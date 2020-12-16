Без шансов для «Спартака». «Зенит» деклассировал красно-белых в главном матче зимы

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» (3:1) в домашнем матче 19-го тура РПЛ. Первый гол в составе сине-бело-голубых забил нападающий Сердар Азмун на 8-й минуте. На 73-й минуте защитник хозяев Ярослав Ракицкий отправил второй мяч в ворота соперников. Форвард петербуржцев Артем Дзюба установил окончательный счет в компенсированное время. Защитник «Зенита» Деян Ловрен отметился автоголом в середине первого тайма. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 41 очко и завершил осеннюю часть сезона единоличным лидером чемпионата России. «Спартак» в настоящий момент располагается на 2-й строчке с 35 очками.

Азмун вместо Дриусси

Автор Sport24 Владимир Колос рассказывает о контексте вокруг матча в Санкт-Петербурге и оценивает стартовые составы команд.

«Последний топ-матч РПЛ в 2020 году выглядел огненно изначально. Противостояние "Зенита" и "Спартак" — и без того топовая вывеска. Но к 16 декабря накопилось и несколько дополнительных интриг.

Во-первых, турнирное положение команд. Перед матчем "Зенит" оторвался от красно-белых на три очка. Но в случае победы москвичи могли не только догнать соперника, но и обойти его по дополнительным показателям, гарантировав себе перед зимними каникулами первое место.

Во-вторых, после скандала в матче с "Сочи" главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско был на грани дисквалификации. И лишь накануне игры стало известно, что заседание, на котором немец может получить наказание, перенесено.

И в-третьих, "Спартак" не выигрывал в Петербурге с мая 2012 года. Матч проходил с минимальным количеством зрителей. Но фанатский вираж это не остановило. И они устроили большой перфоманс.

Теперь о составах. Сергей Семак выставил практически тех же, кто был на игре с "Динамо". Единственное изменение — Азмун вместо Дриусси. У красно-белых на поле вышли все те же, кто и три дня назад в Сочи».

Драка болельщиков на «пустом» стадионе

Ответственный редактор отдела интернет «Спорт-Экспресса» Артем Агапов удивляется безалаберности организаторов матча, наплевавших на противокоронавирусные ограничения.

«Доступ зрителей на стадион из-за ковид-предписаний был ограничен. На игре ждали только владельцев абонементов вип-категорий — в ложи и так называемый бизнес-клуб. "Спартак" сообщил: "Зенит" официально отказал в гостевой квоте.

Болельщики красно-белых все равно появились на трибунах "Газпром Арены". Их соседство с поклонниками сине-бело-голубых по ходу первого тайма привело к обмену неприличными кричалками и потасовке, а также перемещению фанатов хозяев к этому сектору с других мест.

К зоне конфликта был введен ОМОН, стюарды организовали дополнительное оцепление. Фанатов москвичей вывели, часть пересадили на верхний ярус. РПЛ теперь ждет разъяснений от организаторов».

11-й гол Азмуна

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак фиксирует откровенное преимущество «Зенита» на старте матча в Петербурге.

«С первых минут стало ясно, что Семак лучше подготовился к сопернику, чем его визави. Конечно, у него и ресурсов побольше, но тем не менее. "Зенит" сразу задушил спартаковцев прессингом. По каждому из троих защитников при розыгрыше мяча от ворот действовали по одному оппоненту.

Беда красно-белых еще и в том, что в этом компоненте они чрезвычайно предсказуемы. Почти всегда мяч отправляется Павлу Маслову, а он старается довести его до Виктора Мозеса или выносит вперед. Этой предсказуемостью и пользовались питерцы.

А вот остроту они создавали из зоны крайнего защитника Айртона, куда к Малкому поднимался Магомед Оздоев. Дважды в течение пары-тройки минут в дебюте встречи они провели зеркально похожие атаки. Обе начинались на краю, а завершались передачами на линию штрафной, где в абсолютном одиночестве находился Азмун.

Календарь и таблица РПЛ

Точнее, в первом случае рядом с ним был только Вендел. Он и пробил в крестовину после того, как иранец не попал по мячу. А во втором уже сам Сердар приложился по воротам. Удар получился не идеальным, но Александр Максименко неудачно сложился и накрыть мяч не мог».

Ловрен сделал подарок «Спартаку»

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев перечисляет многочисленные проблемы «Спартака» в обороне и сетует на игру капитана «Зенита», сравнявшего счет в матча.

