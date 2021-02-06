Реформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку

Но среди проблем, все еще вызывающих беспокойство, выделяются перегрузка календаря и то, кому отдать четыре дополнительных места в расширенном турнире.

Возможный плей-офф после Рождества с участием 16 команд также вызывает разногласия. Другой вопрос — состав Лиги Европы и новой Лиги конфедераций.

УЕФА надеется утвердить новый формат на заседании исполкома 20 апреля. В обновленной Лиге чемпионов примут участие 36 клубов вместо привычных 32. Фактически мы увидим одну большую лигу, в которой командами будет проведено по 10 матчей.

Состав участников частично будет определяться их рейтингом. При этом о привычном групповом этапе можно будет забыть.

УЕФА пошла на реформирование в попытке предотвратить угрозу создания так называемой Суперлиги, дискуссии вокруг которой все еще продолжаются. Реформа должна обеспечить проведение большего количества матчей между сильнейшими клубами.

Однако найти четыре дополнительных предрождественских слота для матчей будет непросто, особенно в Англии, где футбольный календарь и так предельно перегружен.

«Так называемая "швейцарская модель" представляет собой улучшение в сравнении с более радикальными предложениями, появившимися в 2019 году», — говорится в заявлении Группы европейских лиг.

Данный орган, который представляет 37 профессиональных футбольных лиг и ассоциаций клубов из 30 стран, также «выразил серьезную озабоченность по поводу большего количества игровых дней в и без того очень загруженном календаре».

Кроме того, было заявлено о «возможном влиянии на спортивный и финансовый баланс национальных лиг».

Грандиозный план-2024

— 36 команд в Лиге чемпионов.

— Привычное распределение 32 путевок (26 попаданий напрямую, шесть через квалификацию, в том числе четыре по чемпионскому пути).

— Четыре дополнительных места для клубов с высоким коэффициентом, которые при этом должны отобраться в любой другой турнир под эгидой УЕФА.

— Десять туров проводятся до Рождества. Каждая команда играет с разными, но примерно равными по силе противниками. Занятые места определяются общей таблицей лиги.

— Возможное создание раунда плей-офф, в который выйдут команды, финишировавшие на местах с девятого по 24-е.

— Традиционные матчи на выбывание, начиная с 1/8 финала.

— Лига Европы и Лига конференций сохранят привычные групповые этапы для снижения общих затрат.

Понятно, что Премьер-лига в целом не впечатлена общей концепцией, а особенно тем напряжением, которое окажет Лига чемпионов на календарь матчей.

Если ФИФА не изменит нынешнюю структуру международного футбола, то случаи, подобные тем, когда «Тоттенхэм» сыграл матчах Лиги Европы и Кубка английской лиги на одной неделе в конце сентября, будут увеличиваться.

Также вероятно возникновение разногласий по поводу «уайлд-кард», которые, по всей видимости, нужны для подстраховки тем ведущим клубам Европы, которые провалят сезон в национальных лигах.

Будущее Суперлиги

Реформа соревнования УЕФА противопоставляется продолжающимся дискуссиям о Суперлиге, в которую могут войти около 20 клубов.

Несмотря на угрозу со стороны ФИФА о запрете всем футболистам, принимающим участие в Суперлиге, играть на чемпионатах мира, очевидно, что эта концепция все еще обсуждается на высшем уровне во многих топ-клубах Европы.

В начале недели президент Ла Лиги Хавьер Тебас попросил своего коллегу по ФИФА Джанни Инфантино прояснить свое участие в обсуждениях о создании Суперлиги. Инфантино еще не ответил на комментарии Тебаса.

Существует предположение, что клубы, которые, вероятно, могут войти в Суперлигу, хотят оценить модель УЕФА, прежде чем решить, поддерживать этот план или нет.