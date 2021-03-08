Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»

В матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1, установив рекорд по количеству голов в ворота «быков». Александр Соболев, которому в день игры исполнилось 24 года, оформил дубль, еще два мяча у Джордана Ларссона. Свой первый гол за «Спартак» после возвращения забил Квинси Промес, еще один мяч на счету Эсекиэля Понсе. У «Краснодара» единственный мяч провел Юрий Газинский.

Тедеско вернулся к старой схеме

Редакция Sport24 рассказывает о проблемах с составом, с которыми столкнулись оба главных тренера перед матчем.

«Весна "Краснодара" и "Спартака" — катастрофа примерно одного уровня. "Спартак" вылетел из Кубка и продлил серию поражений до четырех матчей во всех турнирах (за нечто подобное Олега Кононова провожали оскорблениями свои же фанаты).

Промес вернулся, но так себе сыграл против "Рубина": окончательно стало ясно, что даже Квинси нужно время на адаптацию. Перед "Краснодаром" еще и выпал Роман Зобнин, получивший красную в матче с Казанью. Реакцией Тедеско на все это стало возвращение к схеме с тремя центральными защитниками.

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"Краснодару" было даже хуже — команда вылетела из Лиги Европы и Кубка России, не смогла победить "Урал" в чемпионате и осталась с одним фланговым защитником из шести: Смольников был дисквалифицирован, Стоцкий, Петров и Рамирес лечились, а Ойонго, взятый на полгода, поехал обратно во Францию после 12 минут в чемпионате России. Прервать полностью оплаченную аренду пришлось из-за травмы».

Квинси вернулся

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак восхищается ураганным началом матча и поздравляет вернувшегося в «Спартак» Промеса с первым голом.

«Уже на второй минуте Наиль Умяров (он вышел вместо дисквалифицированного Романа Зобнина) из зоны ответственности Ионова подал в штрафную, а Александр Соболев перевисел в воздухе Чернова и поразил дальний угол ворот Станислава Агкацева (еще один дублер в отсутствие основного Матвея Сафонова). Чернов действовал не лучшим образом, но вообще-то не его обязанность бороться в воздухе с таким столбом, как Соболев, однако Кайо и Сорокин потеряли позиции и оказались вне игрового эпизода.

Спустя несколько минут оказалось, что гости оказались тотально не готовы к тому, что ему готов предложить команда Доменико Тедеско (он смотрел матч рядом с Леонидом Федуном в VIP-ложе). Немец разочаровался в новой расстановке 4-2-3-1 и вернулся к 3-5-2, которые давали результат осенью. Схема эта рискованная, в обороне на флангах по ходу сезона еще будут вопросы, зато у чужих ворот "Спартак" просто неудержим.

Уже к восьмой минуте хозяева забили второй — Промес отметил возвращение в Россию отличным голом, который для него сделал Джордан Ларссон. Швед не играл против "Рубина" (0:2), и без него москвичи выглядели простовато. Зато стоило ему вновь оказаться на поле, появился креатив, командная игра, разнообразие. Во втором голевом эпизоде Ларссон здорово принял мяч спиной к воротам, развернулся в сторону опорной зоны, где у "Краснодара" опять черные дыры, и разрезающей передачей вывел голландца на свидание с вратарем».

Невезение «Быков»

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов сочувствует «Краснодару», который опять теряет игроков из-за травм, и не может реализовать свои моменты.

«Вообще первый тайм — огонь. Открытый футбол захватывал. У "Краснодара" ко всем бедам добавилась травма Ари (на позицию форварда выпустили Магомеда-Шапи Сулейманова), дёрнувшего заднюю поверхность бедра, тем не менее "быки" смогли поменять ход игры, когда спартаковцы после стартовых эмоций сбавили в прессинге.

Краснодарцы могли создавать моменты, прежде всего, за счёт перевеса на флангах и в полуфлангах. К перерыву гости выигрывали по владению мячом (65% на 35%), ударам по воротам (13:10, в створ — 2:3) и передачам в финальную треть (67:99), однако из-за нулевой реализации не смогли сократить счёт. Хотя Ионов попал в перекладину.

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По первой опасной атаке "Краснодара" во втором тайме стало понятно, что и в эти 45 минут будет очень горячо. Как "быки" не попали — уму непостижимо! Мяч летал над линией ворот Александра Максименко, но два сейва голкипера и один Самуэля Жиго спасли красно-белых от пропущенного мяча.

Тем не менее на 56-й минуте "Краснодар" забил заслуженный гол. В этой атаке, как и в упомянутой ранее, хорошо создал ширину Ионов. Спартаковцам по схеме было непросто контролировать подключения вперёд новоиспечённого правого защитника. Потом крайне неудачный вынос совершил Умяров, а Юрий Газинский блестяще пробил издали».

