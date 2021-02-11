Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?

В гонке бомбардиров Серии А в этом сезоне с 16 голами лидирует Криштиану Роналду, которому совсем недавно исполнилось 36 лет. Чуть позади него вы обнаружите трех игроков, которые забили по 16 мячей: 27-летнего Ромелу Лукаку, младенца среди этого трио, 30-летнего Чиро Иммобиле и человека в почтенном возрасте — 39-летнего Златана Ибрагимовича.

Как правило, это тот случай, когда все начинают шутить о Серии А, как о лиге пенсионеров, том месте, где стареющие игроки продолжают забивать голы якобы благодаря медленному темпу и столь же престарелым защитникам.

Однако это стереотип, но он основан на том факте, что в последние годы в числе лучших бомбардиров лиги были 33-летний Антонио Ди Натале и 38-летний Лука Тони, 31-летний Эдин Джеко и 36-летний Фабио Квальярелла. Но посмотрите на списки бомбардиров в других топ-лигах Европы и вы заметите кое-что необычное.

Лучший бомбардир этого сезона в чемпионате Испании — 34-летний Луис Суарес, а сразу за ним — 33-летний парень Лео Месси. Такой же возраст у футболистов, которые занимают пятое и шестое места в рейтинге результативности — Карима Бензема и Хосе Луиса Моралеса. А на восьмом месте — 33-летний Яго Аспас.

В Бундеслиге лидирует 32-летний Роберт Левандовски, а в первой десятке вы обнаружите 31-летнего Томаса Мюллера и 32-летнего Ларса Штиндля.

Роберт Левандовски globallookpress.com

АПЛ, конечно, больше ориентирована на молодежь, хотя если бы лучший бомбардир прошлого сезона, 34-летний Джейми Варди, не ограничился лишь 16 выходами на поле в этом чемпионате, он наверняка мог бы бросить вызов лидеру гонки бомбардиров — 28-летнему Мохамеду Салаху, у которого на 5 голов больше, чем у англичанина.

Если сравнивать таблицы бомбардиров этого сезона в Англии, Испании, Германии и Италии с аналогичными таблицами 20-летней давности, вы насчитаете 14 человек старше 30 лет в топ-десятках сегодня, тогда как в сезоне 2000-2001 — лишь 8 человек. При этом количество 30-летних бомбардиров в Италии уменьшилось с тех пор с пяти до трех.

Игроки более старшего возраста в наши дни забивают чаще, и есть ряд довольно очевидных причин, которые кроются за этой тенденцией.

Первая — наиболее очевидна. Достижения медицины и спортивной науки продлили карьеры игроков. Речь не только о Роналду с его 142 скручиваниями за 45 секунд или охлаждением до минус 200 градусов по Цельсию в криогенной камере, которую он держит у себя дома. Множество рядовых футболистов гораздо лучше заботятся о себе.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Что не менее важно — успехи в хирургических процедурах и медицинских методах означают, что травмы, которые когда-то становились изнурительными, а то и вовсе завершали карьеры игроков, в наши дни порой даже могут сделать игроков даже сильнее, чем раньше.

Еще одним фактором, меняющим цифры, является присутствие в списке Роналду, Месси, Суареса, Левандовски и Ибрагимовича. Первые двое — кандидаты на статус лучшего игрока всех времен наделенные такими способностями (а также работоспособностью и профессионализмом, позволяющими выжать из них максимум), что неудивительно, что они остаются на уровне в своем возрасте.

Левандовски — третий лучший бомбардир в истории Бундеслиги (и, вероятно, станет вторым по итогам сезона). Суарес — единственный игрок, которого не зовут Криштиану или Лео, забивший 40 голов за один сезон за последние 20 лет в чемпионате из топ-четверки. Ну и Златан — это Златан. В прошлые выходные он забил свой 500-й гол в клубном футболе. Он уверенно занимает место в топе наряду с теми, кто играл в последние полвека, наряду с Месси, Роналду, Пеле, Ромарио и Гердом Мюллером.

Мы часто отмечаем, насколько нам повезло, что Месси и Роналду — наши современники. Но в равной степени верно и то, что в истории не было много периодов, в которых было бы столь много выдающихся бомбардиров одного поколения.

Здесь, вероятно, работают еще два фактора, и они взаимосвязаны.

Один уходит своими корнями в правило Босмана — решение суда, принятое в 1995 году. Оно запретило командам из ЕС устанавливать лимит на количество иностранных игроков, которых они могут подписать или одновременно выпустить на поле. Марадоне, например, приходилось играть как минимум с восемью итальянцами в составе во время своего расцвета в «Наполи».

