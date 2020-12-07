Трансферный дайджест. 1-7 декабря

Лионель Месси
«Барселона», нападающий, 33 года
Прошлая неделя принесла немало слухов о будущем нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, чей контракт с каталонским клубом истекает летом.
Все началось с информации о том, что звезда «Пари Сен-Жермен» Неймар уговаривает аргентинца перебраться во Францию.
Инициативу Неймара поддерживает и руководство парижан, тем более что приход Месси поможет удержать рядом с ним и бразильца.
Как пишет ESPN, «Пари Сен-Жермен» действительно рассматривает вариант подписания Лео, хотя проблемой может стать его зарплата в размере 60 миллионов евро. Дело в том, что Неймар и Килиан Мбаппе вместе взятые сейчас не зарабатывают столько, сколько аргентинец.
Действительно ли «Пари Сен-Жермен» станет фаворитом в борьбе за Месси? Мы в этом сильно сомневаемся. Нам кажется, что, несмотря на все невзгоды и неудачи на футбольном поле, Лео по-прежнему привержен «Барселоне», в которой он останется, если его устроит новоизбранный президент. В противном случае его, скорее всего, переманит «Манчестер Сити», где работает его давний друг Пеп Гвардиола.
Наш прогноз: «Барселона».
Иско
«Реал», полузащитник, 28 лет
В услугах полузащитника «Реала» Иско заинтересована «Севилья», утверждает El Chiringuito TV.
По информации источника, андалузский клуб хочет переманить 28-летнего игрока уже этой зимой.
Инициатором сделки выступает Хулен Лопетеги, который хорошо знаком с Иско по тому же «Реалу» и сборной Испании.
Ранее агент игрока заявлял, что хавбек хочет попробовать силы в зарубежном чемпионате.
Нужно признать, что с Зиданом у Иско пока не складываются отношения, поэтому его трансфер вполне вероятен. Куда? «Реал» вряд ли захочет усиливать прямого конкурента, так что не исключаем выезд хавбека за рубеж.
Наш прогноз: переход в зарубежный клуб.
Фелипе
«Атлетико», защитник, 31 год
Защитник мадридского «Атлетико» Фелипе стал одним из главных претендентов на замену Жерара Пике в «Барселоне».
Как известно, Пике получил серьезную травму, поэтому каталонцы в срочном порядке начали поиск нового центрального защитника и остановили свой взгляд на Фелипе, пишет AS.
Бразильский футболист в этом сезоне потерял место в стартовом составе и принял участие в семи играх Ла Лиги, но данный факт все равно вряд ли поспособствует его переезду в Каталонию.
«Барса» хочет арендовать его на полгода, однако «Атлетико» не планирует отпускать футболиста в аренду, поскольку считает его важным для глубины состава при игре в трех турнирах.
Не забываем, что «матрасники» всерьез претендуют на чемпионство, так что, как нам кажется, не станут делиться активами с соперником.
Наш прогноз: «Атлетико».
Доминик Собослаи
«Зальцбург», полузащитник, 20 лет
«Лейпциг» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослаи, информирует Kicker.
По данным источника, «быки» могут купить 20-летнего игрока сборной Венгрии в зимнее трансферное окно, если австрийский клуб не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.
Конкурентом «Лейпцига» в борьбе за Собослаи, вероятно, станет мадридский «Реал». AS со ссылкой на Bild сообщает, что Зинедин Зидан недавно лично связывался по телефону с 20-летним хавбеком и обсуждал возможный трансфер.
Окружение венгра считает, что переход именно в немецкий клуб пойдет ему на пользу, так как в «Лейпциге» доверяют молодым футболистам.
С последним доводом сложно не согласиться. Так как «Зальцбург» и «Лейпциг» — партнерские клубы, им будет гораздо легче договориться.
Наш прогноз: «Лейпциг».
Киран Триппьер
«Атлетико», защитник, 30 лет
На защитника мадридского «Атлетико» Кирана Триппьера претендует английский клуб, сообщает The Telegraph.
Как стало известно изданию, «красные дьяволы» намерены укрепить правый фланг обороны и видят в Триппьере идеального кандидата для приобретения.
Предполагается, что Киран сможет усилить конкуренцию для Аарона Ван-Биссаки.
Интересен ли данный переход для самого Триппьера? Вероятно, нет. У «Атлетико» сейчас гораздо больше перспектив как в национальном первенстве, так и в еврокубках.
Кроме того, «Манчестер Юнайтед» все еще находится в кризисе, из-за которого рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Наш прогноз: «Атлетико».
Николас Гонсалес
«Штутгарт», полузащитник, 22 года
Петербургский «Зенит» присматривается к полузащитнику «Штутгарта» и сборной Аргентины Николасу Гонсалесу, пишет «Чемпионат».
По данным источника, «сине-бело-голубые» могут попробовать подписать контракт с 22-летним футболистом уже зимой.
Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро.
Интересно, что «Штутгарт» купил Гонсалеса в 2018 году всего за 8,5 миллиона евро. Летом 2019 года его хотел приобрести московский ЦСКА, но не сумел договориться.
«Швабы», судя по всему, готовы к уходу аргентинца, тем более если получат за него хорошие деньги. Они у «Зенита» есть, так что сделка может состояться.
Наш прогноз: «Зенит».
Факундо Фариас
«Колон», полузащитник, 18 лет
Полузащитник «Колона» Факундо Фариас может продолжить карьеру в России, сообщает AS Argentina.
Интерес к 18-летнему футболисту проявляет московский «Спартак».
«Красно-белые» конкурируют за Фариаса с «Вильярреалом», «Ромой» и «Лиллем».
Кроме того, хавбеком интересуются аргентинские топ-клубы, а также команды из Бразилии и MLS.
Имея стольких конкурентов, сложно представить, что «Спартак» выиграет борьбу, да и не факт, что Фариас так уж нужен клубу в свои 18 лет.
Наш прогноз: «Колон». 0