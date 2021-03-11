Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду

ПСЖ сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане вышли вперед в счете на 30-й минуте игры — с пенальти отличился Килиан Мбаппе. Семь минут спустя капитан каталонцев Лионель Месси забил ответный мяч. Перед самым перерывом аргентинский форвард гостей имел шанс оформить дубль, но не смог реализовать пенальти. ПСЖ по сумме двух встреч (5:2) вышел в четвертьфинал турнира. Отметим, что каталонцы не вышли в 1/4 финала ЛЧ впервые с сезона-2006/07.

Вся надежда на Месси

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов изучает настрой «Барселоны» на ответный матч с парижанами и выбранную наставником каталонцев схему.

«Чтобы пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов "Барселона" должна была повторить подвиг четырёхлетней давности — забить не менее четырёх голов в ворота "ПСЖ". В 2017-м каталонцы после 0:4 на выезде победили 6:1 на "Камп Ноу". Теперь требовалось отыграть домашнее поражение со счётом 1:4. Наверное, даже среди поклонников сине-гранатовых не нашлось бы ни одного человека, который верил в чудо. Впрочем, если считать Рональда Кумана болельщиком "Барселоны", то один такой "сумасшедший" всё-таки был:

"В игре всегда есть интрига. Все зависит от того, как мы начнем матч, сколько энергии вложим, чтобы усложнить сопернику жизнь. Если мы сможем, если Лео Месси сможет выдать одну из лучших игр, то всё возможно. Но я не хочу давить на него одного — вся команда должна показать себя", — рассуждал главный тренер гостей.

Куман оставил только трёх игроков сзади. В отсутствие Жерара Пике в центре защиты действовали Клеман Лангле, молодой Оскар Мингеса и штатный центрхав Френки Де Йонг. В этой схеме Серджино Дест и Жорди Альба должны были полностью закрывать фланги, растягивая при атаках оборону чемпиона Франции. Месси, разумеется, был свободным художником, а Антуан Гризманн и Усман Дембеле — форвардами».

Рональд Куман Главный тренер «Барселоны» Мы выбыли, но сегодняшний матч оставил хорошие впечатления. У нас были возможности серьезно осложнить жизнь соперникам. Мы доминировали в первом тайме, несмотря на серьезный риск с игрой в три центральных защитника. По ощущениям, мы заслуживали большего. После первого тайма должны были вести по меньшей мере 2:1. Забей мы второй мяч, и второй тайм мог сложиться совсем по-другому. В первом матче они показали удивительную реализацию моментов. Нам не удалось сыграть столь же эффективно в ответной игре. Но мне не в чем упрекнуть игроков. Ребята сделали все что могли. У нас были моменты, но мы не смогли ими воспользоваться. И их вратарь был лучшим сегодня. Существует огромная разница между тем, в каком ключе мы завершили выступление в прошлом сезоне, и как вылетели в этом. В сегодняшнем матче мы наконец-то сыграли на своем уровне. Нужно и дальше следовать по этому пути. Конечно, мы разочарованы, но впечатления, которые остались после этой игры, очень важны.

Рождение и смерть интриги

Автор «Коммерсанта» Алексей Доспехов фиксирует явное преимущество каталонцев в начале матча и то, как надежды «Барселоны» оборвал пенальти.

«А потом, вслед за фиксацией территориального, игрового преимущества, у "Барселоны" пошли и моменты. Усман Дембеле бил в дальний угол, заставляя выручать хозяев голкипера Кейлора Наваса. У Серджиньо Деста вышло еще опаснее. Тут, чтобы уберечься от гола, ПСЖ понадобилась не только реакция Наваса, но и помощь перекладины, в которую от его вскинутой вверх ладони отскочил мяч.

Вслед за этим в центре внимания опять очутился Дембеле. Его прострел на Лионеля Месси грозил Навасу расстрелом от аргентинца. Дембеле, чтобы устроить его, совсем чуть-чуть не хватило точности. Да это было жутко похоже на созревающий гол.

ПСЖ — «Барселона» uefa.com

И можно представить, как плотно стиснули зубы в бесполезной злобе эти только что поверившие в "Барселону" люди, когда во время взятой ею короткой передышки Клеман Лангле наступил в штрафной на ногу Мауро Икарди и на пустом месте заработал пенальти в каталонские ворота, а Килиан Мбаппе его реализовал. Интрига ведь готова была родиться, а ее уничтожают под корень!»

Маркиньос Капитан «ПСЖ» Это был трудный матч. Знали, что он будет отличаться от первого поединка. После того матча «Барса» стала играть лучше. Они смело применяли высокий прессинг — мы с большим трудом переходили с мячом в нападение. В футболе приходится проходить и через хорошие, и через плохие моменты. По ходу матча приходится справляться с трудностями. Сегодня нам удалось это сделать благодаря игре нашего великолепного вратаря. Он сделал эту игру. Во втором тайме мы смотрелись лучше соперника и заслужили путевку в следующий раунд.

