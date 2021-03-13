Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото

«Спартак» переиграл «Динамо» в центральном матче 22-го тура чемпионата России. Красно-белые одержали в гостевом матче волевую победу со счетом 2:1. Все три гола забили игроки «Спартака»: Павел Маслов — в свои ворота, Виктор Мозес, Александр Соболев — с пенальти.

Возвращение Кутепова

Редакция Sport24 рассказывает о том, в каком состоянии красно-белые подошли к реваншу с бело-голубыми.

«Три недели назад "Спартак" и "Динамо" открывали сезон матчем в Кубке России — красно-белые получили в свои ворота сомнительный пенальти, неплохо провели лишь стартовые отрезки обоих таймов и вылетели из турнира, пропустив два безответных мяча при новой схеме в четыре защитника.

К новому дерби "Спартак" подходил, преодолев очередной цикл своей жизни: после уничтожения "Краснодара" в Тедеско снова верили, а команда уже пару матчей как вернулась на традиционные при немецком тренере 5-2-3. А еще во второй встрече с "Динамо" в этом году мог сыграть вернувшийся в Россию Промес.

Календарь и таблица РПЛ

Зато не мог Самюэль Жиго — его желтую карточку, в отличие от предупреждения хавбека "Динамо" Фомина, так и не отменили. Тедеско не стал менять количество центральных защитников и выпустил на поле Кутепова, который не играл в стартовом составе с октября».

Кубковое дежавю

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак не впечатлен игрой «Спартака» в начале матча — красно-белые едва не привезли себе пенальти и привезли автогол.

«В нынешнем году "Динамо" и "Спартак" уже встречались , причем также на "ВТБ Арене". В кубковом матче подопечные Доменико Тедеско очень активно провели первые минуты, но после обидного пенальти скуксились и проиграли. На сей раз все могло обернуться в противоположную сторону, однако арбитр Сергей Иванов не оценил падения Айртона в чужой штрафной после контакта с Сергеем Паршивлюком. Пожалуй, его можно понять — бразилец не слишком старался удержаться на ногах и с удовольствием оказался на газоне, хотя касание было минимальным.

Экс-капитан "Спартака" вообще был удивительно небрежен. Вскоре он засадил в центре поля Георгию Джикии (просто наехал шипами на голеностоп), а затем в своей штрафной в борьбе с Александром Соболевым не успел убрать выставленный локоть из-под падающего мяча. Каждый раз судья максимально лояльно относился к провинившемуся.

Красно-белые здорово поджимали соперника (удару Соболева с линии штрафной совсем чуть-чуть не хватило точности), но, как и в Кубке, сами привезли себе несчастье. На сей раз помутнение сознания произошло у Павла Маслова, отправившего мяч в свои ворота после бесперспективного прострела Даниила Лесового. Этому эпизоду предшествовал классный пас Арсена Захаряна на ход Вячеславу Грулеву, от которого Лесовой и получил мяч».

Мозес забил и ушел

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит «Спартак», который не посывался после нелепого автогола, а отыгрался еще до перерыва.

«Ход встречи напомнил кубковый матч этих соперников: тогда бело-голубые повели примерно в то же время. Тем не менее у сегодняшнего дерби был всё же иной сценарий. "Спартак" смог отыграться до перерыва. Соболев за счёт индивидуальных действий внёс хаос в оборону "Динамо" — порвалась защитная линия.

Иван Ордец поспешил бросить Джордана Ларссона, чтобы контролировать движение Квинси Промеса, а Дмитрий Скопинцев переключился на шведа. Лесовой назад не вернулся и в результате остался свободным Виктор Мозес. Нигериец всё исполнил как настоящий мастер.

Итог первого тайма выглядел логичным, хотя бы потому, что "Спартак" перебил "Динамо": удары — 7:5 (в створ — 2:0). К слову, очень странно, что статистика не учитывает удары по своим воротам. В целом же дерби доставляло удовольствие боевым футболом и эмоциями, а единственной неприятностью стала травма Мозеса. Направо ушёл Роман Зобнин».

Время героев

Автор Soccer.ru Сергей Иванов отдает должное нападающему «Спартака» Александру Соболеву, который помог красно-белым отыграться и выйти вперед.

«Но другим героем матча вполне можно считать и Соболева, который с первых минут хорошо закусился и стягивал на себя всю остроту, создаваемую командой. В какой-то момент и динамовцы слишком много значения этому придали, чем Александр виртуозно воспользовался, выдав голевой пас на свободную зону в сторону Мозеса.

Тот счет сравнял, правда, вскоре вынужден был покинуть поле из-за травмы. Вышел Умяров, перестроив схему: Зобнин ушел на фланг, а свежий хавбек занял его место в центре. Травма Мозеса, к сожалению, стала не единственной у "Спартака". Позднее унесли с поля Ларссона, уже в конце второго тайма.

