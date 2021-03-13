Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото

Возвращение Кутепова
Редакция Sport24 рассказывает о том, в каком состоянии красно-белые подошли к реваншу с бело-голубыми.
«Три недели назад "Спартак" и "Динамо" открывали сезон матчем в Кубке России — красно-белые получили в свои ворота сомнительный пенальти, неплохо провели лишь стартовые отрезки обоих таймов и вылетели из турнира, пропустив два безответных мяча при новой схеме в четыре защитника.
К новому дерби "Спартак" подходил, преодолев очередной цикл своей жизни: после уничтожения "Краснодара" в Тедеско снова верили, а команда уже пару матчей как вернулась на традиционные при немецком тренере 5-2-3. А еще во второй встрече с "Динамо" в этом году мог сыграть вернувшийся в Россию Промес.
Зато не мог Самюэль Жиго — его желтую карточку, в отличие от предупреждения хавбека "Динамо" Фомина, так и не отменили. Тедеско не стал менять количество центральных защитников и выпустил на поле Кутепова, который не играл в стартовом составе с октября».
Кубковое дежавю
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак не впечатлен игрой «Спартака» в начале матча — красно-белые едва не привезли себе пенальти и привезли автогол.
«В нынешнем году "Динамо" и "Спартак" уже встречались , причем также на "ВТБ Арене". В кубковом матче подопечные Доменико Тедеско очень активно провели первые минуты, но после обидного пенальти скуксились и проиграли. На сей раз все могло обернуться в противоположную сторону, однако арбитр Сергей Иванов не оценил падения Айртона в чужой штрафной после контакта с Сергеем Паршивлюком. Пожалуй, его можно понять — бразилец не слишком старался удержаться на ногах и с удовольствием оказался на газоне, хотя касание было минимальным.
Экс-капитан "Спартака" вообще был удивительно небрежен. Вскоре он засадил в центре поля Георгию Джикии (просто наехал шипами на голеностоп), а затем в своей штрафной в борьбе с Александром Соболевым не успел убрать выставленный локоть из-под падающего мяча. Каждый раз судья максимально лояльно относился к провинившемуся.
Красно-белые здорово поджимали соперника (удару Соболева с линии штрафной совсем чуть-чуть не хватило точности), но, как и в Кубке, сами привезли себе несчастье. На сей раз помутнение сознания произошло у Павла Маслова, отправившего мяч в свои ворота после бесперспективного прострела Даниила Лесового. Этому эпизоду предшествовал классный пас Арсена Захаряна на ход Вячеславу Грулеву, от которого Лесовой и получил мяч».
Мозес забил и ушел
Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит «Спартак», который не посывался после нелепого автогола, а отыгрался еще до перерыва.
«Ход встречи напомнил кубковый матч этих соперников: тогда бело-голубые повели примерно в то же время. Тем не менее у сегодняшнего дерби был всё же иной сценарий. "Спартак" смог отыграться до перерыва. Соболев за счёт индивидуальных действий внёс хаос в оборону "Динамо" — порвалась защитная линия.
Иван Ордец поспешил бросить Джордана Ларссона, чтобы контролировать движение Квинси Промеса, а Дмитрий Скопинцев переключился на шведа. Лесовой назад не вернулся и в результате остался свободным Виктор Мозес. Нигериец всё исполнил как настоящий мастер.
Итог первого тайма выглядел логичным, хотя бы потому, что "Спартак" перебил "Динамо": удары — 7:5 (в створ — 2:0). К слову, очень странно, что статистика не учитывает удары по своим воротам. В целом же дерби доставляло удовольствие боевым футболом и эмоциями, а единственной неприятностью стала травма Мозеса. Направо ушёл Роман Зобнин».
Время героев
Автор Soccer.ru Сергей Иванов отдает должное нападающему «Спартака» Александру Соболеву, который помог красно-белым отыграться и выйти вперед.
«Но другим героем матча вполне можно считать и Соболева, который с первых минут хорошо закусился и стягивал на себя всю остроту, создаваемую командой. В какой-то момент и динамовцы слишком много значения этому придали, чем Александр виртуозно воспользовался, выдав голевой пас на свободную зону в сторону Мозеса.
Тот счет сравнял, правда, вскоре вынужден был покинуть поле из-за травмы. Вышел Умяров, перестроив схему: Зобнин ушел на фланг, а свежий хавбек занял его место в центре. Травма Мозеса, к сожалению, стала не единственной у "Спартака". Позднее унесли с поля Ларссона, уже в конце второго тайма.
К тому времени "красно-белые" вели в счете. Залогом успеха стал их мощный старт во второй половине. Это был единственный отрезок, когда одна из команд явно превосходила соперника. Спартаковцы прижали динамовцев, что вылилось в пенальти. Маслов, кстати, реабилитировался, потому что после его прострела мяч попал в Скопинцева, отскочив ему в руку. Да, это был рикошет, расстояние от бьющего было небольшим.
Но рука не находилась в естественном положении и значительно увеличивала площадь тела. Так что после просмотра повтора судья решил указать на "точку", а Соболев реализовал пенальти, сделав себя причастным к обоим голам и принеся волевую победу "Спартаку". Да, он ее еще мог упустить, потому что в концовке матча "Динамо" заметно обострило игру, но тут уже в дело вступил Максименко».
