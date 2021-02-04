Невероятный камбэк и возрождение Гризманна. «Барселона» одержала победу, которая придаст ей уверенности

«Барселона» в ярком матче Кубка Испании обыграла «Гранаду» со счетом 5:3 в овертайме и пробилась в полуфинал турнира. Обзор СМИ после матча.

«Барса» едва не вылетела из-за ошибок Умтити

Sports.ru рассказывает о неудачной игре Самюэля Умтити, из-за которой каталонцы пропустили два мяча:

«Каталонцы вышли в полуфинал Кубка Испании, перестреляв "Гранаду" (5:3). Счет шокирует, но до 88-й минуты "Барса" вообще проигрывала 0:2 — из-за ошибок Самюэля Умтити.

В середине первого тайма защитник не справился с прессингом и потерял мяч у штрафной. Соро тут же прострелил в центр между ног Бускетсу — и Кенеди замкнул в сетку!

Куман перед матчем хвалил Умтити: "Самюэль прибавил в физике. Я вижу, что у него все хорошо, он тренировался без проблем, и он готов к завтрашнему матчу. Приятно иметь конкуренцию".

Кажется, тренер перестарался с похвалой физической готовности защитника: в начале второго тайма Умтити проиграл забег 35-летнему Роберто Сольдадо. После часа Умтити сняли — вместо него вышел Мартин Брэйтуэйт».

Камбэк «Барселоны»

ESPN — о том, как каталонцы переломили ход встречи:

«Рональд Куман бросил в бой Серджиньо Деста, Усмана Дембеле и Мартина Брэйтуейта в надежде изменить ситуацию на поле. Антуан Гризманн помог отыграть один мяч — он дотянулся до мяча после длинного заброса Лео Месси, мяч попал в штангу, отскочил в голкипера Аарона Эсканделя и оказался в сетке.

Спустя несколько секунд Месси попал в штангу, но на второй минуте добавленного времени "Барса" смогла сравнять счет. После еще одной идеальной подачи Месси Гризманн сделал скидку на Жорди Альбу, который "кивнул" головой, направив мяч в сетку.

Игра перешла в овертайм. Там "Барса" вышла вперед усилиями Гризманна, но уже через три минуты "Гранада" ответила точным пенальти в исполнении Феде Вико. Но на 108-й минуте "Барса" наконец-то окончательно повела в счете — Френки де Йонг сыграл на добивании после того, как вратарь отразил ногой удар Месси, а затем Альба прекрасным ударом поставил точку».

Жорди Альба twitter.com/fcbarcelona

Позитив для «Барсы»

Автор ESPN Самюэль Марсден называет положительные моменты для «Барселоны» по итогам матча:

«Это было похоже на большой вечер для Кумана. Любые сомнения в единстве "Барсы" были развеяны воодушевляющим камбэком, который должен наполнить их уверенностью в себе. Они забили пять, но это могло быть десять или больше. "Барселона" нанесла 36 ударов и трижды попадала в каркас (Франскишу Тринкау, Усман Дембеле и Лео Месси).

36 — Barcelona attempted 36 shots against Granada (20 shots on target), their most in a single game in all competitions since at least 2013/14. Epic. pic.twitter.com/cDVqQ3Bhxz — OptaJose (@OptaJose) February 3, 2021

Команда отлично действовала на всех участках поля, особенно это касается Гризманна, который забил сам и поучаствовал еще в трех голах. Игрок сборной Франции взял роль лидера на себя, когда казалось, что "Барселоне" не добиться ничьей. Месси также прикоснулся к большинству голов и выдал прекрасный матч, хоть и не забил».

Победа в Кубке поможет сохранить Месси

Андрей Кузичев из «СЭ» отмечает атмосферу в «Барселоне» и важность этой победы для сохранения Лео Месси:

«Роналд Куман после финального свистка восхищался менталитетом своих подопечных, и данное качество — лучшая характеристика атмосферы в коллективе. Будь она нездоровой, ничего подобного не случилось бы, но, кажется, голландский тренер смог сделать Месси счастливым. И не только его.

Юный Педри вызывает восторг, де Йонг проводит самый результативный сезон в карьере, Гризманн, у которого в матче с "Гранадой" четыре результативных балла (2+2), хорош, как в лучшие годы в "Атлетико" и сборной. Куман доказал, что француз и Месси не просто могут играть вместе, а почти идеально дополняют друг друга. Посмотрите нарезку голов из последних матчей и оцените, как часто они выводят партнера на ударные позиции.

Теперь — после вылета из кубка "Атлетико" и "Реала" — "Барса" нацелилась на трофей. Это именно то, что нужно для сохранения Месси в клубе. Ради данной цели сине-гранатовые готовы на многое, включая идею Жоана Лапорты увеличить оклад игрока или планы пригласить на "Камп Ноу" лучшего друга аргентинца — Агуэро. Интерес "ПСЖ" и слухи об уроках французского, конечно, присутствуют, но "Барса" и Лео не могут друг без друга, а едва не состоявшийся летом развод и копание злопыхателей в грязном белье могут сделать этот союз еще более крепким».

Рональд Куман Главный тренер «Барселоны» «Я очень доволен характером, который мы показали. Это было невероятно, прекрасный футбол. Думаю, мы хорошо сделали свою работу. У нас были шансы забить пораньше, команда приложила огромные усилия. Овертайм был невероятным. Он стал отражением менталитета нашей команды. Мы не прекращали попытки забить. Мы знали, что удача не слишком улыбается нам, у нас были моменты, но мяч не шёл в ворота. Игроки попадали либо в голкипера, либо в каркас ворот. Казалось, что мы проиграем».

Противоядие для Гризманна

Goal.com отмечает важность голов, забитых Антуаном Гризманном:

«Перед игрой Куман поддержал Гризманна, но сказал, что голы станут "лучшим лекарством" для повышения уверенности нападающего "Барселоны". В Ла Лиге в этом сезоне он отличился всего трижды в 16 матчах.

В матче против "Гранады" он оформил дубль и записал на свой счет ассист. Таким образом, он был вовлечен в семь голов в последних играх на стадионе "Гранады". Он будет надеяться, что этот матч на "Лос Карменес" станет для него поворотным моментом».

Антуан Гризманн twitter.com/fcbarcelona

«Барселона» снова выглядит конкурентной

Goal.com также отмечает форму «Барселоны»:

«Сейчас у "Барселоны" восемь матчей без поражений и три победы подряд. Гонка за титул по-прежнему выглядит сложной задачей, учитывая, что "Атлетико" имеет в запасе три игры, но эта команда, по крайней мере, выглядит так, как будто она может быть конкурентоспособной, чего не было всего несколько недель назад».

Плохая новость для «Барсы»

Marca акцентирует внимание на новой травме Серджи Роберто:

«Когда все идет плохо, то может стать еще хуже. В матче против "Гранады" Серджи Роберто вновь получил травму и был вынужден покинуть поле. Он едва вернулся после предыдущего повреждения, из-за которого пропустил десять недель. И теперь он вновь может оказаться вне игры».