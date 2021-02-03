Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»

В прессе появилась копия контракта Лионеля Месси с «Барселоной», согласно которой за четыре года тот заработал более 500 млн евро. Разбираемся в последствиях утечки информации для игрока и клуба на фоне их непростых отношений и сложного финансового положения каталонцев.

Что произошло?

Ни для кого не секрет, что «Барселона» находится в плачевном финансовом положении, ведь их годовой отчет казался мрачным, но слив контракта Лионеля Месси только подлил масла в огонь.

Информация El Mundo, подробно описывающая большую часть соглашения аргентинца с каталонцами, взбесила игрока, поставила клуб в неловкое положение и заставила всех задавать одни и те же вопросы: кто слил контракт и почему? И действительно ли 550 млн евро, которые ему заплатили (половина из которых — налоги), окончательно разрушили их отношения?

Это показывает, как за последний год отношения Месси с «Барселоной» достигли столь низкой точки, что ей даже необходимо было дистанцироваться от данной истории и отбросить предположение, что за 10-страничной утечкой стоит «блауграна», что хорошо объясняло нынешнюю ситуацию в клубе, балансирующем на грани финансового кризиса.

Как реагирует Месси?

Сам Месси намерен судиться, и многие болельщики команды встали на защиту ее капитана. Хотя 550 млн евро — это огромная сумма, они могут напомнить о почти 400 млн евро, потраченных на трансферы Филиппе Коутинью, Усмана Дембеле и Антуана Гризманна, причинившие такой же ущерб.

Глядя на другие его цифры, а также трофеи, трудно утверждать, что именно Месси разрушил клуб. До его приезда «Барселона» выиграла всего один Кубок европейских чемпионов в своей. Теперь они выиграли пять.

Каталонцы 10 раз становились чемпионом Испании за 16 лет его пребывания на «Камп Ноу», а штрафной аргентинца в ворота «Атлетика» в недавнем матче был 650-м голом в составе сине-гранатовых. На плечах Месси «Барселона» пришла к статусу глобального бренда — он сделал их №1 в мире. И если это действительно будут последние месяцы для форварда на «Камп Ноу», это будет ужасный конец самой красивой истории клуба.

Что думают в «Барселоне»

Некоторые люди считали, что каталонцам нужно продать Месси, но теперь уже поздно, поскольку если Месси уйдет этим летом, он уйдет бесплатно. Возможно, им даже придется заплатить аргентинцу, потому что тот получит бонус за лояльность за полное выполнение контракта. Им остается только надеяться, что нападающий откажется от этого в качестве жеста доброй воли.

Конечно, нет никаких гарантий, что форвард уйдет. До эксклюзива El Mundo в последнее время казалось, что он выглядит более счастливым. Если 7 марта на выборах победит фаворит Жоан Лапорта, он получит друга и союзника в руководстве «блауграна». Месси может продлить срок его действия на два года и уехать в США после ЧМ-2022 в Катаре.

Но если капитан останется, ему придется серьезно сократить зарплату. Он бы так и поступил, потому что очевидно, что в 34 года ему не будут платить столько же, сколько 30-летнему. Тем не менее, возможно, это будет значительное сокращение оклада.

Какие варианты у «Барселоны» в отношении Месси?

Конечно, никто не будет платить ему столько, сколько он получил по контракту при его предыдущем продлении. Футбольная экономика с тех пор изменилась для всех клубов, да и сам Месси уже не тот, что прежде. Но ему вполне могут предложить больше в другом месте.

В таком случае было бы интересно посмотреть, согласится ли наверняка на более выгодные предложения от «Манчестер Сити» или ПСЖ, или поступит как Дель Пьеро и Буффон, согласившись на значительное сокращение зарплаты, чтобы помочь своему клубу — в 2006 те остались в «Ювентусе», когда того понизили в классе сразу на два дивизиона.

Что будет с «Барселоной»?

Окажется ли «Барселона» банкротом? Нет. У нее, конечно, непростое финансовое положение, но клуб владеют своим стадионом и тренировочной базой, и его доходы были самыми высокими в Европе по итогам прошлого сезона.