Поплясали на костях

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что у кубанский клуб упустил шанс перевернуть ход матча, зевнув контратаку сразу после забитого мяча.

«В эти минуты казалось, что "Краснодар" может заставить москвичей дрогнуть. Но уже через пару минут "Спартак" вновь заставил соперника капитулировать. "Краснодар" безобразно сыграл в прессинге, позволив москвичам провести быструю контратаку. Промес отдал, а Соболев мощно пробил в касание от линии штрафной. Молодой голкипер Агкацев не смог спасти свою команду после великолепного завершения.

А дальше "Краснодар" совсем развалился. Уже через две минуты после стандарта южане позволили Ларссону убежать со своей половины поля на рандеву с вратарём, а швед реализовал свой шанс. Пожалуй, Умяров в начальной фазе атаки подыграл себе рукой, но всё равно вопросы к расстановке "быков" остаются. Обычно такие голы можно увидеть в любительской лиге.

В концовке своё имя на табло прописал Понсе, а Ларссон оформил дубль. "Краснодар" был уже слишком демотивирован, чтобы хоть что-то показать в оставшиеся минуты. В итоге всё обернулось настоящим кошмаром для южан и великолепной победой для "Спартака". Самое удивительное, что "Краснодар" практически не уступил сопернику по количеству ударов по воротам (17:22), да по игре, если не считать провальный отрезок».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Трудно найти слова, когда такой счет. Непозволительно так играть. На поле не было команды, что и привело к такому результату. Ужасное начало встречи, но затем у «Краснодара» стали появляться моменты. Реализуй их — матч мог сложиться иначе. Непозволительно так проводить концовку матчей, надо доигрывать до конца. То, что нет у «Краснодара» настроя — это проблема тренерского штаба. Вероятная отставка? Это вопрос к руководству клуба, на который я бы сейчас не хотел отвечать

Тедеско выводит «Спартак» из кризиса

Автор Sport24 Леонид Волотко считает крупную победу «Спартака» не случайной, так же как и серьезные проблемы «Краснодара».

«Да, после 2:0 "Спартак" подсел, а выстрел Газинского на какое-то время заставил поверить в камбэк. Но сейчас особенно смешно перечитывать онлайн-панику в духе "все пропало". Просто вспомните первую победу Тедеско в "Спартаке". Осенью 2019-го Доменико удивил "Локомотив" Семина оборонительной схемой и большую часть матча реально терпел: уступил по владению, ударам. Но расчертил идеальные контратаки и победил 3:0.

Неудивительно, что и у "Краснодара" были шансы. Учитывая сверхатакующий стиль гостей и проблемы "Спартака" в обороне (которые никуда не делись), их просто не могло не быть. Плюс нужно понимать, что постоянно играть в высокий прессинг нереально — здесь ровно два условия: на сколько минут хватит команды, и что она успеет сделать, пока не кончатся силы.

"Спартак" успел забить два, перестроился на ультракомфортный режим с контратаками (еще раз: не без проблем сзади, которые "Краснодар" был обязан вскрывать), а в концовке пошел добивать. Классика.

И это — абсолютно нормальная работа тренера, который пробует что-то новое, ошибается, но не теряет контроль и за одну игру выводит клуб из затяжного кризиса. В общем, делает то, от чего в "Краснодаре" изначально отказались.

Роскошный стадион, мечты о воспитанниках и красивые комбинации прикрывали отсутствие стратегии, пока были эффектные разгромы андердогов и минимальный результат. Но теперь, когда не осталось ни того, ни другого, а команду растаптывают в топ-матчах, будущее "Краснодара" слишком размыто. Тренер не уходит в отставку даже после 1:6, а где найти нового коуча, который согласится работать в реалиях "красота важнее результата", не очень понятно. Если бы по такому принципу работал Тедеско, "Спартак" сегодня проиграл. Скорее всего, крупно».

Андреас Хинкель Тренер «Спартака» Ребята вышли и начали на 100 процентов выкладываться уже с первой минуты, важно было настроиться таким образом на этот матч после двух поражений подряд. Перед игрой говорили о давлении, и здорово, что ребята собрались с силами и начали игру без страха. У всех горели глаза, это было видно. Хорошо, что мы забили два быстрых гола. Где-то нам и повезло, но результат говорит сам за себя. Мы заслужили эту победу,

«Спартак» потерял баланс

А вот автор «Спорта день за днем» Тимур Валиев находит проблемы в тактике «Спартака», считает, что красно-белым повезло и предрекает проблемы в следующих матчах.

«У "Краснодара" было огромное количество моментов и ударов по воротам. Пусть многие из них не имели реальной опасности, но опорники "Спартака" откровенно халтурили, словно матч с "Зенитом" до сих пор не закончился. Хотя удар Юрия Газинского получился невероятным, гол из этой зоны не стал откровением.

