Замена величайшему. Кто мог бы занять место Месси в «Барселоне»?

— одна из величайших футбольных фигур. Он автор 643 голов в составе «Барселоны», по этому показателю он уже опередил прежнего рекордсмена Пеле в списке лучших бомбардиров в составе одной команды. Также на его счету шесть «Золотых мячей» и несчитанное количество трофеев.

Однако появилась информация, что аргентинец близок к тому, чтобы покинуть «Камп Ноу» летом. Главным претендентом на него считается «Манчестер Сити», и даже сам Месси признал, что остался в «Барсе» только потому, что не хотел судиться с ближайшим к его сердцу клубом.

Интерес «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» никуда не делся, а временный президент «Барселоны» Карлес Тускетс даже заявил, что уход Месси может принести клубу финансовую выгоду. Похоже, в каталонском регионе приближается новая эра, и как только Месси уйдет, его потребуется заменить.

Но кого может привлечь «Барса», чтобы заполнить его место? Давайте посмотрим на различные варианты.

Мечта: Мохамед Салах

Мохамед Салах globallookpress.com

Мохамед Салах — один из немногих игроков на планете, который может приблизиться к уровню игры Месси. Он выступает на невероятно высоком уровне с тех пор, как три с половиной года назад вернулся в Премьер-лигу, подписав контракт с «Ливерпулем».

«Король Египта» забил более 100 голов, завоевал титулы в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, а также достиг того уровня мировой славы, которой пользуются немногие футболисты.

Салах с детства болеет за «Барселону». Он не исключил возможность перехода в состав «сине-гранатовых» или «Реала», когда недавно отвечал на вопрос испанского портала AS.

«Я думаю, что "Реал" и "Барселона" — два лучших клуба», — сказал он. — «Кто знает, что произойдет в будущем, но сейчас я сосредоточен на том, чтобы снова выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов».

Относительно своего будущего Салах добавил: «Это сложный вопрос, но прямо сейчас я могу сказать, что все в руках клуба. Конечно, я хочу побить здесь все рекорды, но мое будущее зависит от клуба».

В прошлом Салаха сравнивали с Месси. Экс-нападающий «Арсенала» Ян Райт заявил в 2017 году, что у этих футболистов схожая энергетика. В декабре 2019 года бывший наставник Райта в лондонском клубе Арсен Венгер высказал аналогичное мнение.

«Мне нравится его развитие, потому что вчера вечером он прекрасно проявил себя в роли плеймейкера», — сказал француз после победы «Ливерпуля» над «Монтерреем» на клубном чемпионате мира.

«Он создавал отличные моменты вокруг штрафной. Прошлой ночью в нем было что-то от Месси, и мне нравится, что парень, который может забить так много голов, также становится парнем, раздающим результативные передачи».

Хотя сходства могут быть, Салах — не такой игрок, как Месси. Например, бывшего игрока «Челси» часто обвиняют в «излишнем эгоизме», когда он предпочитает действовать в одиночку, а не обслуживать своих партнеров по команде, в чем нельзя обвинять Месси, главного ассистента Ла Лиги (46) и создателя моментов (298) за последние три с половиной сезона. Хотя, честно говоря, Салах занимает четвертое место в АПЛ по результативным передачам (31) и пятое по созданным моментам (216) за тот же период, так что, возможно, его обвиняют несправедливо.

Лучше стилистически для «Барселоны» подходит партнер Салаха по команде Садио Мане. Сенегальский вингер в последних сезонах был поистине смертоносным оружием «Ливерпуля», быстро забив 100 голов с тех пор, как перешел из «Саутгемптона» в 2016 году.

Сравнение Месси и Мане squawka.com

Мане действовал так же, как Месси с точки зрения дриблинга, создания моментов и того, как он зарабатывал фолы в течение последних двух сезонов. Главное различие между ними заключается в том, насколько эффективен ливерпульский игрок в отборе мяча, хотя это во многим связано со стилем игры Юргена Клоппа и молодым возрастом сенегальца.

Мане, действующий слева, мог бы открыть ряд предложений для атакующей тройки «Барсы», в том числе Гризманна, играющего через центр или правый фланг, в то время как даже тройка Мане-Фати-Дембеле была бы устрашающей с точки зрения темпа и непредсказуемости.

Однако можно только представить себе огромную плату, которую потребует «Ливерпуль» за расставание с одной из своих звезд. Чтобы собрать средства, «Барселоне», вероятно, придется продать Гризманна или Филиппе Коутиньо, если не их обоих, или проявить изобретательность, включив одного из них в сделку. Приход Салаха или Мане остается во многом несбыточной мечтой.

Реальность: Мемфис Депай

Мемфис Депай globallookpress.com

Если «Барселона» не сможет договориться с «Ливерпулем» из-за финансовых проблем, то могла бы обратить свое внимание на форварда «Лиона» Мемфиса Депая.

Игрок сборной Нидерландов преобразился с тех пор, как в 2017 году сменил «Манчестер Юнайтед» на «Лион», забив впечатляющие 62 гола и сделав 47 результативных передач всего в 154 матчах за французский клуб во всех турнирах.

По данным СМИ, Депай был готов присоединиться к «Барсе» летом, но трансфер сорвался по финансовым причинам. Однако с учетом того, что контракт 26-летнего футболиста истекает в конце июня 2021 года, «Лион» теперь должен решить, стоит ли согласиться на меньшее или потерять его бесплатно в конце сезона.

