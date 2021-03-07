«Бавария» и Левандовски проявили чемпионскую реакцию

В 24-м туре Бундеслиги «Бавария» победила «Боруссию» Дортмунд (4:2). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Левандовски продолжает погоню за рекордом Мюллера

«"Бавария" выигрывает топ-матч против "Дортмунда" с двумя поздними голами. Левандовски забивает свои 29, 30 и 31 мячи в сезоне и продолжает охоту за легендарным рекордом Герда Мюллера — 40 голов в кампании 71/72. Холанд забил дважды, но после игры основное внимание было уделено эпизоду [с победным взятием ворот от Горецки], в котором не были задействованы два лучших нападающих лиги», — пишет Bild.

«Хозяева сохранили свое лидерство в турнирной таблице, победив гостей со счетом 4:2 в субботу вечером. Мюнхенская команда проигрывала 0:2 в начале поединка, но затем проявила очень хорошую реакцию. В конце концов, благодаря Левандовски, чемпион Германии забил три мяча», — отмечает Kicker.

«Бавария» не пустила «Лейпциг» на вершину

«Снова на вершине таблицы: "Бавария" вернула себе первое место после того, как там ненадолго побыл "Лейпциг". Мюнхенская команда обыграла "Боруссию" Дортмунд благодаря двум поздним голам. Чемпионский рекордсмен проспал первые несколько минут и быстро пропустили два мяча, но затем началось большое доминирование», — рассказывает ntv.de.

«Коллектив Флика празднует победу на последних минутах: Левандовски нокаутирует "Дортмунд"! "Бавария" одержала победу на последних минутах в лучшей игре 24-го тура. Благодаря сильной финальной фазе хозяева обыграли гостей со счетом 4:2», — хвалит чемпиона RTL.

«Дортмунд» остался без очков и Холанда

«Дортмундская "Боруссия" отлично стартовала в топ-поединке, который состоялся в Мюнхене, но "Бавария" снова оказалась выносливее. "Черно-желтые" остались без очков, и теперь беспокоятся о своем бомбардире Холанде», — беспокоится о травмировавшемся нападающем дортмундская Ruhr Nachrichten.

«По прошествии девяти минут "Красные" даже уступали в центральном матче Бундеслиги. Однако после этого "Шмели" снова позволили сопернику встать на ноги — и хозяева этим воспользовались», — констатирует Spiegel.

Левандовски выиграл дуэль у Холанда

«"Дортмунд" поддался давлению "Баварии"! В захватывающей большой битве Холанд забил два мяча в первые девять минут, но затем мюнхенцы отыгрались. Решающий мяч был забит на 88-й минуте — после спорного решения арбитров», — отмечает мюнхенская Süddeutsche Zeitung.

«Топ-матч в Бундеслиге превратилась в арену для бомбардиров. Холанд дважды забил за "Боруссию" вначале, но в конце концов "Бавария" снова оказалась сильнее. Левандовски забил даже больше мячей, чем норвежец», — резюмирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.