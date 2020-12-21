Трансферный дайджест. 15-21 декабря

Александр Кокорин

«Спартак», нападающий, 29 лет

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, улетевший отдыхать и набирать физическую форму на Мальдивы, внезапно оказался одним из главных хедлайнеров недели на трансферном рынке, по крайней мере в России.

Так, появилась информация, что услугами россиянина интересуется итальянская «Фиорентина», у которой, по данным Sport24, «красно-белые» запросили 15 миллионов евро.

Позднее этот же ресурс распространил информацию о том, что форварда в свой состав хочет вернуть «Сочи», хотя генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко опроверг эту информацию.

Дмитрий Рубашко Генеральный директор «Сочи» Не понимаю, откуда появляется эта информация. Кокорин находится на контракте в «Спартаке». Сколько можно придумывать и раскачивать эту тему?

Пожалуй, мы согласимся с функционером в том плане, что трансферная тема Кокорина искусственно раскручивается, поэтому вряд ли он куда-то уйдет зимой.

Наш прогноз: «Спартак».

Пауло Дибала

«Ювентус», нападающий, 27 лет

Пауло Дибала globallookpress.com

В середине прошлой недели ESPN сообщил о том, что «Ювентус» готов включить Пауло Дибалу в сделку по трансферу хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Не секрет, что туринцы заинтересованы в том, чтобы французский футболист вернулся в Италию, но разве такой ценой?

Честно говоря, мы сразу не поверили в то, что Дибала станет участником такого обмена, а уж затем президент «Юве» Андреа Аньелли и вовсе расставил все на свои места.

Андреа Аньелли Президент «Ювентуса» Его любовь к «Юве» взаимна. Вчера, сегодня и завтра мы видим в нем капитана команды. Он уже сейчас часто получает повязку. Мы уже предложили Пауло контракт, который позволит ему стать одним из 20 самых высокооплачиваемых игроков в Европе. Это прекрасный фундамент. Он знает об этом предложении, и мы спокойно ждем ответа. Также мы хотим получить его и на поле. Цель Пауло — стать одним из пяти лучших игроков мира, и мы хотим поддержать его в этом. Он пока еще не входит в их число и понимает это.

Сам аргентинец тоже признался в любви к туринской команде.

Пауло Дибала Нападающий «Ювентуса» Я люблю «Юве». Я всегда говорил, что хочу остаться в «Ювентусе». У меня хорошие отношения с фанатами, и все эти слухи были для того, чтобы настроить людей против меня. Я очень предан этому клубу, все это знают.

После таких слов трудно поверить в то, что Дибала подведет фанатов и примет предложение другого клуба.

Наш прогноз: «Ювентус».

Филиппе Коутиньо

«Барселона», полузащитник, 28 лет

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

А вот «Барселона», похоже, окончательно решилась на продажу полузащитника Филиппе Коутиньо из-за его неспособности прогрессировать. Об этом пишет Diario ARA.

Каталонский клуб может отпустить футболиста зимой, учитывая стремительное развитие 18-летнего хавбека Педри, который завоевал доверие главного тренера команды Рональда Кумана.

В «Барселоне» Коутиньо зарабатывает 23 миллиона евро в год, что слишком много для игрока, который отнюдь не является лидером команды.

Сейчас клуб стремится максимально урезать неэффективные расходы, поэтому прекращение сотрудничества с Коутиньо вписывается в политику «Барсы».

Проблема в том, что найти покупателя для бразильца довольно сложно, учитывая его аппетиты. Однако «Барселона» должна быть готова снизить трансферную стоимость, чтобы сэкономить на зарплатной ведомости.

Наш прогноз: уйдет из «Барселоны».

Аркадиуш Милик

«Наполи», нападающий, 26 лет

Аркадиуш Милик globallookpress.com

Нападающий Аркадиуш Милик тоже давно хочет уйти из «Наполи», но клуб все никак не может согласовать условия его трансфера.

Претендентов на поляка хоть отбавляй: «Ювентус», «Милан», «Тоттенхэм», «Атлетико». Всем им может пригодиться форвард таранного типа.

Для того же «Милана» Милик может стать временной альтернативой Златану Ибрагимовичу, получившему травму.

Что касается «Ювентуса», то, как пишет Tuttosport, он рассматривает кандидатуру не только Милика, но и Мемфиса Депая, хотя последний, как известно, склоняется к переходу в «Барселону».

Неаполитанцы оценивают Милика в 18 миллионов евро, но «старая синьора» может сторговаться, учитывая тот факт, что уже летом поляк станет свободным агентом.

Наш прогноз: «Ювентус».

Дайо Упамекано

«РБ Лейпциг», защитник, 22 года

Дайо Упамекано globallookpress.com

Давненько не было новостей про защитника «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано, но вот журналисты The Athletic назвали клуб, в который он, скорее всего, перейдет.

Фаворитом в борьбе за француза является мюнхенская «Бавария», подыскивающая замену для Жерома Боатенга и Давида Алабы.

По информации издания, чемпионы Германии могут перехватить 22-летнего игрока у «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Переход в «Баварию» действительно может стать хорошим шагом для защитника, которому не придется адаптироваться к условиям новой лиги.

Напомним, что в соглашении футболиста с «Лейпцигом» прописаны отступные в размере 42 миллионов евро.

Наш прогноз: «Бавария».

Озан Кабак

«Шальке», защитник, 20 лет

Озан Кабак globallookpress.com

Защитник «Шальке» Озан Кабак может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает The Telegraph.

По данным издания, 20-летнего футболиста хочет приобрести «Ливерпуль», которому срочно нужно искать замену для Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.

В гельзенкирхенском клубе полагают, что англичане направят предложение по Кабаку в январе.

Побороться за Кабака мерсисайдцам придется с «Миланом», но шансы у итальянцев не слишком высоки, тем более что «Ливерпуль» может предложить немцам Дивока Ориги.

Наш прогноз: «Ливерпуль».

Ив Биссума

«Брайтон», полузащитник, 24 года

Ив Биссума globallookpress.com

Также «Ливерпуль» претендует на полузащитника «Брайтона» Ива Биссума, информирует ESPN.

Главный тренер «красных» Юрген Клопп видит в 24-летнем футболисте замену для полузащитника Жоржиньо Вейналдума.

Основным конкурентом «Ливерпуля» считается мадридский «Реал». Зинедин Зидан впечатлен игрой малийца и считает, что он может стать более дешевой альтернативой Полю Погба и Эдуардо Камавинга.

Также среди претендентов на Биссума значатся «Монако», «Манчестер Юнайтед» и еще две команды из Испании.

Интересно, что контракт малийца с «чайками» рассчитан до лета 2021 года. При этом английский клуб хочет получить за игрока 35-40 миллионов евро.

Биссума заслужил на то, чтобы попробовать силы в более сильном чемпионате, но пока нет конкретного предложений, судить о том, где он окажется, довольно сложно.

Наш прогноз: «Брайтон». 0