Алекс Крал и Наиль Умяров постоянно оставляли своих игроков свободными, за счет чего "Краснодар" не только мог бить издали, но и осуществлять опасный вход в штрафную.

Нет уверенности в том, что возвращение Романа Зобнина поможет исправить эту ситуацию — игра с "Зенитом" тому подтверждение. А вот выход Йоррита Хендрикса по ходу матча с "Краснодаром" чуть помог. Хотя, откровенно говоря, к этому моменту "Краснодар" уже выключился из игры.

Вывод: игра с "Краснодаром" на деле получилась практически идеальной. У "Спартака" залетело практически все, в отличие от соперника. В атаке к красно-белым сложно предъявлять претензии. Тем более, что после того, как "Спартак" повел в счете, три игрока все равно оставались в атаке. Но "Краснодар" мог перевернуть ход встречи. Потенциально в следующих матчах соперник "Спартака" может это сделать. Тем хуже, что в следующей игре против "Динамо" из-за перебора желтых карточек не сыграет Самуэль Жиго.»

Юрий Газинский Полузащитник «Краснодара» Тяжело начинать матч, когда проигрываешь уже 0:2. Безобразно начали. Потом были подходы. Конечно, такое количество мячей пропускать непозволительно. Пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед болельщиками, Сделаем всё, чтобы в дальнейшем такое не повторилось. Мы не справились с тем, что «Спартак» будет выбегать в быстрые атаки. Позиционно мы сыграли ненадёжно.

Инъекция положительных эмоций

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров предлагает болельщикам «Спартака» насладиться положительными эмоциями, но не слишком обнадеживаться.

«Игра с "быками" не стала для хозяев "Открытие банк Арены" идеальной и во многом напомнила матч красно-белых против "Севильи" осенью 2017 года. Тогда спартаковцы быстро забили, чудом выдержали невероятный натиск соперника и смогли добить гостей за счет отлично реализованных моментов и куража. Пожалуй, в воскресенье красно-белые впервые за долгий период своим футболом напомнили команду, которая являлась сильнейшей в последние годы. Но уверенности в том, что следующую встречу она проведет так же хорошо, честно говоря, не так уж много.

Безусловно, сегодня для всех в "Спартаке" важно вспомнить, что такое положительные эмоции. Конец прошлого года и начало нового напрочь лишили красно-белых хоть какого-то позитива. Ставка на покупку эмоций и классного исполнителя в лице Промеса принесла свои первые плоды. Уже во втором матче голландец начал оправдывать ожидания оптимистов.

Квинси может стать важной составляющей новой стратегии "Спартака", которая должна появиться в клубе в ближайшее время. И чем раньше в Тушине определятся с новым тренером, тем быстрее победы станут по-настоящему важны. А пока болельщикам "Спартака" не стоит обнадеживать себя даже после таких ярких перформансов».

Александр Соболев Нападающий московского «Спартака» Впервые проводил официальный матч в свой день рождения, не могу сказать, что это как-то повлияло на мое состояние. Просто у «Спартака» сейчас все получилось. Играли в два форварда, поэтому в случае чего надо было бежать на центральных защитников, а Промес накрывал опорника. Так «Спартак» должен дома играть со всеми. Второй гол? Я когда бежал, то уже знал, что Промес мне отдаст мяч. Понял, что если буду принимать, то могу запутаться в ногах, поэтому пробил в касание. «Спартак» показал качественную игру, которая всем должна понравиться. Конечно, нам не хватает Тедеско на бровке, но у главного тренера есть качественные помощники, которые нам подсказывают

«Краснодар» при Мусаеве не развивается

Автор Soccer.ru Станислав Горин критикует главного тренера кубанского клуба и ждет реакции от руководства «Краснодара».

«Не стоит вешать всех собак на одного человека, но в футболе от тренера зависит все самое главное — тактика, реакция команды, ее стиль, отношение к поражениям и хладнокровность. Мусаев давно в "Краснодаре", а "быки" как играли так, как позволяет соперник — так и продолжают. И середняк, и крепкий враг, и равный оппонент получают слишком много свободы;

"Краснодару" с таким качеством игры сложно претендовать на место в еврокубках. Если Кубок России достанется не одному из лидеров чемпионата, то в ЛЧ, ЛЕ и новый кубок — Лигу Конференций, отправятся только четыре первых клуба РПЛ. "Быки" не заслуживают пока на четверку;

Победа "Спартака" заслуженная, и хотя счет мог быть не таким крупным — возможно, 5:3, или даже 5:4, когда на табло разница в пять мячей, то любые разговоры о единичных эпизодах, раз это не пенальти или удаления — от лукавого. Игроки "Спартака" показали эмоции и желание отыграться за прошлые поражения, а "Краснодар" усугубил свое положение и моральное, и турнирное. Будем ждать выводов руководства клуба».