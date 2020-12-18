Лига для внутреннего употребления. Итоги первой части сезона РПЛ

Первая часть чемпионата России 2020/21 позади. После завершения 19-го тура все 16 команд РПЛ уходят на зимний перерыв. Чемпионат возобновится 28 февраля. Самое время подвести краткие итоги.

В таблице без сюрпризов (почти)

Если взглянуть на таблицу РПЛ по итогам первой части сезона, она ничем не удивит — в ней все так же, как и в последние годы.

Есть группа лидеров, которая каждый год бьется за чемпионский титул: еще недавно в таблице было «троецарствие», ЦСКА выиграл первый круг турнира, но конкуренты дрогнули, и в лидеры привычно вырвался «Зенит».

Как показывает практика, питерцам вполне по силам удержать минимальное преимущество.

Также почти не вызывает вопросов группа команд, ведущих борьбу за еврокубки — все те же крепкие коллективы, которым редко хватает пока силенок замахнуться на большее, чем путевка в Лигу Европы: «Ростов», «Динамо», «Краснодар», «Рубин».

Удивляет лишь вскарабкавшийся на пятую строчку «Сочи», заменивший так же неожиданно рухнувший в нижнюю часть таблицы «Локомотив».

«Сочи» — «Спартак» Архив LiveSport.Ru

Но тут надо учитывать тренерские таланты Владимира Федотова и гуманитарный десант игроков «Зенита». К тому же в группе лидеров всегда был затесавшийся дерзкий новичок, не выдерживавший, в итоге, темпа.

Раньше им был «Ростов», но дончане постепенно получают постоянную прописку среди еврокубковых бойцов.

На дне таблицы тоже без особых сюрпризов, разве что прогресс «Химок», оттолкнувшихся от дна и рванувших вверх с приходом Черевченко, стоит того, чтобы отметить его.

Но нельзя не упомянуть, что в этом ему способствовало усиление в виде Глушакова, Мирзова и Идову, которым не мог похвастаться Дмитрий Гунько.

В остальном же, «Ротор», «Уфа» и «Тамбов» в нижней четверке не удивляют.

Провал в еврокубках и как он повлиял на положение в РПЛ

Да, провальное выступление российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы нельзя напрямую отнести к итогам РПЛ, но косвенно на итоги первой части чемпионата России еврокубковая кампания повлияла, и не только.

Во-первых, позор российских клубов в Европе в очередной раз наглядно указал на уровень отечественного чемпионата и его продолжающуюся деградацию.

Лидер РПЛ «Зенит» в Лиге чемпионов выглядит мальчиком для битья, ЦСКА продолжает падения — ранее армейцы занимали последние места в группе Лиги чемпионов, теперь это последнее место в квартете Лиге Европы.

«Локомотив»сделал ставку на «достойное сопротивление» грандам, в итоге провалившись именно в матч с главным соперником за место.

Лишь «Краснодар» сумел приятно удивить, но если вспомнить их регулярные провалы в концовках матчах и разбазаренные преимущества, воодушевления от результата станет заметно меньше.

«Зенит» — «Спартак» Архив LiveSport.Ru

К тому же интересно понаблюдать, как выступление в еврокубках сказалось на игре клубов в РПЛ.

«Зенит» после неудачи в Лиге чемпионов, сцепив зубы рванул за очередным чемпионским титулом, перепахав попавшихся на пути столичных соперников.

ЦСКА, завалив Лигу Европы, по инерции начал сыпаться и в РПЛ, лишь к последнему матчу в Ростове придя в себя.

«Локомотив» сделал ставку на еврокубки, а на РПЛ сил у «железнодорожников» уже не осталось: пять поражений в восьми матчах — поезд пошел под откос.

Лишь у «Краснодара», у которого очень вовремя вернулись в строй травмированные игроки, дела пошли на лад — и за Лигу Европы зацепиться удалось, и в РПЛ выдать победную серию.

Скандалы и судейство

Ни один сезон чемпионата России не обходится без своей доли скандалов, не стал исключением и этот. Часть из них была связана с судейством, часть имела другие, порой совершенно нелепые причины.

Первый громкий скандал разразился уже в первом туре, когда «Спартак» упустил домашнюю победу над «Сочи» из-за двух довольно сомнительных пенальти, один из которых был назначен на последних минутах.

Дальше было только хуже — судейские ошибки множились, владелец «Спартака» Леонид Федун вновь затянул привычную по прошлому сезону песню про заговор против красно-белых, арбитров начали таскать на проверки на детекторе лжи.

Клубы даже начали угрожать сняться с чемпионата России из-за предвзятого судейства , а арбитр Еськов завершил карьеру.

Тем не менее, лучше не стало — буквально в 18-м туре, в матче «за шесть очков» между аутсайдерами «Уфой» и «Ротором» судья Казарцев допустил результативную ошибку, назначив пенальти, причем после просмотра VAR, показав, что российское судейство не исправят даже видеоповторы.

ЦСКА — «Урал» Архив LiveSport.Ru

Впрочем, в 18-м туре все затмил скандал в Сочи, когда главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обвинял тренерский штаб соперников в расизме, игроков соперника — в нападении на его помощника, а судей — в коррупции.

Впрочем, это же «Спартак» — по ходу первой части сезона там хватало скандальных решений, вроде регулярно меняющихся генеральных директоров: Томаса Цорна сменил Шамиль Газизов, который не успел нагреть кресло, как его сменил Евгений Мележиков/Дмитрий Попов. Кто дальше? Это же «Спартак», предсказать невозможно.

«Зенит» не мог угнаться за красно-белыми при всем желании, но зашел с другой стороны, воспользовавшись деградацией российской спортивной прессы, на все лады со звериной серьезностью бросавшейся обсуждать то шуточное видое из раздевалки питерцев, то слитое личное видео Артема Дзюбы, устроив судилище над футболистом, который являлся в этой ситуации жертвой преступления.

Вишенкой на торте в этой ситуации стали казарменные шутки гендиректора «Зенита», за которые клубы пришлось раскошелиться деньгами налогоплательщиков.

Возможные зимние отставки

Одним из главным итогов первой половины сезона стали зашатавшиеся кресла под целым рядом тренеров топ-клубов РПЛ, начиная с наставника лидирующего «Зенита» Сергея Семака.

Несмотря на то, что питерцы идут по направлению к третьему подряд титулу, позор в Лиге чемпионов не мог пройти для наставника «Зенита» без последствий.

Да и в РПЛ сине-бело-голубые выдали неудачный отрезок в конце октября — ноябре. Добавьте к этому слухи о конфликте Семака и Артема Дзюбы, и получится, что наставнику «Зенита» есть о чем беспокоиться.

ЦСКА, провалившийся в Лиге Европы и сыпавшийся в РПЛ мог, по слухам, расстаться с Виктором Гончаренко уже в случае неудачи в 19-м туре.

Но ЦСКА перед зимней паузой уверенно обыграл «Ростов» и дал тренеру армейцев небольшую передышку. Хватит ли этого, чтобы успокоить Евгения Гинера?

Доменико Тедеско Архив LiveSport.Ru

«Спартак» уже точно расстанется с нежелающим продлевать контракт Доменико Тедеско в межсезонье, но сейчас Леониду Федуну придется решить, а не стоит ли попрощаться с немцем уже зимой, чтобы новый наставник мог как следует подготовиться к новому сезону?

Но это значит — поставить крест на текущем сезоне и все еще существующих надеждах на чемпионство.

И наконец «Локомотив», где зимой может состояться настоящая кадровая чистка, по итогам которой клуб расстанется не только с проваливающим сезон Марко Николичем, но и пригласившим тренера гендиректором Василием Кикнадзе, а то и с председателем совета директоров клуба Анатолием Мещеряковым. 0