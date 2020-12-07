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    Трансферный дайджест. 1-7 декабря

    Объединятся ли Неймар с Месси, куда перейдет Иско, купит ли «Зенит» полузащитника «Штутгарта» и другие трансферные новости последних дней

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    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Лионель Месси

    «Барселона», нападающий, 33 года

    Прошлая неделя принесла немало слухов о будущем нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, чей контракт с каталонским клубом истекает летом.

    Все началось с информации о том, что звезда «Пари Сен-Жермен» Неймар уговаривает аргентинца перебраться во Францию.

    Инициативу Неймара поддерживает и руководство парижан, тем более что приход Месси поможет удержать рядом с ним и бразильца.

    Как пишет ESPN, «Пари Сен-Жермен» действительно рассматривает вариант подписания Лео, хотя проблемой может стать его зарплата в размере 60 миллионов евро. Дело в том, что Неймар и Килиан Мбаппе вместе взятые сейчас не зарабатывают столько, сколько аргентинец.

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    • Действительно ли «Пари Сен-Жермен» станет фаворитом в борьбе за Месси? Мы в этом сильно сомневаемся. Нам кажется, что, несмотря на все невзгоды и неудачи на футбольном поле, Лео по-прежнему привержен «Барселоне», в которой он останется, если его устроит новоизбранный президент. В противном случае его, скорее всего, переманит «Манчестер Сити», где работает его давний друг Пеп Гвардиола.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Иско

    «Реал», полузащитник, 28 лет

    Иско

    В услугах полузащитника «Реала» Иско заинтересована «Севилья», утверждает El Chiringuito TV.

    По информации источника, андалузский клуб хочет переманить 28-летнего игрока уже этой зимой.

    Инициатором сделки выступает Хулен Лопетеги, который хорошо знаком с Иско по тому же «Реалу» и сборной Испании.

    Ранее агент игрока заявлял, что хавбек хочет попробовать силы в зарубежном чемпионате.

  • Франсиско Аларкон
  • Агент Иско
  • Прямо сейчас у нас нет предложений, но Иско хочет попробовать поиграть в другой лиге. Если он останется в «Реале», это не станет проблемой.

    • Нужно признать, что с Зиданом у Иско пока не складываются отношения, поэтому его трансфер вполне вероятен. Куда? «Реал» вряд ли захочет усиливать прямого конкурента, так что не исключаем выезд хавбека за рубеж.

    Наш прогноз: переход в зарубежный клуб.

    Фелипе

    «Атлетико», защитник, 31 год

    Фелипе

    Защитник мадридского «Атлетико» Фелипе стал одним из главных претендентов на замену Жерара Пике в «Барселоне».

    Как известно, Пике получил серьезную травму, поэтому каталонцы в срочном порядке начали поиск нового центрального защитника и остановили свой взгляд на Фелипе, пишет AS.

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    • Бразильский футболист в этом сезоне потерял место в стартовом составе и принял участие в семи играх Ла Лиги, но данный факт все равно вряд ли поспособствует его переезду в Каталонию.

    «Барса» хочет арендовать его на полгода, однако «Атлетико» не планирует отпускать футболиста в аренду, поскольку считает его важным для глубины состава при игре в трех турнирах.

    Не забываем, что «матрасники» всерьез претендуют на чемпионство, так что, как нам кажется, не станут делиться активами с соперником.

    Наш прогноз: «Атлетико».

    Доминик Собослаи

    «Зальцбург», полузащитник, 20 лет

    Доминик Собослаи

    «Лейпциг» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослаи, информирует Kicker.

    По данным источника, «быки» могут купить 20-летнего игрока сборной Венгрии в зимнее трансферное окно, если австрийский клуб не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

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    • Конкурентом «Лейпцига» в борьбе за Собослаи, вероятно, станет мадридский «Реал». AS со ссылкой на Bild сообщает, что Зинедин Зидан недавно лично связывался по телефону с 20-летним хавбеком и обсуждал возможный трансфер.

    Окружение венгра считает, что переход именно в немецкий клуб пойдет ему на пользу, так как в «Лейпциге» доверяют молодым футболистам.

    С последним доводом сложно не согласиться. Так как «Зальцбург» и «Лейпциг» — партнерские клубы, им будет гораздо легче договориться.

    Наш прогноз: «Лейпциг».

    Киран Триппьер

    «Атлетико», защитник, 30 лет

    Киран Триппьер

    На защитника мадридского «Атлетико» Кирана Триппьера претендует английский клуб, сообщает The Telegraph.

    Как стало известно изданию, «красные дьяволы» намерены укрепить правый фланг обороны и видят в Триппьере идеального кандидата для приобретения.

    Предполагается, что Киран сможет усилить конкуренцию для Аарона Ван-Биссаки.

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    • Интересен ли данный переход для самого Триппьера? Вероятно, нет. У «Атлетико» сейчас гораздо больше перспектив как в национальном первенстве, так и в еврокубках.

    Кроме того, «Манчестер Юнайтед» все еще находится в кризисе, из-за которого рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

    Наш прогноз: «Атлетико».

    Николас Гонсалес

    «Штутгарт», полузащитник, 22 года

    Николас Гонсалес

    Петербургский «Зенит» присматривается к полузащитнику «Штутгарта» и сборной Аргентины Николасу Гонсалесу, пишет «Чемпионат».

    По данным источника, «сине-бело-голубые» могут попробовать подписать контракт с 22-летним футболистом уже зимой.

    Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро.

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    • Интересно, что «Штутгарт» купил Гонсалеса в 2018 году всего за 8,5 миллиона евро. Летом 2019 года его хотел приобрести московский ЦСКА, но не сумел договориться.

    «Швабы», судя по всему, готовы к уходу аргентинца, тем более если получат за него хорошие деньги. Они у «Зенита» есть, так что сделка может состояться.

    Наш прогноз: «Зенит».

    Факундо Фариас

    «Колон», полузащитник, 18 лет

    Факундо Фариас
    sol915.com.ar

    Полузащитник «Колона» Факундо Фариас может продолжить карьеру в России, сообщает AS Argentina.

    Интерес к 18-летнему футболисту проявляет московский «Спартак».

    «Красно-белые» конкурируют за Фариаса с «Вильярреалом», «Ромой» и «Лиллем».

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    • Кроме того, хавбеком интересуются аргентинские топ-клубы, а также команды из Бразилии и MLS.

    Имея стольких конкурентов, сложно представить, что «Спартак» выиграет борьбу, да и не факт, что Фариас так уж нужен клубу в свои 18 лет.

    Наш прогноз: «Колон». 0

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