Проблемная защита «Барселоны»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев отмечает проблемы каталонцев с линией обороны, едва не оставившие «Барселону» в меньшинстве.

«Вместе с тем, и хронические проблемы "Барсы" остались с ней, заставив вспомнить о том, как в январе временная администрация клуба во главе с его бывшим казначеем Карлесом Тускетсом отказалась выделять даже скромные пять миллионов евро на покупку Эрика Гарсии. В родной клуб он вернется летом, когда завершится соглашение с "Манчестер Сити", а нынешние защитники даже при идеальной игре обязательно придумают своей команде проблемы.

ПСЖ — «Барселона» uefa.com

В Париже Лангле из-за собственной неловкости привез пенальти, а Мингесу пришлось снимать с игры еще по ходу первого тайма, так как он не справлялся с Мбаппе и чудом избежал второго предупреждения. С такими оппонентами парижский вундеркинд забрал у Месси один из рекордов Лиги чемпионов, в 22 года и 80 дней быстрее всех забив 25 мячей в главном еврокубке.

Столько же, кстати, в активе далеко не юного Гризманна. Но, кажется, Мбаппе совсем скоро превзойдет еще более молодой Холанн, который накануне опять же в рекордном темпе выбил двадцатку».

Мауриcио Почеттино: Главный тренер «ПСЖ» В первом тайме нам пришлось несладко. У нас были проблемы с первым пасом. Это был серьезный психологический экзамен, ведь перед этой игрой люди много говорили о прошлом. Во втором тайме мы были уже совершенно другой командой.Мы слишком много думали в первом тайме. Это очевидно. Мы слишком много думали о выходе в следующий раунд, и я сказал об этом игрокам в перерыве. Я попросил их играть. Конечно, я не был доволен, и открыто сказал игрокам об этом. Мы слишком много думали в первом тайме. Это очевидно. Мы слишком много думали о выходе в следующий раунд, и я сказал об этом игрокам в перерыве. Я попросил их играть. Конечно, я не был доволен, и открыто сказал игрокам об этом.

Ключевой момент всего матча

Автор Rusfootball.info Иван Долинин выделяет момент с нереализованным Месси пенальти, как ключевой во всем противостоянии.

«Впрочем, после пропущенного гола доминирование каталонского клуба вернулось. Дембеле уже по традиции запорол свой момент, но Месси в одной из следующих атак все-таки смог отправить мяч в сетку. Удар аргентинского маэстро вышел восхитительным, у Наваса не было шансов спасти свою команду.

На перерыв "Барса" могла уходить и вовсе в статусе лидера. Курзава не вежливо обошелся в своей штрафной с Гризманном, и Тэйлор справедливо назначил второй в матче пенальти. Пробить его вызвался Месси, но в этой дуэли с Навасом он проиграл. Вратарь "ПСЖ" отбил удар в легендарном стиле Акинфеева.

ПСЖ — «Барселона» uefa.com

Незабитый пенальти стал, по сути, ключевым событием всего противостояния. Он не дал обостриться интриге и не лучшим образом повлиял на "Барселону". После перерыва она по-прежнему значительно больше владела мячом, но к созданию по-настоящему опасных моментов это приводить перестало».

Антуан Гризманн Нападающий «Барселоны» Мы оставили хорошее впечатление после провального первого матча. Создали множество моментов сегодня, особенно в первом тайме, но не смогли их реализовать. Очень жаль. У нас было четыре верных момента плюс пенальти. В концовке становится сложнее, если ты не забиваешь. Но все равно сегодня мы сыграли гораздо лучше, чем в первом матче. В конечном итоге нам не удалось пройти дальше, но мы отдали на поле все силы. Еще и Навас провел у них потрясающий матч — мои поздравления ему! Сегодняшняя игра придала нам уверенности, и мы можем уходить с высоко поднятой головой. Нужно прибавлять к началу следующего сезона. Не думаю, что мы заслуживали столь раннего вылета. В следующем сезоне постараемся выиграть турнир.

Почеттино отказал Парижу в удовольствии

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак не слишком доволен вторым таймом, в котором парижане действовали пассивно, а каталонцы не могли справиться с голкипером ПСЖ.

«То, что оказалось пассивным стоянием без мяча, по замыслу Почеттино должно было тренировать контратаки "ПСЖ", что подтвердили первые минуты второго тайма, когда парижане включили скорости и на некоторое время навязали сопернику борьбу в середине поля. Однако надолго хозяев не хватило — слишком уж энергозатратно. Поэтому они вновь вернулись на свою половину поля ждать финального свистка. Благо преимущество позволяло чувствовать себя уверенно.