К тому времени "красно-белые" вели в счете. Залогом успеха стал их мощный старт во второй половине. Это был единственный отрезок, когда одна из команд явно превосходила соперника. Спартаковцы прижали динамовцев, что вылилось в пенальти. Маслов, кстати, реабилитировался, потому что после его прострела мяч попал в Скопинцева, отскочив ему в руку. Да, это был рикошет, расстояние от бьющего было небольшим.

Но рука не находилась в естественном положении и значительно увеличивала площадь тела. Так что после просмотра повтора судья решил указать на "точку", а Соболев реализовал пенальти, сделав себя причастным к обоим голам и принеся волевую победу "Спартаку". Да, он ее еще мог упустить, потому что в концовке матча "Динамо" заметно обострило игру, но тут уже в дело вступил Максименко».

Андреас Хинкель Тренер «Спартака» Очень хорошее дерби, много энергии, интенсивности. Мы контролировали ситуацию больше, чем «Динамо», хотя они забили первыми. Однако, мы продолжили хорошо играть, это говорит о том, что команда на верном пути. Хочу добавить, что Максименко провел выдающийся матч. Кутепов? Он хорошо сыграл. Мы знали, что он нас не подведет. Он настоящий профи с большой буквы, всегда ждет своего шанса и готов показать себя, что и сделал в этой игре. Когда «Динамо» проигрывало, они выпустили больше игроков нападения, поэтому выпустили игроков в защиту, чтобы уравнять ситуацию. Плюс у нас есть печальный опыт, когда мы не успевали заменить игроков с желтой карточкой. Поэтому решили перестраховаться и заменить ребят, у кого была карточка.

С Промесом все по-другому

Автор «Спорта день за днем» Вячеслав Дымов считает, что преображение «Спартака» — заслуга вернувшегося голландского легионера красно-белых.

«Волевая победа 2:1 над "Динамо" приблизила "Спартак" к заветной цели. Магия Промеса творит чудеса. "Спартак" все сборы наигрывал систему с четырьмя защитниками, а сейчас вернулся к модели с тремя, но с Промесом в составе — сразу другое наполнение, больше страсти и больше разнообразия.

На этот раз Квинси не забил, но явно "разыграл" своих партнеров. Комбинация с голом Виктора Мозеса стала украшением игры. Другие важные моменты — сейвы Максименко, игра Кутепова на позиции Жиго и уверенные действия Маслова после глупого гола в свои ворота. Из негатива — травма Мозеса, который был заменен уже после гола в первом тайме.

18 марта "Спартак" сыграет дома с "Уралом". Доменико Тедеско уже сможет руководить командой со скамейки. В духе красно-белых — терять очки с середняками и аутсайдерами после побед в принципиальных матчах. Если этого не произойдет, перспективы "Спартака" станут безоблачными, и даже забрезжит золотой оттенок».

Сандро Шварц Главный тренер «Динамо» Интенсивная, боевая и конкурентная игры. Мы бились до конца, имели хорошие моменты, могли отыграться и, считаю, достойны одного очка. Ребята хорошо себя проявили. Почему мало угрожали воротам Максименко до финального отрезка? В первом тайме у нас были подходы, может быть, не хватило точности в завершающей фазе. Решили заменить Паршивлюка, чтобы он не получил вторую желтую. Захарян? Доволен качеством игры, которую он показал. Он хорошо тренируется, не стоит забывать, что ему всего 17 лет, он будет еще прогрессировать. Главная причина поражения «Динамо»? Это — очень высокий класс игроков «Спартака». Еще один момент — мы могли бы быть лучше в переходах от обороны к атаке. После второго гола мы должны были реализовывать моменты лучше, в таких играх как сегодня важны нюансы.

Умяров и Шиманьски — скрытые герои

Автор Sport24 Марк Бессонов находит доброе слово и для трудяг, «таскавших рояли» в составах обеих команд.

«Еще в матче с "Краснодаром" Умяров был важным игроком "Спартака" в центре поля, хоть и несколько раз опасно обрезался. Пока Наилю не хватает стабильности, но вот желания хоть отбавляй. Молодой полузащитник вышел на поле на 40-й минуте, заменив травмировавшегося Мозеса. Зобнин ушел на фланг нигерийца, а Умяров занял место Романа.

Во многом благодаря его активности "Спартак" владел территориальным преимуществом даже после того, как вышел вперед. За тайм Умяров покрыл огромное расстояние и был полезен как при продвижении мяча, так и в прессинге, накрывая игроков "Динамо" в самых разных участках поля.