«Выход гостей из обороны низом — это выстрел себе в ногу. "Спартак" не первый матч играет с четкой установкой разыгрывать от ворот коротко. Соперники давно изучили варианты розыгрышей красно-белых. В матче против "Сочи" красно-белые допустили много потерь на своей половине поля, вот и "Зенит" сработал по такому же плану, активно создавая моменты у ворота Александра Максименко за счет ошибок под прессингом. Мяч легко загоняли в Павла Маслова, который длинной передачей отдавал его сопернику.

Удивительно, но факт. На перерыв команды ушли при счете 1:1 из-за автогола Деяна Ловрена. Поразительно, что к этому моменту у "Спартака" не было ни одного толкового подхода к воротам Андрея Лунева и даже ни одного удара. В этот момент фанаты "Зенита" поняли болельщиков "Ливерпуля", которым Деян Ловрен точно такими же эпизодами доставлял чудовищную боль.

При этом причиной этого гола я бы назвал недостаток сыгранности Лунева с Ловреном. Андрей в перерыве в интервью так и сказал: "Не ожидал передачи". Понятно, что мяч отскочил слишком сильно от груди Ловрена. Но если бы Лунев не пошел вниз перед этим, то смог бы поймать его».

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Мы сегодня заслужили поражение. Понсе и Ларссон не смогли противостоять защитникам «Зенита». Они играли лучше. Соотношение ударов 4-24? В таких вещах главное качество, а не количество. Нам не хватило большого нападающего — Соболева. Пытались использовать Кутепова, но мяч был как игрушка йо-йо

Дубль Азмуна так и не созрел

Автор «Коммерсанта» Алексей Доспехов считает, что «Зенит» мог к перерыву выигрывать с более крупным счетом.

«Центральный защитник "Зенита", игрок, выступавший в решающих матчах Лиги чемпионов, мирового первенства, с колоссальным опытом. Ловрен скидывал мяч грудью вратарю Андрею Луневу — простейшая для такого матерого футболиста задача. Но вместо скидки вдруг получился "парашютик" над руками опешившего Лунева. На лицо хорватского защитника после этого было страшно смотреть. Жуткую ошибку он переваривал через жуткую боль…

Такие ЧП, бывает, многое в игре меняют. Но это был не тот случай. До конца тайма "Спартак", то включавший прессинг, то выключавший, искавший варианты, все равно выглядел скверно, скучно, беззубо. А у "Зенита" на спартаковской половине по-прежнему все время что-то созревало. И Азмуна гости по-прежнему контролировали так себе.

Не созревал только новый гол, хотя в концовке первого тайма Сердара Азмуна отделили от него даже не сантиметры, а миллиметры. Он выбросился на дальний заброс, идеально зацепившись за линию офсайда, а очутившись неподалеку от ворот, практически идеально пальнул. Мяч угодил в стойку, а от нее, вместо того что срикошетить в ворота, срикошетил вдоль ленточки».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Я думаю, важно каждый матч играть на победу. Со «Спартаком» это получилось и с точки зрения качества, и с точки зрения результата. Закончили год на хорошей ноте. Мы хорошо прессинговали и разобрались по игрокам. Тактическая схема хорошо подошла, создали достаточно моментов и выглядели лучше. У Барриоса был отрезок, когда ему было тяжело, но не только с ним такое произошло. Каждый игрок переживал непростой этап по ходу сезона. Сейчас Вильмар набрал хорошую форму. Он прекрасно действует в переходных фазах, отбирает мячи. Его роль в защите большая. Эпизод с автоголом Ловрена еще разберем. Лунев и Ловрен не разобрались, но команда правильно отреагировала и продолжила играть в тот футбол, который мы задумали, до самого конца.

11-0 по ударам

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов фиксирует неутешительную для красно-белых статистику первого тайма.

«Статистика ударов в первом тайме — 11-0 (в створ — 1-0) в пользу "Зенита"! При подготовке к игре Семак переиграл тактически Доменико Тедеско. Хозяева за счёт схемы 4-4-2 с ромбом в средней линии имели численное преимущество в центре поля, эффективно прессинговали, а быстрый Малком с позиции под нападающими успешно нырял в зону отсутствующего у "Спартака" классического опорного полузащитника.