Это было неизбежно, что его партнеры по команде не будут столь же талантливы или специально подписанными для усиления определенных позиций, как это могло бы быть, если бы клуб мог подписать кого угодно.

Добавьте к этому эффект поляризации, который мы наблюдали в последние десять лет — разрыв между горсткой суперклубов, которые могут превзойти всех, и всеми остальными увеличился, как никогда раньше. И нынешнее поколение бомбардиров выиграло от этого.

Проще говоря, команды, за которые они выступают, укомплектованы столь хорошо, что это редко можно было увидеть в истории. Они чаще выигрывают и больше забивают, что приводит и к более высоким показателям нападающих.

С этим связаны и другие факторы, которые носят больше тактический характер. Если в прошлом многие команды играли с двумя центральными нападающими, то сегодня большинство из них имеют один наконечник атаки, что естественно дает больше возможностей одному форварду. Кроме того, многие из вышеупомянутых игроков в значительной степени избавлены от оборонительных функций без мяча — будь-то прессинг или преследование соперника/рывки назад.

Хотя не все. Бензема и Левандовски, например, поддерживают высокую скорость работы, когда не владеют мячом. И будет интересно, будет ли это продолжаться по мере их приближения к 35-летию — год или два могут сыграть свою роль.

Карим Бензема globallookpress.com

Затем — опять же — большинство выступает за топ-команды, которые в любом случае много владеют мячом. Следовательно, форвардам нужно меньше бегать и обороняться, не говоря уже о том, что они проводят большую часть матча ближе к воротам соперника.

Долговечность проявляется и на других позициях. Хотя, кроме вратарей, это не так сильно распространено. Голкиперы не забивают голы, поэтому мы не всегда можем с легкостью измерить их вклад в числах, но есть много известных игроков в возрасте за 30, которые регулярно вносят серьезный вклад на самом высоком уровне.

В Испании 40-летний Нино провел 12 матчей за «Эльче» в этом сезоне, а 38-летний Хорхе Молина из «Гранады» забил 9 голов во всех турнирах. Лука Модрич в 35 лет продолжает руководить полузащитой «Реала», а неудержимый Хоакин в свои 39 сыграл 18 матчей за «Бетис» на фланге и стал первым испанским игроком, забивавшим гол в Ла Лиге в четырех разных десятилетиях).

В Серии А есть 39-летний Бруну Алвеш, который управляет четверкой защитников «Пармы», а 39-летний Родриго Паласио является регулярным игроком «Болоньи». Горан Пандев на прошлой неделе дважды забил за «Дженоа» в возрасте 37 лет. Франк Рибери, которому также 37, выступает за «Фиорентину».

Франк Рибери globallookpress.com

«Айнтрахт Франкфурт» поднялся на четвертое место в Бундеслиге с 37-летним полузащитником Макото Хасебе и 34-летним Дэвидом Абрахамом, который передвинулся в оборону. Оскар Вендт (34) выходит в стартовом составе за «Боруссию» Менхенгладбах, а Петр Пекарик (34) — за «Герту».

АПЛ выглядит моложе, но кроме Варди, там есть 36-летний Тьяго Силва, являющийся игроком основы «Челси». Жоау Моутинью в 34 года играет за «Вулверхэмптон», а Джеймс Милнер (35) сыграл за «Ливерпуль» 23 матча во всех турнирах. И, конечно же, всего две недели назад 38-летний Фил Ягелка отыграл все 90 минут за «Шеффилд Юнайтед», когда они обыграли «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Но их дедушка — человек, который показывает нам, что возраст — это всего лишь число, играет во Франции за «Монпелье». Виторино Хилтон — 43-летний центральный защитник, который все еще силен. Он сыграл 17 матчей (13 — в старте) в этом сезоне, и их было бы больше, если бы он не заработал две красные карточки. Неизвестно, сколько скручиваний он может сделать за 45 секунд и проводит ли время в криогенной камере.

Виторино Хилтон globallookpress.com

Дни, когда клубы вроде «Арсенала» продлевали контракты с 30-летними игроками, только на один сезон, ушли в прошлое. Свидетельство тому трехлетние контракты, которые они заключили прошлым летом с Пьером-Эмериком Обамеянгом (31) и Виллианом (32).

Если у вас хорошие гены, вы много трудитесь, вы профессиональны, а также у вас есть немного удачи, вы можете продолжать продуктивно работать и после 30 лет. Для этого необязательно быть Златаном или Криштиану, хотя это, конечно помогает.