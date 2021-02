Невероятный камбэк и возрождение Гризманна. «Барселона» одержала победу, которая придаст ей уверенности

Sports.ru рассказывает о неудачной игре Самюэля Умтити, из-за которой каталонцы пропустили два мяча:

«Каталонцы вышли в полуфинал Кубка Испании, перестреляв "Гранаду" (5:3). Счет шокирует, но до 88-й минуты "Барса" вообще проигрывала 0:2 — из-за ошибок Самюэля Умтити.

В середине первого тайма защитник не справился с прессингом и потерял мяч у штрафной. Соро тут же прострелил в центр между ног Бускетсу — и Кенеди замкнул в сетку!

Куман перед матчем хвалил Умтити: "Самюэль прибавил в физике. Я вижу, что у него все хорошо, он тренировался без проблем, и он готов к завтрашнему матчу. Приятно иметь конкуренцию".

Кажется, тренер перестарался с похвалой физической готовности защитника: в начале второго тайма Умтити проиграл забег 35-летнему Роберто Сольдадо. После часа Умтити сняли — вместо него вышел Мартин Брэйтуэйт».

ESPN — о том, как каталонцы переломили ход встречи:

«Рональд Куман бросил в бой Серджиньо Деста, Усмана Дембеле и Мартина Брэйтуейта в надежде изменить ситуацию на поле. Антуан Гризманн помог отыграть один мяч — он дотянулся до мяча после длинного заброса Лео Месси, мяч попал в штангу, отскочил в голкипера Аарона Эсканделя и оказался в сетке.

Спустя несколько секунд Месси попал в штангу, но на второй минуте добавленного времени "Барса" смогла сравнять счет. После еще одной идеальной подачи Месси Гризманн сделал скидку на Жорди Альбу, который "кивнул" головой, направив мяч в сетку.

Игра перешла в овертайм. Там "Барса" вышла вперед усилиями Гризманна, но уже через три минуты "Гранада" ответила точным пенальти в исполнении Феде Вико. Но на 108-й минуте "Барса" наконец-то окончательно повела в счете — Френки де Йонг сыграл на добивании после того, как вратарь отразил ногой удар Месси, а затем Альба прекрасным ударом поставил точку».

Автор ESPN Самюэль Марсден называет положительные моменты для «Барселоны» по итогам матча:

«Это было похоже на большой вечер для Кумана. Любые сомнения в единстве "Барсы" были развеяны воодушевляющим камбэком, который должен наполнить их уверенностью в себе. Они забили пять, но это могло быть десять или больше. "Барселона" нанесла 36 ударов и трижды попадала в каркас (Франскишу Тринкау, Усман Дембеле и Лео Месси).

36 — Barcelona attempted 36 shots against Granada (20 shots on target), their most in a single game in all competitions since at least 2013/14. Epic. pic.twitter.com/cDVqQ3Bhxz