ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Месси вернулся. Аргентинец вновь счастлив в «Барселоне»

    Дубль Лео Месси помог «Барсе» разгромить «Гранаду»

    Футбол Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Гранада Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси вернулся. Аргентинец вновь счастлив в «Барселоне» Футболисты «Ливерпуля»«Ливерпуль» повеселился в Бирмингеме. Но стоит ли проводить такие матчи? Месси вырвался в лидеры бомбардирской гонки ПримерыМесси и «Барселона» снова наслаждаются футболом
  • 13:41
    • Лукаку и Мартинес в старте на матч с «Ромой»
  • 12:07
    • Касаткина покинула турнир в Абу-Даби, проиграв Рыбакиной в третьем круге
  • 10:49
    • НХЛ считает Василевского главным претендентом на «Везина Трофи»
  • 08:41
    • «Даллас» победил «Орландо», «Милуоки» обыграл «Кливленд»
  • 01:11
    • ПСЖ разгромил «Брест», «Лион» спасся в матче с «Ренном»
  • 00:56
    • Гол Мактоминая вывел «МЮ» в 1/16 финала Кубка Англии
  • 00:52
    • «Реал» не справился с «Осасуной»
    Все новости спорта
    Лионель Месси
    Лионель Месси
  • $25
    • Бонус + ТВ-трансляцииИграть!
    Лионель Месси сделал дубль и возглавил гонку бомбардиров Примеры, а «Барса» разгромила «Гранаду» со счетом 4:0. Goal.com подводит итоги матча.
    Недавние события в США демонстируют, что 2021 год может быть таким же сюрреалистичным, как и 2020-й. Но, похоже, что в Ла Лигу может вернуться некое подобие нормальности. Вместе с настоящим Лионелем Месси.

    После тяжелого начала сезона, после самого болезненного лета в его карьере, семикратный лучший бомбардир чемпионата Испании вновь лидирует в Примере по забитым голам.

    После дубля в Бильбао последовал дубль в матче с «Гранадой». «Барселона» разгромила соперника со счетом 4:0, поднялась на третье место и находится в четырех очках от лидирующего «Атлетико». У команды Диего Симеоне, правда, еще три матча в запасе, но на данный момент это не главное. Сейчас «Барса» должна радоваться тому, что Месси снова начал улыбаться.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    После попытки покинуть «Барселону» в межсезонье капитан команды снова выглядит счастливым. Он определенно вновь получает удовольствие от футбола.

    Конечно, по-настоящему Месси никуда не пропадал. Он оставался лучшим игроком «Барселоны» даже в их худших матчах. Но он несомненно был подавлен в первой половине сезона 2020-2021. Ему также не хватало точности, что было примечательно для игрока, который известен тем, что изящно кладет мяч в сетку, а не вколачивает его.

  • Замена величайшему. Кто мог бы занять место Месси в «Барселоне»?
  • Вариантов не слишком много, тем более что у каталонцев финансовые проблемы
  • 24/12/2020

    • Месси нельзя было обвинить в недостаточном количестве усилий. Он по-прежнему забивает голы, просто не так много его ударов становились результативными. В основном ему приходилось полагаться на пенальти, чтобы отличиться. Но теперь все изменилось.

    После четырех мячей в двух играх он довел счет своих голов в чемпионате до 11. Весьма неплохо как для игрока, который якобы не заинтересован в игре за эту команду.

    Против «Гранады» «Барса» выглядела впечатляюще. Команда наконец-то встала на ноги под руководством Рональда Кумана. Что еще должно обнадеживать нидерландского тренера, так это то, что Антуан Гризманн провел один из своих лучших матчей в футболке каталонского клуба.

    Антуан Гризманн и Лео Месси
    globallookpress.com

    Составив атакующее трио вместе с Месси и Усманом Дембеле, француз без лишнего шума открыл счет на 12-й минуте после того, как мяч отскочил к нему после паса Серхио Бускетса. Затем Гризманн помог Месси сделать счет 2:0, а в середине второго тайма оформил дубль, и вновь хладнокровно завершил атаку «Барсы».

    Если Гризманн продолжит в том же духе, «Барса» действительно сможет поверить в то, что ей удастся догнать «Атлетико» и «Реал» в таблице Ла Лиги.

    Месси, как всегда, будет ключевым фактором. Его настрой будет играть решающую роль во второй половине сезона. В матче против «Гранады» он сиял после того, как забил свой второй гол — умным ударом со штрафного в нижний угол ворот.

    Гол Месси со штрафного
    globallookpress.com

    Скептики могут говорить о том, что все это не случайность. Что Месси расчехлил свои бутсы для забивания голов именно сейчас, когда он может свободно вести переговоры с другими клубами, чтобы подписать, вероятно, самый крупный контракт в истории футбола.

    Возможно, он уже определился со своим будущим. Возможно, груз уже упал с его плеч. Или, может, благодаря недавним результатам и появлению в команде таких захватывающих талантов, как Педри, он считает, что «Барселона» снова движется в правильном направлении.

    Как бы там ни было, Месси снова наслаждается футболом, и это хорошие новости для «Барсы». А также плохие для тех, кто хочет составить ему конкуренцию в борьбе за звание лучшего бомбардира Примеры.

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Молодежная сборная России снова не смогла выиграть ЧМ
  • Закономерная капитуляция. Канада безжалостно расправилась с российской «молодежкой»
    • 12:59 05/01/2021     Валерий Карпин
  • Лучший тренер РПЛ 2020 года. Талантливый варяг, народный кандидат и сбитый летчик
    • 02:09 04/01/2021     Серхио Рамос
  • Трансферный дайджест. 29 декабря — 4 января
    • 21:53 04/01/2021
    • Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.96
  • Экспресс дня 10 января
  • Сегодня в 22:45
    •  3.86
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аякс — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Маритиму — Спортинг
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры