«Золотой мяч» отменили. Но кто должен был его выиграть?

Легендарный «Золотой мяч», который был присужден в 1956 году, считается самым престижным индивидуальным трофеем в футболе. В последние десять с лишним лет эту награду практически монополизировали Лионель Месси и Криштиану Роналду. За последние 12 лет только один раз награда досталась не кому-то из них — в 2018 году ее обладателем стал Лука Модрич.

Но в этом году церемония вручения «Золотого мяча» была отменена из-за пандемии коронавируса. И хотя футбольный календарь был в значительной степени нарушен, у нас все еще была более чем достаточная выборка, чтобы понять, кто мог бы претендовать на награду. Итак, кого же мы выбрали?

Роберт Левандовски

«Бавария», нападающий

Габ Маркотти:

Если хочешь стать тем, кто выбирает обладателя «Золотого мяча», надо думать так же, как он. А это означает, что награждать нужно игроков, преуспевших в командах, которые выиграли крупные турниры, и преуспевших в больших матчах.

Ни одна команда не выиграла больше крупных трофеев, чем «Бавария». А Роберт Левандовски забил больше голов на протяжении сезона — как в Европе, так и внутри Германии — чем кто-либо еще.

От этих фактов никуда не деться. Можно привести аргументы в пользу Йозуа Киммиха или Мануэля Нойера. Но если вы уберете двух этих парней из «Баварии», они, вероятно, станут немного хуже, однако, скорее всего, по-прежнему будут успешны. У мюнхенцев много других центральных полузащитников, а Свен Ульрайх — вполне компетентный резерв на позиции голкипера.

Но уберите из этой команды Левандовски, и в атаке останется 19-летний Джошуа Зиркзее. Вот почему «Золотой мяч» должен был выиграть Лева.

Тор-Кристиан Карлсен:

На мой взгляд, польский форвард не только лучший футболист мира по итогам 2020 года, но и лучший «чистый» центральный нападающий мирового футбола за последние десять лет. Но сколь же невезучим он оказался в том, чтобы стать вероятным обладателем «Золотого мяча» в тот год, когда награда не вручается.

По иронии судьбы, в наши дни, когда футболисты более атлетичны и сильны физически, чем когда-либо еще, Левандовски в значительной степени доминировал благодаря своим мозгам, а не мускулам. Он чрезвычайно хорошо видит пространство и способен действовать и реализовывать быстрее, чем любой другой игрок на планете.

В неспокойный, как для всего мира, так и для футбола год, забитые голы Левандовски были одной из немногих стабильных вещей. Он забивал до коронавируса, он отправлял мячи в ворота во время вспышки COVID-19 и несомненно продолжить делать это, когда все закончится. Его напор и желание продолжать совершенствоваться не имеют равных себе.

Роберт Левандовски globallookpress.com

Грэм Хантер

Невозможно не признать, что Левандовски был самым выдающимся футболистом в 2020 году. И этот голос — от человека, который твердо считал, что польский форвард всегда был хорошим футболистом, но никогда не был первоклассным.

Однако наблюдать в эпоху вундеркиндов (Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд) и двух легенд на все времена (Лионель Месси, Криштиану Роналду), как 32-летний футболист благодаря своему потоку голов становится главной причиной, позволяющей «Баварии» выиграть «Требл»? Что ж, это воодушевляет.

Билл Коннели:

Кроме того, что Лука Модрич был выбран «для разнообразия», о современном «Золотом мяче» мы знаем одну вещь — его будет получать очень-очень результативный бомбардир. Итак, вот парни, которые забили больше 20 голов в Лиге чемпионов и национальных чемпионатах в 2020 году: Роберт Левандовски (35), Криштиану Роналду (32), Эрлинг Холанд (31), Ромелу Лукаку (27), Чиро Иммобиле (27), Златан Ибрагимович (21) и Бруну Фернандеш (21).

А теперь среди этой группы игроков назовите парня, команда которого к этому моменту проиграла в 2020 году лишь один матч.

Да, «Золотой мяч» должен выиграть Левандовски. Он забил 49 голов в 41 матче Бундеслиги и ЛЧ в прошлом сезоне (еще и с 9 ассистами). И он добавил еще 15 при 4 передачах в 12 матчах этого сезона. Если бы Евро-2020 состоялся летом по графику, он, вероятно, забил бы и там.

Левандовски — самый результативный игрок лучшей команды мира. А именно по этому критерию за последние голы «Золотые мячи» вручались Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Левандовски способен сам создавать моменты, а его удары с лета в стиле карате даже после не самых удачных навесов стали его фирменным приемом. В этом году он достиг своего пика и заслужил эту награду.

Том Хэмилтон:

Если бы церемония состоялась, решение о победителе было бы самым легким за последние десять лет. У безжалостного форварда «Баварии» позади замечательный год.