С Промесом все по-другому
Автор «Спорта день за днем» Вячеслав Дымов считает, что преображение «Спартака» — заслуга вернувшегося голландского легионера красно-белых.
«Волевая победа 2:1 над "Динамо" приблизила "Спартак" к заветной цели. Магия Промеса творит чудеса. "Спартак" все сборы наигрывал систему с четырьмя защитниками, а сейчас вернулся к модели с тремя, но с Промесом в составе — сразу другое наполнение, больше страсти и больше разнообразия.
На этот раз Квинси не забил, но явно "разыграл" своих партнеров. Комбинация с голом Виктора Мозеса стала украшением игры. Другие важные моменты — сейвы Максименко, игра Кутепова на позиции Жиго и уверенные действия Маслова после глупого гола в свои ворота. Из негатива — травма Мозеса, который был заменен уже после гола в первом тайме.
18 марта "Спартак" сыграет дома с "Уралом". Доменико Тедеско уже сможет руководить командой со скамейки. В духе красно-белых — терять очки с середняками и аутсайдерами после побед в принципиальных матчах. Если этого не произойдет, перспективы "Спартака" станут безоблачными, и даже забрезжит золотой оттенок».
Умяров и Шиманьски — скрытые герои
Автор Sport24 Марк Бессонов находит доброе слово и для трудяг, «таскавших рояли» в составах обеих команд.
«Еще в матче с "Краснодаром" Умяров был важным игроком "Спартака" в центре поля, хоть и несколько раз опасно обрезался. Пока Наилю не хватает стабильности, но вот желания хоть отбавляй. Молодой полузащитник вышел на поле на 40-й минуте, заменив травмировавшегося Мозеса. Зобнин ушел на фланг нигерийца, а Умяров занял место Романа.
Во многом благодаря его активности "Спартак" владел территориальным преимуществом даже после того, как вышел вперед. За тайм Умяров покрыл огромное расстояние и был полезен как при продвижении мяча, так и в прессинге, накрывая игроков "Динамо" в самых разных участках поля.
Скрытый герой "Динамо" — Себастьян Шиманьски. Поляк мало занимался своими профильными функциями по обыгрышу и продвижению мяча, зато знатно отпахал в обороне — 11 попыток отбора, с отрывом лучший результат среди футболистов обеих команд. Плюс 34 единоборства, 23 из них — в обороне».
Хинкель может остаться вместо Тедеско?
Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин приписывает удачную игру «Спартака» в дерби с «Динамо» тренерским талантам Андреаса Хинкеля, временно замещающего Доменико Тедеско.
«Кстати, о Кутепове. Это был лучший матч Ильи в футболке "Спартака". Кутепову вообще не потребовалась раскачка, чтобы почувствовать себя на поле уверенно. Он лучший в команде по перехватам (3 раза), а по проценту успешных единоборств проиграл только Джикии, который вообще выгрызал все мячи (89%). Но Кутепов поразил.
Не индивидуальная ли здесь работа Хинкеля, который в бытность сам был защитником? Потому что провести столько времени без игровой практики, когда тебя использовали где-то у чужих ворот. А потом выйти и не дать себя обыграть ни разу. В конце был момент, когда Евгеньев просочился, но можно сделать скидку на везение динамовца. Этот Кутепов был подготовлен на фантастическую игру.
Хинкель грамотно сработал с заменами. Ларссон и Промес объективно выпадали в первом тайме. При этом Квинси вновь показал, что даже после месяца простоя в Нидерландах, его техника не снизилась ни на грамм, а для РПЛ он по-прежнему способен делать классные вещи, как, например, финт против Ордеца во втором тайме. Может, связь с Тедеско и была, но Хинкель правильно придержал Промеса на поле. Динамовские защитники много внимания уделяли опеке Квинси, а это давало свободу всем остальным. Тот же прострел Маслова на пенальти был создан, когда защитник "Спартака" бежал в свободную зону».
Ничья была бы справедливой
Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев нахваливает игроков обеих команд, показавших искрометный футбол в столичном дерби.
«А как сыграли вратари?! Александр Максименко потащил два мертвых мяча, сохранил для "Спартака" эту победу и абсолютно заслуженно получил звание лучшего игрока матча. Хорош был и Антон Шунин. Его сэйв в комбинации с ударом Эсекьеля Понсе через себя — это чистая красота! Вряд ли кто-то сильно удивится, если мы увидим именно этих голкиперов в роли первых номеров на предстоящих чемпионата Европы — молодежном и взрослом.
И не сказать, что кто-то в этот вечер играл плохо. В неудачники можно было бы записать Павла Маслова из-за этого странного эпизода с автоголом, но в остальном он сыграл здорово. Не выпадал вообще никто.
"Динамо" могло спастись, и ничья стала бы вполне справедливым исходом. Но выиграл "Спартак" (уже четвертая волевая победа в сезоне!) и вышел на чистое второе место. На сегодня красно-белые, пожалуй, более зрелая команда. Хоть и по-прежнему еще очень молодая.
А "Динамо" на правильном пути. Сандро Шварц довольно быстро нашел отличный баланс между дисциплинированной в целом игрой и скоростной и творческой атакой. За место в тройке "Динамо" еще обязательно поборется.
Ну а мы пока должны насладиться моментом. В последнее время наш футбол больше разочаровывает — клубы в еврокубках, сборная прошлой осенью. А такие игры дают надежду на то, что все наладится».