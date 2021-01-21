«Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси

«Барселона» готовится к президентским выборам, которых осталось трое: Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Разбираемся, что из себя представляют кандидаты, а также как это отразится на будущем ее капитана Лионеля Месси.

1. Жоан Лапорта

Если есть какие-либо сомнения насчет того, является ли Жоан Лапорта фаворитом на этих выборах, огромное количество подписей, представленных его командой, несомненно, устранило их.

Он превзошел ожидания, недалеко от Сандро Роселя, недалеко отстав от 12 635 его подтвержденных подписей в 2010 году, и он также превосходит свои предыдущие показатели на выборах в 2003 и 2015 годах. Только на этот раз ему это удалось во время пандемии. Хосеп Луис Нуньес по-прежнему сохраняет рекорд с 26 619 подтвержденными подписями в 1989 году.

Учитывая нынешний кризис «Барселоны», связанный с убытками и результатами на поле, Лапорта для многих является идеальным кандидатом, чтобы возглавить клуб и вернуть его на былые позиции. Он лидер, который уже знает, что значит перезагрузить «блауграна» в трудные времена. Вопрос в том, сможет ли он сделать это снова.

Во время своего предыдущего президентства между 2003 и 2010 годами функционер был чрезвычайно успешен, когда дело касалось трофеев. Но это совпало с появлением Лионелем Месси, зрелостью Хави и Андреса Иньесты, а также назначением Пепа Гвардиолы, среди других факторов. Все это, не стоит забывать, при советах мудрого Йохана Кройфа.

Несмотря на то, что от тех славных лет остался только стареющий Месси, приятные воспоминания все еще присутствуют в умах тысяч фанатов каталонцев, которые жаждут снова пережить уникальный момент в истории клуба. Но повторные достижения такого масштаба никогда не бывают легкими, поэтому на этот раз все может случиться иначе.

Лапорта пытается использовать это предполагаемое преимущество, показыв гигантский баннер возле стадиона принципиального соперника «блауграна» «Реала» «Сантьяго Бернабеу» со следующим заявлением: «С нетерпением жду встречи с вами». Это было заявление и мощный способ напомнить всем в Испании о днях, когда «Барселона» превосходила «Реал».

Кроме того, кандидат также меньше проявлял свою мятежную сущность для сохранения лучших шансов на вакантный пост с тем, чтобы удовлетворить более широкий круг членов клуба, которые могли не любить его в прошлом.

С ошеломляющей поддержкой, которую он уже получил, может показаться, что он уже выполнил свою работу. Но эти признаки могут ввести в заблуждение непосредственно на выборах, что он сам хорошо знает, когда обошел Луиcа Бассата в 2003 году, несмотря на то, что конкурент подал на 4000 подписей больше, чем он сам.

Виктор Фонт

Виктор Фонт — главный конкурент для Лапорты на этих выборах, хотя это предложение также применимо, если сказать наоборот, учитывая, что первый давно объявил, что будет баллотироваться в президенты в 2018 году, задолго до всех остальных.

Первоначально он планировал принять участие в выборах 2016 года, пока они не были перенесены на 2015 год, осле чего он решил не торопиться, чтобы продолжить работу над своим проектом. Его два основных лозунга — «Да будущему», а также «Новая искра и хорошее управление» — отражают идею кандидата о полной модернизации клуба к требованиям 21 века.

Фонт планирует сделать это разными способами. Во-первых, хочет гораздо больше вовлекать членов «Барселоны» в процесс принятия решений клубом, а не просто заставлять их избирать президента каждые шесть лет (временной интервал он бы изменил на четыре).

Фактически, в 2019 году он заручился достаточной поддержкой членов, чтобы воплотить в жизнь его идею о внедрении электронного голосования, но его предложение не нашло поддержки на общем собрании клуба. Учитывая пандемию, угрожающую выборам, это уже могло бы пригодиться.

Потенциальный президент также пытается сделать небольшой шаг вперед в пользу гендерного равенства, выбрав пять женщин в свой совет директоров. Это был бы клубный рекорд.

Еще один столп «революции» Фонта — это спортивная структура, в которой правление меньше вмешивается в решения, связанные с футболом. Именно благодаря этому легендарный Хави смог бы играть главную роль в качестве генерального менеджера, которого будут поддерживать экс-футболисты, которые хорошо знают клуб — например, Хорди Кройф или Тито Бланко, среди прочих.

Если воспользоваться знаменитым термином Кройфа в годы его тренерства на «Камп Ноу», он создал «команду мечты» с весьма симпатичными и популярными именами в семье «Барселоны», но этого может быть недостаточно, чтобы преодолеть очарование Лапортой.

