить конкретно об Агуэро, то его появление в «Барселоне» вполне реально, тем более что в «МанСити» он утратил статус ведущего форварда, а держать его на высокой зарплате за прошлые заслуги английский клуб вряд ли планирует.

Наш прогноз: «Барселона».

Эдинсон Кавани

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 34 года

Эдинсон Кавани globallookpress.com

Еще одним «беженцем» из Манчестера может стать Эдинсон Кавани, который якобы хочет продолжить карьеру в «Бока Хуниорс». Об этом напрямую заявил его отец.

Луис Кавани Отец форварда «Манчестер Юнайтед» Моему сыну не нравится в Англии. Он хочет вернуться и быть рядом с семьей. Эдинсон планирует завершить карьеру в Южной Америке. У него было много разговоров с Рикельме. Он хочет играть в «Боке». Уже представляю, как он будет играть с Тевесом. Хотелось бы, чтобы он выступал за серьезную команду. Ему всегда хотелось играть в «Боке», он знает, что такое — болеть за нее. Если он вернется, то только в «Боку». Мой сын хочет вернуться в середине этого года. Он не намерен оставаться там. Он был очень расстроен тем, что его наказали за слово «негрито».

Сам Кавани пока никак не прокомментировал ситуацию, а просто написал в Instagram, что горд играть за «Манчестер Юнайтед».

Наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер заявил, что в клубе еще не приняли решения по Кавани, но в целом он доволен уругвайцем.

А вот Manchester Evening News сообщает, что физическая форма уругвайца вызывает большие вопросы в клубе. В «Манчестер Юнайтед» недовольны тем, что 34-летний игрок пропустил последние матчи из-за мышечной травмы.

Кавани уже не так молод, так что поддерживать форму на высочайшем уровне, чего ждет от него «Юнайтед», будет практически нереально. В таких условиях логичным будет возвращение в Южную Америку.

Наш прогноз: «Бока Хуниорс».

Кристиан Пулишич

«Челси», полузащитник, 22 года

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Ситуация, сложившаяся вокруг полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича, начинает привлекать внимание европейских топ-клубов, утверждает Daily Mail.

Дело в том, что при новом главном тренере «синих» Томасе Тухеле американец почти не играет.

По информации источника, за ситуацией с Пулишичем следят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Бавария».

В то же время «Челси» проявляет интерес к вингеру «Баварии» Кингсли Коману, который потенциально способен заменить Пулишича.

Честно говоря, обмен Пулишича на Комана совсем не выгоден лондонцам, ведь француз сильно подвержен травмам. Да, американец сейчас тоже не в форме, но в прошлом сезоне он блистал, так что остаются шансы, что он еще заиграет.

Наш прогноз: «Челси».

Рафаэль Варан

«Реал», защитник, 27 лет

Рафаэль Варан globallookpress.com

Журналисты AS на прошлой неделе заявили, что Рафаэль Варан склоняется к тому, чтобы покинуть «Реал» по окончании сезона.

По их данным, настрой Варана вряд ли изменится, и это не связано с денежными аспектами. Защитник хочет получить опыт выступлений в новом для себя чемпионате, вероятно, в английской Премьер-лиге, и оказаться там не на закате карьеры.

Чуть позже Marca успокоила поклонников француза, написав, что он все-таки близок к заключению нового контракта со «сливочными».

Да, Варан контактировал с «Манчестер Юнайтед», но английский клуб ждал разрешения ситуации с новым соглашением защитника с «Реалом», которое, вероятно, все же будет подписано.

Итак, информация остается противоречивой, но что-то нам подсказывает, что Варан останется в Мадриде, и даже ситуация с трансфером Давида Алабы вряд ли что-то изменит.

Наш прогноз: «Реал».

Ян Облак

«Атлетико», вратарь, 28 лет

Ян Облак globallookpress.com

В услугах вратаря мадридского «Атлетико» Яна Облака заинтересован «Манчестер Юнайтед», информирует SkySports.

По информации издания, летом «красные дьяволы» точно выйдут на трансферный рынок, чтобы приобрести голкипера.

Ожидается, что Серхио Ромеро покинет клуб. Будущее Давида Де Хеа остается под вопросом.

Облак считается приоритетной целью для «Юнайтед», хотя манкунианцы могут рассмотреть варианты с Джанлуиджи Доннаруммой из «Милана» и Майком Меньяном из «Лилля».

Полагаем, что «красным дьяволам» будет крайне сложно договориться с «Атлетико», который точно запросит огромную сумму, что в условиях пандемии вызовет огромные потери для «Юнайтед». Куда дешевле будет убедить остаться Де Хеа или же наигрывать Дина Хендерсона.

Наш прогноз: «Атлетико».

Александр Головин

«Монако», полузащитник, 24 года

Александр Головин globallookpress.com

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в сферу интересов клуба из шестерки лидеров Ла Лиги, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на два независимых источника.

Отмечается, что до заключения сделки пока далеко, но стороны вернутся к обсуждению потенциального перехода ближе к летнему трансферному окну.

По некоторым данным среди претендентов на Головина значится «Севилья», что косвенно подтвердил агент футболиста.

Олег Артемов Агент полузащитника «Монако» За Александром Головиным следят многие европейские клубы, но что-либо комментировать пока рано.

Говорить о трансфере Головина действительно рано, но он явно засиделся в «Монако», который сейчас выглядит не так привлекательно, как пару лет назад. «Севилья» могла бы дать толчок развитию карьеры Александра, так почему бы не попробовать договориться?

Наш прогноз: уход из «Монако».