Кроме того, сине-бело-голубые очень хорошо насыщали штрафную красно-белых, поэтому регулярно создавали опасные моменты. Тем удивительнее, что при полностью выигранном хозяевами по качеству футбола первом тайме соперники уходили на перерыве при ничьей 1:1. Петербуржцев подводила реализация, в частности, Вендел и Азмун попадали в стойку ворот».

Малком Нападающий «Зенита» Мы знали, что это важная и ключевая игра для нас. Наверное, тяжело было выбрать лучшего игрока, потому что у нас все бегали и пахали. Очень рад, что выиграл премию лучшего игрока матча, а команда набрала 3 очка. Нам надо отдохнуть и вернуться полными сил, чтобы играть в тот футбол, который мы планировали с начала сезона. Посвящаю победу нашему тренеру Сергею Семаку и нашим болельщикам. Тренер хорошо подготовил команду, мы довольны, что он здесь, сейчас нам нужно думать о будущем. Мы всегда выходим на игру и стараемся победить, неважно, в чемпионате это, в Лиге чемпионов или в Кубке страны. Мы стараемся всегда играть по максимуму, хорошо, что победили. Нужно отдохнуть и вернуться полными сил

Кутепов — 0, Ракицкий — 1

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой отмечает очередной ваыход защитника «Спартака» в линию атаки, который не принес результата.

«В то же время "Зенит" должен был ещё в первом тайме снять все вопросы о победителе матча, но питерцы позволяли сопернику оставаться в игре. Расточительность в атаке вполне могла обернуться катастрофой для хозяев, но "Спартак" так и не включился.

В целом, во втором тайме характер игры так и не изменился. Тедеско не сумел придумать, за счёт чего изменить происходящее на поле. Дежурная замена с выходом Кутепова в нападение себя не оправдала. У защитника был один полумомент, но его удар головой из сложной позиции получился неточным.

Зато сумел отличиться Ярослав Ракицкий. На 73-й минуте после углового Ракицкий подкараулил отскок и пробил в касание от линии штрафной. Безусловно, можно задавать вопросы Максименко, который вновь действовал не самым лучшим образом, но ещё больше вопросов — к защитникам. Ракицкому бить не мешал никто».

Ярослав Ракицкий Защитник «Зенита» Обыграть «Спартак» еще и забить! Да, сегодня была приятная атмосфера, хоть и мало болельщиков. Спасибо тем, кто сегодня был — они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. «Спартака» сегодня не было. Пропущенный гол не выбил из колеи. Посмотрите, «Спартак» играл: мы забили все четыре гола! Мы контролировали игру, и всё было нормально, просто нужно было дождаться момента, когда забить гол. И всё. Когда мы вышли из автобуса, мне сказали: «Ты забьешь!» И пацаны тоже сказали, что забью, но я, когда вышел на поле, об этом забыл. Забыл, а потом забил.

Тедеско капитулировал задолго до конца матча

Автор «Боомбардир.ру» Валера Полевиков критикует наставника «Спартака» за решение выпустить Кутепова в атаку.

«На 68 минуте Кутепов третий раз в сезоне выходит в нападение. При счете 1:1, когда до конца матча еще 25 минут. Главный тренер выпускает центрального защитника в атаку. И открыто этим говорит: у нас нет позиционного нападения. В атаке мы рассчитываем только на забросы и стандарты.

Да, Соболева и Кокорина нет. Но есть ведь профильные нападающие. Молодые пацаны из второй команды хотя бы учились играть в атаке всю жизнь. Ладно, даже если не они, можно же было что-то придумать? Наиграть на тренировках за неделю. Или выпускать столба без навыка игры в атаке на 25 минут — это и есть то, что наигрывалось на тренировках?

Дальше. Гол и опасный момент (штанга Вендела) пришли из зоны подбора "Спартака", где должна располагаться вторая линия обороны (полузащитники). Но там было пусто. Оставлять голой зону подбора — кажется, даже в ФНЛ такого не допускают. При этом во втором тайме это не исправили — Ракицкий забил как раз с подбора.

В начале сезона "Спартак" действительно выглядел достойно. Особенно по сравнению с предыдущим: наладился выход из обороны, стали лучше прессинговать и атаковать позиционно. Но в определенный момент (где-то в матче с "Ростовом") что-то надломилось. И качество игры, и результаты ощутимо упали. За последние шесть игр "Спартак" обыграл только тех, кто был в зоне вылета».