Скрытый герой "Динамо" — Себастьян Шиманьски. Поляк мало занимался своими профильными функциями по обыгрышу и продвижению мяча, зато знатно отпахал в обороне — 11 попыток отбора, с отрывом лучший результат среди футболистов обеих команд. Плюс 34 единоборства, 23 из них — в обороне».

Александр Максименко Голкипер «Спартака» При игре на таких полях главнее всего самоотдача и характер, схема уходит на второй план. Кто больше хочет, тот побеждает. Поддержали ли Маслова после автогола? Нет, не разговаривали на эту тему. Так случается — просто какой-то непонятный кикс. Он нормально отреагировал, морально устойчивый футболист, честь ему и хвала. Всегда можно сыграть лучше, нужно разобрать момент с голом и проанализировать, что можно было лучше сделать конкретно. Всегда можно сыграть лучше. Уверенность чувствовалась от всей команды и со скамейки. Мы были готовы к навалу, были уверены в себе и играли по счету.

Хинкель может остаться вместо Тедеско?

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин приписывает удачную игру «Спартака» в дерби с «Динамо» тренерским талантам Андреаса Хинкеля, временно замещающего Доменико Тедеско.

«Кстати, о Кутепове. Это был лучший матч Ильи в футболке "Спартака". Кутепову вообще не потребовалась раскачка, чтобы почувствовать себя на поле уверенно. Он лучший в команде по перехватам (3 раза), а по проценту успешных единоборств проиграл только Джикии, который вообще выгрызал все мячи (89%). Но Кутепов поразил.

Не индивидуальная ли здесь работа Хинкеля, который в бытность сам был защитником? Потому что провести столько времени без игровой практики, когда тебя использовали где-то у чужих ворот. А потом выйти и не дать себя обыграть ни разу. В конце был момент, когда Евгеньев просочился, но можно сделать скидку на везение динамовца. Этот Кутепов был подготовлен на фантастическую игру.

Хинкель грамотно сработал с заменами. Ларссон и Промес объективно выпадали в первом тайме. При этом Квинси вновь показал, что даже после месяца простоя в Нидерландах, его техника не снизилась ни на грамм, а для РПЛ он по-прежнему способен делать классные вещи, как, например, финт против Ордеца во втором тайме. Может, связь с Тедеско и была, но Хинкель правильно придержал Промеса на поле. Динамовские защитники много внимания уделяли опеке Квинси, а это давало свободу всем остальным. Тот же прострел Маслова на пенальти был создан, когда защитник "Спартака" бежал в свободную зону».

Антон Шунин Голкипер московского «Динамо» Готовился ли к кому-то конкретно по пенальти? Не буду раскрывать секрет, работа ведется. Нюансы и тонкости рассказать не могу. Игра у нас получилась интересной, было много моментов. Мы выглядели хорошо, но не повезло, от чего вдвойне обидно. Мог ли лично сыграть лучше в случае с голом Мозеса? Очень сложный момент, уже думал о том, что я мог бы лучше сделать. Выдвинуться на Мозеса? Вряд ли. Там близко был Скопинцев, мы бы помешали друг другу. Я остался на позиции, а мяч пролетел либо в очко, либо возле ноги Димы, от чего вдвойне сложнее. Мозес хорошо попал в дальний угол, а я сложился, но чуть не достал мяч.

Ничья была бы справедливой

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев нахваливает игроков обеих команд, показавших искрометный футбол в столичном дерби.

«А как сыграли вратари?! Александр Максименко потащил два мертвых мяча, сохранил для "Спартака" эту победу и абсолютно заслуженно получил звание лучшего игрока матча. Хорош был и Антон Шунин. Его сэйв в комбинации с ударом Эсекьеля Понсе через себя — это чистая красота! Вряд ли кто-то сильно удивится, если мы увидим именно этих голкиперов в роли первых номеров на предстоящих чемпионата Европы — молодежном и взрослом.

И не сказать, что кто-то в этот вечер играл плохо. В неудачники можно было бы записать Павла Маслова из-за этого странного эпизода с автоголом, но в остальном он сыграл здорово. Не выпадал вообще никто.

"Динамо" могло спастись, и ничья стала бы вполне справедливым исходом. Но выиграл "Спартак" (уже четвертая волевая победа в сезоне!) и вышел на чистое второе место. На сегодня красно-белые, пожалуй, более зрелая команда. Хоть и по-прежнему еще очень молодая.

А "Динамо" на правильном пути. Сандро Шварц довольно быстро нашел отличный баланс между дисциплинированной в целом игрой и скоростной и творческой атакой. За место в тройке "Динамо" еще обязательно поборется.

Ну а мы пока должны насладиться моментом. В последнее время наш футбол больше разочаровывает — клубы в еврокубках, сборная прошлой осенью. А такие игры дают надежду на то, что все наладится».