Месси вернулся. Аргентинец вновь счастлив в «Барселоне»

Недавние события в США демонстируют, что 2021 год может быть таким же сюрреалистичным, как и 2020-й. Но, похоже, что в Ла Лигу может вернуться некое подобие нормальности. Вместе с настоящим Лионелем Месси.

После тяжелого начала сезона, после самого болезненного лета в его карьере, семикратный лучший бомбардир чемпионата Испании вновь лидирует в Примере по забитым голам.

После дубля в Бильбао последовал дубль в матче с «Гранадой». «Барселона» разгромила соперника со счетом 4:0, поднялась на третье место и находится в четырех очках от лидирующего «Атлетико». У команды Диего Симеоне, правда, еще три матча в запасе, но на данный момент это не главное. Сейчас «Барса» должна радоваться тому, что Месси снова начал улыбаться.

После попытки покинуть «Барселону» в межсезонье капитан команды снова выглядит счастливым. Он определенно вновь получает удовольствие от футбола.

Конечно, по-настоящему Месси никуда не пропадал. Он оставался лучшим игроком «Барселоны» даже в их худших матчах. Но он несомненно был подавлен в первой половине сезона 2020-2021. Ему также не хватало точности, что было примечательно для игрока, который известен тем, что изящно кладет мяч в сетку, а не вколачивает его.

Месси нельзя было обвинить в недостаточном количестве усилий. Он по-прежнему забивает голы, просто не так много его ударов становились результативными. В основном ему приходилось полагаться на пенальти, чтобы отличиться. Но теперь все изменилось.

После четырех мячей в двух играх он довел счет своих голов в чемпионате до 11. Весьма неплохо как для игрока, который якобы не заинтересован в игре за эту команду.

Против «Гранады» «Барса» выглядела впечатляюще. Команда наконец-то встала на ноги под руководством Рональда Кумана. Что еще должно обнадеживать нидерландского тренера, так это то, что Антуан Гризманн провел один из своих лучших матчей в футболке каталонского клуба.

Антуан Гризманн и Лео Месси globallookpress.com

Составив атакующее трио вместе с Месси и Усманом Дембеле, француз без лишнего шума открыл счет на 12-й минуте после того, как мяч отскочил к нему после паса Серхио Бускетса. Затем Гризманн помог Месси сделать счет 2:0, а в середине второго тайма оформил дубль, и вновь хладнокровно завершил атаку «Барсы».

Если Гризманн продолжит в том же духе, «Барса» действительно сможет поверить в то, что ей удастся догнать «Атлетико» и «Реал» в таблице Ла Лиги.

Месси, как всегда, будет ключевым фактором. Его настрой будет играть решающую роль во второй половине сезона. В матче против «Гранады» он сиял после того, как забил свой второй гол — умным ударом со штрафного в нижний угол ворот.

Гол Месси со штрафного globallookpress.com

Скептики могут говорить о том, что все это не случайность. Что Месси расчехлил свои бутсы для забивания голов именно сейчас, когда он может свободно вести переговоры с другими клубами, чтобы подписать, вероятно, самый крупный контракт в истории футбола.

Возможно, он уже определился со своим будущим. Возможно, груз уже упал с его плеч. Или, может, благодаря недавним результатам и появлению в команде таких захватывающих талантов, как Педри, он считает, что «Барселона» снова движется в правильном направлении.

Как бы там ни было, Месси снова наслаждается футболом, и это хорошие новости для «Барсы». А также плохие для тех, кто хочет составить ему конкуренцию в борьбе за звание лучшего бомбардира Примеры.