Тони Фрейша

Тони Фрейша — третий и последний кандидат на выборах 2021 года. На данный момент у него меньше всего поддержки, но и ему нечего терять.

Тем не менее, у него не самое лучшее начало в качестве официального кандидата. Эмили Русо, который подал 2 534 подписи, решил сняться с выборов за несколько часов до того, как окончательный подсчет был подтвержден, на пресс-конференции, где он сказал, что в последний момент заключил соглашение об объединении с командой Фрейши, но, обдумав это, все-таки решил отклонить предложение.

Вскоре после этого Фрейша отрицал, что данный договор когда-либо существовал, в то время как Русо настаивал на том, что у него есть сообщения в WhatsApp, подтверждающие это. В любом случае, это не помогло Фрейше доказать, что он заслуживает доверия.

Последний также считается кандидатом «преемственности», с идеалами, наиболее близкими к тем, что продемонстрировал Хосеп Бартомеу и Сандро Росель среди трех оставшихся кандидатов. Он не поддержал вотум недоверия и никогда не был слишком критичен в отношении клуба в последние несколько лет «Барселоны» при Бартомеу.

Он старается оставаться нейтральным и дистанцироваться от этих связей, хотя входил в советы директоров под руководством Бартомеу и Роселя. Фрейша также был частью команды Лапорты с 2003 по 2005 годы, но ушел в отставку из-за напряженных отношений в правлении, поэтому их отношения разрушились. В целом, он вовлечен в клубные процессы более 10 лет, очень хорошо его знает и расширяет свои связи в мире футбола. Это вполне может быть объяснением лозунга его кампании: «Верный "Барсе"".

Пока что он сообщил, что бывший игрок каталонцев Луис Каррерас будет его спортивным директором, а особое внимание будет уделяться развитию талантов знаменитой академии 'Ла Масия'. Он также хочет, чтобы Рональд Куман продолжал работать его менеджером и отработал до конца свой контракт с клубом. Шансы на победу у Фрейши невелики, но, учитывая, что Русо не участвует, он надеется убедить многих из 25 823 избирателей, поддержавших Бартомеу в 2015 году, помочь ему пойти той же дорогой.

Что это значит для будущего Месси?

Как мы помним, в августе, вскоре после разгромного поражения от 'Баварии' в Лиге чемпионов, Месси отправил в 'Барселону' бюрофакс, в котором изложил свое желание покинуть клуб на бесплатной основе в летний период. Аргентинец заявил, что желание 'соревноваться на высшем уровне, выигрывать титулы, конкурировать в Лиге чемпионов' было мотивирующим фактором его решения.

У капитана команды создалось впечатление, что благодаря специальному пункту в его контракте он имеет право уйти без компенсации, но каталонцы оспорил это на том основании, что тот не сообщил им о своем желании уйти до истечения срока этого пункта в июне 2020 года. В конце концов, Месси отступил, сказав, что не будет 'воевать' с клубом.

Хотя 'Барселона' приветствовала итоговое решение форварда, после тех летних событий его форма заметно ухудшилась. 34-летний футболист забил и ассистировал относительно мало — семь голов и две результативные передачи в 15 матчах Примеры. Неясно, связан ли этот спад со снижением мотивации или же ухудшением качеств с его стороны.

Хотя и Фонт, и Лапорта кажутся уверенными в том, что удержат Месси в случае победы на выборах, скорее всего, им придется убеждать нападающего в своем краткосрочном спортивном проекте, учитывая немолодой для футбола возраст, а также нынешнее затруднительное положение 'Барселоны'.

Каталонцы на семь очков отстают от лидера Примеры 'Атлетико' в Примере, у которого при этом еще два матча в запасе, а в 1/8 финала Лиги чемпионов они сразятся с находящимся в хорошей форме ПСЖ после того, как уступили первое место в своей группе 'Ювентусу' в заключительном матче.

Кроме того, в предыдущем матче клуб сенсационно проиграл финал Суперкубка Испании 'Атлетику', где у самого Месси, что симптоматично, сдали нервы, в результате чего он получил первое удаление в клубной карьере. Второй сезон кряду без трофеев вполне может окончательно убедить аргентинца покинуть 'Камп Ноу'.

Наконец, в этот раз 'Барселона' не может прибегать к юридическим лазейкам, чтобы удержать футболиста: он может уйти по завершении своего контракта 30 июня 2021 года, и у него явно не будет недостатка в предложениях. Поэтому чтобы удержать свою мегазвезду, лучшее из них должны сделать 'блауграна' и ее новый президент.