Футболисты обычно не хвалят себя. Но когда у Левандовски в августе спросили, кто должен был бы выиграть «Золотой мяч», он ответил просто: «Я». Мало кто будет возражать против этого. Это было бы просто наградой за невероятный год.

Стюарт Робсон

За последний год Левандовски подтвердил свои позиции лучшего центрального нападающего в мире. Он помог «Баварии» доминировать в Германии, как и следовало ожидать, но его выступления в Европе действительно стоят особняком.

В 32 года он сохранил весь свой атлетизм и энтузиазм, в то же время обретя больше навыков и скорости мысли. Его рекорд результативности невероятен, что в сочетании с его умением и самоотверженностью делает его идеальным №9. Он также становится первой линией защиты в интенсивном прессинге «Баварии» против соперников.

Роб Доусон

Левандовски забил 55 голов в 47 играх за «Баварию» в прошлом сезоне, в том числе 15 голов в 10 играх, когда они доминировали в Лиге чемпионов. При этом он забивал важные голы — в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале. С середины декабря до финала Лиги чемпионов в августе Левандовски провел 25 игр и не забил всего в четырех. Немногие игроки в мире способны демонстрировать такую ​​форму.

Мануэль Нойер

«Бавария», вратарь

Жюльен Лоран:

«Бавария» обязана Мануэлю Нойеру своим невероятным сезоном больше, чем любому другому игроку команды, включая Левандовски. Нойер спасал «Баварию» в финальном матче с ПСЖ и полуфинале с «Лионом» — матчах, в которых Левандовски или не забивал, или забивал, но очень поздно, когда игра была уже выиграна.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Самое невероятное в Нойере то, что он является одним из тех редких игроков, которые переживают два разных «пика» в своей карьере. 34-летний немецкий вратарь был на высоте в 2013 и 2014 годах, когда он выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира. А теперь после шести лет взлетов и падений, включая многочисленные травмы, он вернул свою великолепную форму в прошлом году.

Его статистические показатели были очень хорошими, но главное — это важные сейвы в решающие моменты игр, в том числе и в этом сезоне. Голкиперы никогда не выигрывают «Золотой мяч», если только вы не Лев Яшин в 1963 году. Нойер заслужил присоединиться к его компании в этом году.

Эрлинг Холанд

«Боруссия» Дортмунд, нападающий

Марк Огден:

Подсчет забитых голов и выигранных трофеев будет указывать на то, что Левандовски должен выиграть «Золотой мяч-2020». В этом году форвард «Баварии» забил больше, чем кто-либо, и он сыграл решающую роль в победе команды в Лиге чемпионов. Левандовски был бы достойным обладателем Золотого мяча, но я бы все же отдал голос молодому нападающему «Боруссии Дортмунд».

Последняя тенденция определения победителей «Золотого мяча» была сосредоточена вокруг того, сколько трофеев они помогли выиграть своей команде за год, но этот подход слишком упрощен и автоматически исключает тех игроков, которые оказывали огромное влияние в менее успешных командах.

Эрлинг Холанд globallookpress.com

Златан Ибрагимович, забивший 20 голов в 24 матчах серии А за «Милан» в 2020 году в возрасте 39 лет, провел замечательный год. То же самое и с Ромелу Лукаку, который забил 31 гол в 45 играх за «Интер». Но Холанд всего в 20 лет ворвался на сцену и показал миру, что он готов стать следующей суперзвездой футбола, забив 33 гола в 32 играх за «Боруссию» и сборную Норвегии.

Холанд забивает голы каждые 73 минуты. Этот показатель у него лучше, чем у Левандовски (81) и Роналду (83). У норвежца есть возможности доминировать в новом десятилетии, как Роналду и Месси доминировали в предыдущем. В свои 20 лет он мог бы стать самым молодым обладателем «Золотого мяча» со времен бразильца Роналдо в 1996 году, но в этом году он сделал достаточно, чтобы выиграть его.

Маркус Рашфорд

«Манчестер Юнайтед», нападающий

Сид Лоу:

Маркус Рэшфорд обеспечил завтраками сотни молодежных клубов и школ. Он возглавил кампанию, которая собрала 20 миллионов фунтов стерлингов и накормила три миллиона детей. Он написал открытое письмо правительству Великобритании с просьбой расширить бесплатное школьное питание для детей во время каникул.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Разочарованный отсутствием сочувствия со стороны правительства — это его слова — он создал Целевой комитет по детской бедности и продолжал оказывать давление на власть. Они дали ему орден, но не могли купить его молчание. Он настаивал на расширении бесплатного школьного питания, и когда правительство все еще отказывалось, он сделал это сам. Движение, начавшееся по всей стране, набрало такой импульс, что его уже невозможно было остановить — такое большое, такое смущающее для тех, кто должен предпринимать меры по борьбе с бедностью. И внезапно нашлись 400 миллионов фунтов.

Лучший игрок этого года? Что ж, некоторые вещи важнее футбола, в котором, кстати, он тоже очень и очень хорош. 0