Артем Дзюба Нападающий «Зенита» По игре — будем откровенны — без шансов для «Спартака». Можно сказать, в одну калитку. Деян даже чуть-чуть шоумена дал. Мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить — очень много моментов. Так или иначе, мы безумно счастливы, что додавили на характере, на морально-волевых дожали и вырвали заслуженную, закономерную победу. Мне кажется, что мы были лучше готовы физически — прессинговали их на протяжении всего матча, они не могли выйти со своей половины поля. За исключением пары индивидуальных действий Мозеса они пытались играть длинными передачами, а у их нападающих не было шансов против наших защитников, а Ракицкий был королем воздуха. На всех участках поля переиграли, почти все единоборства выиграли, качественный матч все провели. Когда у нас все в обойме, у соперников шансов мало.

«Спартак» сжег эмоции в Сочи

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов фиксирует уверенное лидерство «Зенита» как в матче со «Спартаком», так и в чемпионате.

«После перерыва "Спартак" стал действовать смелее, хотя этого все равно не хватило для того, чтобы выйти вперед. Из красно-белых как будто вытянули душу. Может быть, это связано с усталостью, хотя в любом случае эта перемена стала резкой. Проваливаться стала опорная зона — оттуда забил "Сочи", оттуда же два мяча забил "Зенит".

Хозяева долго не могли повести, но их гол казался делом времени. "Спартак" атаковал беззубо и много позволял "Зениту". В итоге сине-бело-голубым принес победу стандарт — Ракицкий подкараулил вынос у линии штрафной.

Ближе к концу красно-белые окончательно выдохлись и пропустили третий мяч. Причем от Дзюбы. Артем весь матч играл старательно и все-таки добился своего. А праздновал гол, как обычно со "Спартаком", натянув майку на лицо.

В итоге 3:1 — "Зенит" уходит на зимний перерыв уверенным лидером. "Спартак" сжег эмоции в Сочи и, похоже, не восстановился психологически. И сгорел сам».

«Спартак» сдулся и выпал из чемпионской гонки

Автор «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов нещадно критикует «Спартак» за плохую игру и спешит поздравить «Зенит» с неминуемым чемпионством.

«Но в целом гости проиграли точно не из-за стража ворот. Они в принципе выглядели середняком, не больше. Даже предыдущий соперник "Зенита" — "Динамо", проигравшее на "Газпром Арене" с тем же счетом 1:3, доставило куда больше хлопот команде Сергея Семака. "Спартак" был беспомощен. По ударам перевес хозяев был ужасающим — 27:5.

Это в точности говорит о происходившем на поле. Удивляет даже, насколько в "Спартаке" неадекватно расценивают свои собственные возможности. К чему было столько понтов и эмоций, что им якобы кто-то мешает доказывать свое право на лидерство в РПЛ. В среду в Санкт-Петербурге ни одного аргумента в пользу своих притязаний гости не предоставили. Ни судьи им не мешали играть — Сергей Карасев со своей бригадой провел едва ли не идеальную встречу. Ни фактор гостевого матча не давил. Трибуны были почти что пустые.

"Спартак" сдулся. Чемпионскую интригу, если и способен кто теперь поддержать, то разве что ЦСКА. После победы в 19-м туре "Зенит" набрал 41 очко, у армейцев 34, но им играть в четверг в Ростове-на-Дону. Сможет Виктор Гончаренко доказать, что рано его спешат увольнять из забуксовавшей в последний месяц команды, тогда по весне еще увидим борьбу за золото. При выигрыше у дончан красно-синие уйдут на Новый год с четырьмя очками отставания от лидера. Это еще отыгрывается. Больше — вряд ли. В случае успеха "Ростова" в Питере могут заранее открывать шампанское».

Питер почувствовал себя европейским грандом

Редакция «Плеймейкер» считает, что московский клуб уступил питерцам в первую очередь ментально, сдавшись задолго до конца поединка.

«Во второй половине встречи сине-бело-голубые продолжали разрывать соперника, и для "Спартака" это был все тот же кошмар, только уже с печальным исходом. Два лучших клуба РПЛ словно разыграли сценку из той же Лиги чемпионов, только в роли пугливого "Зенита" выступили красно-белые, а петербуржцы получили возможность почувствовать себя европейским грандом.