Во Франции полагают, что «Лион» настолько заинтересован в том, чтобы получить хоть какие-то деньги за Депая, что готов в январе рассмотреть предложения всего на 4,5 миллиона фунтов стерлингов.

Экс-игрок ПСВ в этом сезоне снова в отличной форме: на данный момент он забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах Лиги 1, что помогает «Лиону» оставаться в самой гуще чемпионской гонки вместе с «Пари Сен-Жермен» и «Лиллем». Его уход серьезно подорвет заявку «Лиона» на первое чемпионство с 2008 года, но, опять же, многое будет зависеть от финансовой составляющей.

Если Депай перейдет в «Барселону», то не обязательно станет прямой заменой Месси. В конце концов, нидерландец перешел на позицию центрального нападающего уже в «Лионе», обладая умением занимать пространство между линиями и согласовывать игру, наряду со значительной способностью завершать атаки. Но его прибытие даст Гризманну возможность стать звездой.

На данный момент Гризманн забил всего 20 голов в 66 матчах и не достиг ожидаемых высот. Однако в этом может быть не только его вина. Француз был либо в тени Месси, преимущественно игравшего через Луиса Суареса, либо же выступал в паре с Мартином Брейтуэйтом, который пока не дотягивает до уровня «Барселоны».

В мадридском «Атлетико» Гризманн был главной атакующей фигурой. Скорость Депая и его позиционная грамотность открыли бы гораздо больше пространства, в котором француз мог бы действовать, позволяя себе с большей легкостью находить голевые позиции и, таким образом, быть ведущим нападающим «Барсы».

Запасной вариант: Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Еще один вариант рассчитанный на Гризманна. Лаутаро Мартинес, как и Депай, блестяще впишется в состав «сине-гранатовых» в качестве центрального нападающего.

Несмотря на некоторую непоследовательность у чужих ворот (форвард «Интера» забивал в каждом из трех первых матчей Серии А, прежде чем устроил себе засуху из пяти игр подряд), игрок сборной Аргентины обладает многими из тех же качеств, что и Депай.

Например, Мартинес так же искусен в расположении между линиями, стремясь связать полузащиту с атакой и создать пространство для своего партнера Ромелу Лукаку. Если посмотреть на выступления в лиге с начала сезона 2018/19, эти двое схожи по результативности: Мартинес в среднем забивал 0,54 гола, наносил 1,3 удара в створ и отдавал 0,33 ассиста за 90 минут в Серии А. Показатели Депая составляют: 0,64, 1,29 и 0,32 соответственно.

Нет никаких сомнений в том, что оба были бы отличными партнерами для Гризманна, но разница между ними заключается в способности Мартинеса вести прессинг у чужих ворот. В то время как оба играют за команды, борющиеся за титулы в своих лигах, именно Мартинес лидирует по количеству отборов за 90 минут (0,43 против 0,24), перехватов за 90 минут (0,98 против 0) и владений, выигранных у чужих ворот (1,09 против 0,64). Его приобретение могло бы вернуть «Барселоне» подвижный и безжалостный стиль игры на обоих половинах поля.

Но, поскольку Депай выставлен на продажу за небольшую сумму, а «Интер», вероятно, не будет делать скидку на Мартинеса, трудно представить, что «Барса» выберет второй вариант.

Рекомендация Squawka: Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес globallookpress.com

«Барселона» изменилась с тех пор, как Суарес потерял подвижность. Теперь, когда уругваец переехал в Мадрид, возможно, пришло время пригласить одного из его соотечественников, чтобы заполнить пустоту?

По информации издания Sport, «сине-гранатовые» следят за нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом.

Хотя Нуньес забил всего один гол в Примейре в этом сезоне, он отметился четырьмя результативными передачами, а также был в отличной форме в еврокубках, забив пять голов при одном ассисте в пяти матчах Лиги Европы.

Нуньес имеет опыт выступления в Испании: в составе «Альмерии» в Сегунде он забил 16 голов в 30 матчах. Также он забил два гола в четырех матчах за сборную Уругвая. Своей игрой он побудил «Бенфику» заплатить за него почти 22 миллиона фунтов.

И пусть Нуньес не такой опасный у чужих ворот, как Депай, он зарекомендовал себя хорошим созидателем для окружающих, заняв четвертое место по количеству больших шансов за 90 минут (0,7) в высшем дивизионе Португалии. В то же время у него есть скорость и позиционная осведомленность, чтобы вести контратаки.

Показатели Нуньеса squawka.com

Нуньес также выигрывал владение около чужих ворот в среднем 1,51 раза за 90 минут в этом сезоне, что является восьмым результатом среди всех игроков Примейры. Конечно, уругваец — сырой талант. Ему есть над чем работать, но он мог бы перейти в «Барселону» с огромным потенциалом для роста.

ESPN сообщил, что «Барселона» следит за Нуньесом с тех пор, как он был 13-летним мальчишкой в «Пеньяроле», и что ее интерес не остыл даже после того, как он перешел в «Бенфику».

Учитывая, что он перебрался в Португалию всего несколько месяцев назад за 22 миллиона фунтов, Нуньес, вероятно, будет стоить дорого, но не настолько, как мог бы стоить Мартинес. 0