Редкие попытки убежать делал только Мбаппе, но неизменно оказывался в тисках и мяч терял. Остальные партнеры его не поддерживали. Вообще сложно понять, почему Почеттино лишил своих футболистов удовольствия поиграть с "Барселоной" в футбол. Неужели всерьез считал, что может упустить столь громадное преимущество, достигнутое на выезде?

ПСЖ — «Барселона» uefa.com

"Барселона" насколько регулярно заставляла включаться в игру Наваса, что он совершил больше касаний, чем некоторые полевые игроки "ПСЖ". Тем не менее, во второй раз поразить свои ворота он не позволил (хотя моменты у гостей были) и вместе с партнерами спокойно прошел в четвертьфинал. Второй тайм получился если не скучным, то уж точно незрелищным, и это оказалось на руку парижанам. Месси вновь вылетел из Лиги чемпионов. А что если в последний раз в футболке "Барселоны"?»

Педри Полузащитник «Барселоны» Мы здорово сыграли сегодня, но реализация моментов нас подвела. Верили, что можем совершить еще один большой камбэк и пройти дальше, но незабитый пенальти в конце первого тайма стал большим ударом. Тем не менее мы продолжили бороться, создали еще несколько моментов, но забить не смогли.

Навас повел ПСЖ ко второму финалу

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев отдает должное голкиперу парижского клуба, на счету которого уже 4 финала Лиги чемпионов.

«В ПСЖ явно чувствовали, что от Кейлора Наваса исходит правильная энергия, которая поможет клубу преодолеть барьер в 1/4 финала Лиги чемпионов, который никак не давался парижанам. В первый же сезон в новой команде Навас вновь добрался до финала турнира. Много похвалы досталось главному тренеру ПСЖ Томасу Тухелю, но без костариканского голкипера он бы не прошел даже через 1/8 финала.

ПСЖ — «Барселона» uefa.com

Во второй сезон в ПСЖ Кейлор Навас снова совершает подвиг. "Барселона" могла психологически надломить парижан, если бы Лионель Месси реализовал одиннадцатиметровый перед самым перерывом. Но Навас переиграл "инопланетянина", отразив удар. Суммарно на счету вратаря ПСЖ 9 сейвов, "Барселона" имела три явных голевых момента, но не реализовала ни одного. В пропущенном мяче Навас вообще не виноват — Месси удалось заколотить шикарный гол дальним ударом! Но в ключевые моменты вратарь совершил чудо.

При качественной игре Кейлора Наваса ПСЖ уже прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Вряд ли парижане сменят основного вратаря. Следовательно, ждем команду Маурисио Почеттино в финале турнира?»

Кейлор Навас Вратарь «ПСЖ» Я очень рад, ведь это был невероятно трудный матч. Все мы хотели показать хороший футбол, воспользоваться добытым в первом матче преимуществом и выйти в четвертьфинал. Отбивать пенальти всегда непросто, особенно когда вам противостоит Месси.«Барса» сегодня действительно выглядела очень прилично. Они прессинговали практически идеально. Мы настроены и дальше продолжать в том же духе в Лиге чемпионов, демонстрировать ту же жажду борьбы. И это поможет нам пройти очень далеко.

Фальшивое исполнение

Автор Soccer.ru Сергей Иванов критикует «Барселону» за разбазаренные моменты иогрехи исполнителей.

«И по первому тайму казалось, что всё получится. Но всегда есть эксцесс исполнителя. И он, на самом деле, сыграл решающую роль. Давайте вспомним наступление на пятку от Ленгле. Мелочь ведь. А гол. Но эти мелочи и сыграли против "Барселоны". А главная из них — слабая реализация моментов. Причем такой "мелочи" у нынешней команды Кумана — полно. В каждом матче.

Дембеле перед воротами разучивается ставить жестко стопу, нанося удар, хотя перед этим залихватски раскидывает защитников раз за разом. Мингеса фолит так часто и жестко, что его от греха подальше меняют еще в первом тайме. Да что там. Месси штрафной исполняет не в девятку, а в небеса. Да и пенальти бьет… Ну, это не новая проблема Лионеля. И не очень понятно, зачем именно он его исполнял.

ПСЖ — «Барселона» uefa.com

С другой стороны, ведь чуть ранее Месси положил просто шикарный гол, подчеркнув, что слухи о его старении слегка преувеличены, а на азарте он еще может повести за собой армию. Только вот сам он этот азарт создал — сам и загубил. Пожалуй, ключевым моментом всего матча, а то и противостояния, стал пенальти перед перерывом.

К этой минуте "Барселона" на волне азарта создала голевых эпизодов на солидный разгром, команда была заведена. Забей Месси с одиннадцати метров, и оставалось бы еще два мяча за тайм. При такой плотности моментов и напоре первого тайма — раз плюнуть. Но Месси не забил. Колено Наваса отправило мяч в перекладину. И всё. "Барселона" заглохла. Чисто психологически. И тактически».