Голы Ярослава Ракицкого и Артема Дзюбы окончательно расставили все по местам. Но удивительно, что "Спартак" оказался на две головы хуже соперника не только в плане физической готовности, но и ментально. Да, можно сколько угодно сетовать на провальную селекцию (Мозеса во втором тайме было совсем не видно, а какие помощники Александр Кокорин и Остон Урунов, всем давно стало понятно), но по какой причине подопечные Тедеско выглядели обреченными на протяжении всего матча — большой вопрос.

Так что если немецкий наставник красно-белых не решит зимой послушать совета Дмитрия Бородина и не отправится на родину, ему предстоит всерьез заняться и психологией своих футболистов, и, конечно же, тактическими вопросами. Без разнообразия вариантов ведения игры в атаке "Спартак" и близко не составит конкуренцию "Зениту" в борьбе за титул».

Андрей Аршавин Бывший полузащитник «Зенита» У «Зенита» все было на высшем уровне. У «Спартака» даже мяча не было. Все начинали от своих ворот. Перенеси ты мяч на чужую половину — а они втроем стояли в своей штрафной. «Зенит» очень легко прессинговал

«Спартаку» нужно усиление состава

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что питерцы превосходят в классе большинство российских команд.

«Что и говорить, когда "Зенит" в порядке, конкурентов у него в РПЛ как не было, так и нет. У питерцев с запасом сильнейший подбор исполнителей, проиграть чемпионат они могут только самим себе — если вдруг станут такими же вялыми, как в первом круге премьер-лиги и пяти первых турах Лиги чемпионов.

Когда команда Семака в форме, то она катком переезжает "Динамо", как случилось в предыдущем туре. И не дает "Спартаку" нанести ни одного удара по воротам за 45 минут (итоговое соотношение 24-4). Сине-бело-голубые постоянно запирали красно-белых на их половине, а иногда даже и в штрафной площади.

Могли гости не уступить? Да. Моментов у хозяев возникало множество, но мяч в ворота довольно долго не шел. Пробил Максименко лишь Азмун в самом начале. На что "Зенит" ответил по упомянутому принципу "проиграть можем лишь себе", только с поправкой на "забить". Это сделал Ловрен максимально курьезно — сбрасывая мяч Луневу назад грудью.

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Символичны и замены. У хозяев на поле вышли Жирков, Дриусси, Кузяев и Ерохин. У гостей — Кутепов и Гапонов. Почувствуйте разницу. "Зенит" уходит на перерыв с отрывом от "Спартака" в шесть очков. И чтобы мы вспомнили весной о брошенной перчатке, зимой красно-белым нужно как минимум качественно поработать над усилением состава».

«Зенит» для внутреннего употребления

Автор Soccer.ru Сергей Иванов не спешит расхваливать «Зенит», вспоминая, как бледно питерцы выглядели в еврокубках.

«Судя по тому, какими кадрами, силами и настроем на игру вышел "Спартак", в чемпионате "Зениту" побеждать помогают также соперники. В предстоящей паузе Семаку, пожалуй, нужно разобраться с тем, как сделать, чтобы "Зенит" был один, оставлял цельное впечатление, чтобы не казалось, что в Лиге чемпионов со скромным "Брюгге" мы наблюдаем не льва, а забивающегося в свою штрафную котенка, а на родных полях этот котенок выпускает когти.

Либо же окончательно смириться, что чемпионат России — это продукт сугубо для внутреннего потребления, и в еврокубках рассчитывать не на что. Просто вот такой уровень. Когда бельгийский клуб сильнее любого российского.

"Зенит" ведь не выдал предельной концентрации или безупречности. Автогол Ловрена чего стоит.

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И теперь задайтесь вопросом, а могли ли Вендел, Азмун, Малком или Дзюба получать такой простор в штрафной "Брюгге"? А мог ли "Брюгге" наказывать за чудовищную ошибку Ловрена и другие ошибки, которые мы просто не заметили только потому, что "Спартак" еще слабее и не в силах за них наказать?

Вот и выходит, что имеем дело с чемпионатом не на экспорт, с которым можно носиться по родным просторам, восхищаясь им и сдувая пылинки, но лучше не показывать зарубежным гостям. Засмеют. Но это уже тема для отдельного разговора: о менталитете, характере, темпераменте и концентрации. А пока констатируем факт: "Зенит" с большой долей вероятности станет чемпионом. И поделом. Лучше нет. Он сам не идеален. Но лучше нет».

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