Верно то, что каталонцам придется в срочном порядке рефинансировать свой долг, и они будут вынуждены кардинально изменить свои планы на следующие четыре или пять лет — подписания не более 100 млн евро, и уж точно никакого большого контракта, что есть у Месси, и, возможно, не будет никакой перестройки «Камп Ноу» и прилегающих территорий за 800 млн евро.

Звучит мрачно, равно как и долг в 1,2 млрд евро, но это валовой долг. Если убрать задолженность перед ними, чистый долг приблизится к 820 млн евро, что по-прежнему невероятно много, но не катастрофично. Большая проблема заключается в том, что 720 млн евро из этой суммы — это краткосрочные долги, а 196 млн евро — долг перед другими клубами за игроков.

УЕФА не слишком благосклонно относится к командам, которые задолжали другим клубам большие суммы. При этом «Барселоне» нужно заплатить 266 млн евро обязательств перед различными банками и финансовыми учреждениями до 30 июня 2021 года.

Как «Барселоне» разрешить свой кризис?

Для того, чтобы справиться с этой ситуацией, им нужно провести переговоры с банками и обсудить более длительные планы погашения долгов. Одним из кредиторов является Goldman Sachs, важный долгосрочный финансовый партнер в запланированной реконструкции «Камп Ноу» на 800 млн евро.

Новые переговоры возможны, хотя это никому не поможет, потому что у клуба еще нет президента, а временный президент Карлес Тускетс имеет ограниченные полномочия, а полноценный функционер не придет до 7 марта.

По информации каталонской прессы, «блауграна» пытается получить дополнительный кредит в 100 млн евро, который планирует погасить за счет будущей продажи игроков. Это поможет выделить деньги на долги для других клубов. Так, каталонцы среди прочих по-прежнему должны «Аяксу» 48 млн евро за де Йонга и «Ливерпулю» 40 млн евро за Коутинью.

Что насчет будущих подписаний «Барселоны»?

Что касается стремления закрыть дыру в бюджете, следующим летом каталонцы будут органичены подписанием свободных агентов. К примеру, из «Манчестер Сити» переходит Эрик Гарсия. Вейналдум из «Ливерпуля» и Депай из «Лиона» также могут быть перейти бесплатно.

Но, и это большое «но», никто не перейдет, пока кто-то не уйдет. Зарплатная ведомость на сегодня составляет 74 процента доходов, что совершенно неприемлемо, особенно с учетом того, что на сами доходы сильно влияет пандемия.

Поскольку у Дембеле будет в последний год его контракта, француза придется продлить или продать. «Барселона» надеется, что ей удастся выручить деньги за Коутинью. Гризманн хочет остаться, но если «Барселона» получит хорошее предложение, она его примет, в случае согласия самого футболиста. Проблема в том, что на обесценившимся трансферном рынке трудно понять, будет ли большой интерес к этим исполнителям с их огромными заработками, которые не впечатляют в последние сезоны.

Игрок, который может вызвать наибольший интерес, — это Ансу Фати. Но 18-летний игрок сборной Испании, который сотрудничает с известным агентом Жорже Мендешем, — это именно тот нападающий, которого им важно удержать, чтобы построить вокруг него новую команду.

Какое будущее у Месси?

Что касается будущего Месси, то вряд ли конкретно эта ситуация с утечкой информации о его контракте повлияет на решение аргентинца по поводу своего будущего. Куда большее влияние на него, скорее всего, окажет фигура нового президента и его готовность убедить топ-звезду команду остаться в команде, если он действительно будет стремиться удержать форварда.

Также на решение капитана наверняка повлияет то, как коллектив завершит нынешний сезон. Посему аргументы нового президента и перспективы каталонцев будут решающими в том, каким будут шаги их лидера следующим летом. Одновременно на него будут влиять предложения ПСЖ и «Манчестер Сити», которых называют претендентами на его трансфер — как с точки зрения финансовой составляющей, так и возможности выигрывать трофеи.

Если Месси не готов рисковать участвовать в новом проекте «Барселоны», тогда как французский и английский гранд покажут ему потенциал побеждать в Лиге чемпионов здесь и сейчас на фоне больших доходов, аргентинец наверняка решится на переход. Таким образом, не утечка контракта, который и так скоро закончится, окажет наибольшее влияние на шестикратного обладателя «Золотого мяча» в его решении, где провести следующие сезоны.